México

Este sería el truco de Salma Hayek para alejar la mala vibra

Durante una charla con Maxine Woodside, contaron cuál es el peculiar recurso que la actriz podría utilizar cuando percibe una energía extraña en algún lugar

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Uno de los símbolos de belleza de México Crédito: Instagram de Salma Hayek
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Salma Hayek es una de las figuras mexicanas con mayor presencia internacional y, con el paso de los años, ha construido una trayectoria que abarca el cine, la televisión y distintos proyectos fuera de la actuación. Su vida personal también ha despertado interés, especialmente desde que se convirtió en abuela, una nueva etapa familiar que ha compartido públicamente.

Ahora, su nombre volvió a aparecer en una conversación de entretenimiento por un detalle mucho más peculiar. Durante el programa de Maxine Woodside, se habló de uno de los objetos que, según lo relatado en la emisión, Salma suele llevar consigo y al que recurre cuando percibe lo que considera una “mala vibra”.

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La anécdota causó curiosidad porque no se trata de un accesorio cualquiera, sino de un palo santo. Una de las participantes reconoció que incluso comenzó a llevar uno después de conocer esta costumbre atribuida a la actriz: “Si Salma Hayek lo trae y le va bien, pues aunque sea que se me pegue algo”.

Salma Hayek y su nueva etapa como abuela

Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez
Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a sus 59 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida de Salma Hayek también ha tenido importantes cambios en el ámbito familiar. La actriz se convirtió en abuela, una faceta que se suma a las distintas etapas que ha vivido tanto en lo personal como en su extensa carrera artística.

Su trayectoria la ha mantenido como una figura reconocida dentro y fuera de México, mientras que su vida familiar también forma parte del interés que genera entre sus seguidores. Sin embargo, la conversación en el programa de Maxine Woodside no estuvo relacionada con su reciente faceta como abuela, sino con una peculiar costumbre que se atribuyó a la actriz.

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Entre bromas, quienes participaban en la charla contaron que Salma llevaría consigo este objeto y que lo utilizaría cuando llega a un sitio donde siente una energía que no le agrada.

¿Qué es el palo santo y para qué se utiliza?

Actor Salma Hayek poses before a fashion show for the Gucci Fall/Winter 2024 collection during Fashion Week in Milan, Italy, February 23, 2024. REUTERS/Alessandro Garofalo
Actor Salma Hayek poses before a fashion show for the Gucci Fall/Winter 2024 collection during Fashion Week in Milan, Italy, February 23, 2024. REUTERS/Alessandro Garofalo

El palo santo es una madera aromática que tradicionalmente se utiliza en prácticas culturales y rituales, principalmente mediante su combustión para producir humo y aroma. Su uso suele estar relacionado con creencias sobre limpieza energética o espiritual, aunque esas propiedades pertenecen al ámbito de las tradiciones y creencias, no deben presentarse como efectos comprobados.

En la conversación se explicó que presuntamente Salma, lo enciende cuando considera que existe “mala vibra” en algún lugar.

La charla incluso derivó en bromas sobre su olor. “No huele a mota, huele a palo santo”, señalaron entre risas, mientras mostraban uno en el estudio. De esta manera, el objeto pasó de ser un simple elemento de la conversación a convertirse en el curioso protagonista de una anécdota sobre la actriz.

El curioso hábito que sorprendió en el programa

La revelación surgió cuando una de las participantes contó que había decidido imitar a Salma después de conocer lo que llevaba en su bolsa. “Yo se lo copié”, admitió, aunque después confesó que el suyo “ya hasta me lo robaron”.

Durante la conversación también mencionaron que la actriz supuestamente lleva el palo santo consigo y que puede encenderlo cuando percibe una atmósfera extraña.

La ocurrencia terminó con una frase que resumió el tono de toda la charla: “Por eso hay que copiarle a las famosas”. Más allá de la anécdota, el comentario permitió conocer un detalle curioso que, según lo contado en el programa de Maxine Woodside, forma parte de las costumbres que se atribuyen a Salma Hayek.

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