Receta de panqué de plátano con frutos secos en sartén: sin harina, sin azúcar y fácil de preparar

Un panqué de plátano con nueces y frutos deshidratados se presenta rebanado sobre una tabla de cortar de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma del plátano maduro y los frutos secos tostándose en la sartén es imposible de ignorar.

Es por ello que un panqué de plátano, sin harina ni azúcar, conquista por su textura húmeda y la dulzura natural del plátano, realzada por el crujiente de las nueces y almendras.

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Olvida el horno: esta versión saludable se prepara directamente en sartén y es ideal para quienes buscan un bocado energético, sin harinas refinadas ni endulzantes añadidos.

Perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un café solo, un café filtrado o incluso con un vaso de leche bien fría.

Un panqué de plátano con nueces y frutos secos reposa en una sartén de hierro sobre una mesa de madera junto a una rebanada servida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de plátano con frutos secos en sartén (sin harina y sin azúcar)

Este panqué es una mezcla húmeda y compacta de plátano maduro, huevo y frutos secos, cocinado a fuego lento en una sartén. La técnica es sencilla: basta con mezclar, verter y tapar, dejando que el calor actúe despacio para lograr una miga firme, sin necesidad de horno ni harinas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 plátanos maduros grandes 2 huevos 1 cucharada de polvo de hornear 50 g de almendras 50 g de nueces 50 g de frutos secos mixtos (avellanas, cacahuetes, pistachos, pipas, etc.) 1 pizca de canela (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Aceite de oliva suave o de coco para engrasar la sartén Rodajas extra de plátano y frutos secos para decorar (opcional)

Cómo hacer panqué de plátano con frutos secos en sartén, paso a paso

Pela y aplasta los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré con algunos grumos. Añade los huevos y mezcla bien hasta integrar completamente. Incorpora el polvo de hornear, la canela y la esencia de vainilla si usas. Agrega las almendras, nueces y frutos secos troceados. Mezcla con una espátula. Engrasa una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y caliéntala a fuego bajo. Vierte la mezcla en la sartén. Decora la superficie con rodajas de plátano y frutos secos. Tapa la sartén y cocina a fuego muy bajo durante 15-20 minutos, hasta que la superficie esté firme y cuajada. Consejo clave: No subas el fuego. Si la base dora demasiado rápido, retira la sartén unos minutos y baja el fuego. Cuando esté firme, apaga el fuego y deja reposar tapado 10 minutos antes de desmoldar. Sirve templado o frío. Utiliza una espátula ancha para despegar el panqué, así evitarás romperlo.

Una infografía de Infobae detalla las seis etapas del proceso para elaborar un panqué de plátano con frutos secos en sartén sin usar horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120-140 kcal

Hidratos de carbono: 14-18 g (provenientes del plátano y frutos secos)

Proteínas: 4-5 g

Grasas saludables: 6-8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el panqué en un recipiente hermético en nevera hasta 3 días. Se puede congelar en porciones durante 1 mes.