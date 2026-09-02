Receta de panqué de plátano con frutos secos en sartén: sin harina, sin azúcar y fácil de preparar

El aroma del plátano maduro y los frutos secos tostándose en la sartén es imposible de ignorar.
Es por ello que un panqué de plátano, sin harina ni azúcar, conquista por su textura húmeda y la dulzura natural del plátano, realzada por el crujiente de las nueces y almendras.
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Olvida el horno: esta versión saludable se prepara directamente en sartén y es ideal para quienes buscan un bocado energético, sin harinas refinadas ni endulzantes añadidos.
Perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un café solo, un café filtrado o incluso con un vaso de leche bien fría.
Receta de panqué de plátano con frutos secos en sartén (sin harina y sin azúcar)
Este panqué es una mezcla húmeda y compacta de plátano maduro, huevo y frutos secos, cocinado a fuego lento en una sartén. La técnica es sencilla: basta con mezclar, verter y tapar, dejando que el calor actúe despacio para lograr una miga firme, sin necesidad de horno ni harinas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros grandes
- 2 huevos
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 50 g de almendras
- 50 g de nueces
- 50 g de frutos secos mixtos (avellanas, cacahuetes, pistachos, pipas, etc.)
- 1 pizca de canela (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Aceite de oliva suave o de coco para engrasar la sartén
- Rodajas extra de plátano y frutos secos para decorar (opcional)
Cómo hacer panqué de plátano con frutos secos en sartén, paso a paso
- Pela y aplasta los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré con algunos grumos.
- Añade los huevos y mezcla bien hasta integrar completamente.
- Incorpora el polvo de hornear, la canela y la esencia de vainilla si usas.
- Agrega las almendras, nueces y frutos secos troceados. Mezcla con una espátula.
- Engrasa una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y caliéntala a fuego bajo.
- Vierte la mezcla en la sartén. Decora la superficie con rodajas de plátano y frutos secos.
- Tapa la sartén y cocina a fuego muy bajo durante 15-20 minutos, hasta que la superficie esté firme y cuajada.
- Consejo clave: No subas el fuego. Si la base dora demasiado rápido, retira la sartén unos minutos y baja el fuego.
- Cuando esté firme, apaga el fuego y deja reposar tapado 10 minutos antes de desmoldar.
- Sirve templado o frío. Utiliza una espátula ancha para despegar el panqué, así evitarás romperlo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120-140 kcal
- Hidratos de carbono: 14-18 g (provenientes del plátano y frutos secos)
- Proteínas: 4-5 g
- Grasas saludables: 6-8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el panqué en un recipiente hermético en nevera hasta 3 días. Se puede congelar en porciones durante 1 mes.
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