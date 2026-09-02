Filtran imágenes del presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo subiendo al departamento

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una fuerte noticia golpeó el mundo de la música este miércoles 2 de septiembre: Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado a los 38 años por un sujeto que ya habrían identificado por medio de un video de seguridad.

Según los primeros reportes, las imágenes proceden de una cámara instalada dentro de un elevador, que habría utilizado el presunto homicida de Jonathan Meléndez como también de su esposa, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar.

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La hora visible en el registro es de las 17:24 horas y en la filmación aparece un hombre que identifican como Diego Sebastián “N”. quien porta una gorra, lentes oscuros, chamarra negra y una mochila mirando hacia arriba.

El material fue difundido inicialmente en la red social “X” por el periodista Carlos Jiménez. En la descripción, explica que Diego Sebastián “N” era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

El sujeto fue captado con gorra y mochila dentro de un ascensor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filmación explica que con dicha vestimenta llegó hasta su penthouse en la Zona Esmeralda, del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde ocurriría el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia; su esposa, de 35 años, tenía cuatro meses de embarazo y su hija 3 años.

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Además, una mujer de 21 años también fue asesinada y de acuerdo a la información difundida por la Fiscalía del Estado de México, se trataría de una trabajadora domestica. Incluso un perro mascota de la familia también fue localizado maniatado.

Detienen a dos presuntos autores del homicidio

En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), anoche detuvieron a dos sospechosos del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, como también de su esposa, su hija, la empleada del hogar y la privación de la vida de un can en Atizapán de Zaragoza.

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“El día de ayer (martes) 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, de este municipio", comienza el reporte de la Fiscalía del Edomex.

“Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado”.

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“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

Tras los actos de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México, por los hechos que tuvieron lugar alrededor de las 17:30 y las 19:40 horas del día martes 1 de septiembre, se estableció la probable participación de dos masculinos que aprovecharían la relación de confianza con las víctimas para acceder al domicilio.

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

“Esta mañana, con el apoyo y la oportuna intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos", confirmó la institución pública.

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“La Fiscalía del Estado de México, en el momento procesal oportuno, hará del conocimiento de la opinión pública las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos”. finaliza su comunicado.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la En una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió ubicar y detener a los presuntos autores en menos de 12 horas.

“La coordinación entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México, permitió ubicar y detener a ambos sujetos en menos de 12 horas. Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, informó Omar García Harfuch.

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¿Qué ha dicho el grupo Camilo Séptimo?

El grupo no se ha pronunciado tras la muerte de su tecladista. Foto: Facebook / Camilo Séptimo

Hasta el momento, la banda mexicana, Camilo Séptimo, no ha emitido un comunicado público sobre el asesinato de su tecladista y fundador Jonathan Meléndez Ochoa, quien era conocido como Honas.

Al momento las historias de su cuenta de Instagram señalan las fechas de sus conciertos que tendrán en este mes de septiembre: el día 19 en Ciudad Juárez y el 26 en Parque Naucalli.

Estas fechas continúan visibles, pero la banda no ha confirmado si los conciertos se mantienen, se posponen o se cancelan debido al homicidio de su tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa a sus 38 años de edad.

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