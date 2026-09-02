Érik Lira no llega a entrenar a La Noria y enciende alarmas en Cruz Azul de cara al duelo ante Santos

Erik Lira no reportó con Cruz Azul (X@CruzAzul)

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El mediocampista mexicano no se presentó este miércoles 2 de septiembre a entrenar en La Noria, apenas unas horas después de que se confirmara que su fichaje por el AS Mónaco se había venido abajo en el cierre del mercado francés.

La ausencia del capitán cementero genera incertidumbre de cara al próximo compromiso ante Santos Laguna, mientras su futuro todavía permanece en el aire.

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Lira no aparece en La Noria y Cruz Azul espera noticias

La situación de Érik Lira representa un nuevo capítulo de una semana particularmente complicada para el mediocampista.

Durante las últimas semanas, el jugador había quedado apartado de las convocatorias de Cruz Azul debido a que su salida al futbol europeo parecía inminente.

De hecho, no aparecía en la alineación del equipo desde el 15 de agosto, mientras avanzaban las negociaciones con el conjunto francés.

El futbolista de Cruz Azul no jugará en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema llegó el martes 1 de septiembre, cuando el Mónaco no consiguió liberar a tiempo una plaza para un futbolista extracomunitario y, por consecuencia, no pudo registrar al mexicano.

La operación entre Cruz Azul y el club francés estaba prácticamente cerrada e incluso Lira había realizado los exámenes médicos correspondientes, pero el movimiento terminó frustrándose.

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La principal interrogante ahora es cuándo se producirá el regreso formal de Lira a la dinámica de La Máquina.

Su ausencia de este miércoles 2 de septiembre cobra especial relevancia porque el equipo continúa con la preparación para enfrentar a Santos Laguna, y el cuerpo técnico necesita saber si podrá contar con uno de sus elementos más importantes para ese encuentro.

Por ahora, no existe confirmación de que el mediocampista esté lesionado o suspendido.

Su situación está relacionada con el complejo escenario que se generó después de la transferencia frustrada al futbol francés, por lo que habrá que esperar información oficial de Cruz Azul sobre los motivos de su ausencia.

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Al Jazira y otras ligas todavía podrían cambiar el futuro de Lira

Aunque la puerta del Mónaco se cerró definitivamente para este mercado, el futuro de Érik Lira todavía no está completamente definido.

Existen diferentes ventanas de transferencias que permanecen abiertas y que podrían permitirle abandonar Cruz Azul antes de que termine el año.

Una de las alternativas más importantes es Al Jazira, club que ya había mostrado interés por el futbolista y que mantiene una propuesta sobre la mesa.

Charly Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a Erik Lira (IG/ @charlyrdz)

El equipo de Emiratos Árabes Unidos podría ser una opción vigente, mientras que su mercado permanece abierto hasta el 28 de septiembre.

También existen posibilidades en distintos países europeos. Países Bajos y Dinamarca tendrían como fecha límite el 2 de septiembre, mientras que Escocia y Austria tienen cierres próximos.

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Portugal mantiene abierta su ventana hasta el 15 de septiembre y Rusia hasta el 10 de septiembre, por lo que todavía existe margen para que aparezca una alternativa.

El panorama coloca a Lira ante una decisión importante: regresar plenamente a Cruz Azul o esperar una nueva oportunidad para salir al extranjero antes de que cierren los mercados restantes.

Mientras tanto, su ausencia en La Noria enciende las primeras alarmas de cara al duelo contra Santos, especialmente porque La Máquina necesita claridad sobre la disponibilidad de uno de sus principales referentes.

Por ahora, Érik Lira continúa teniendo contrato con Cruz Azul, pero su futuro inmediato permanece abierto.

Cruz Azul se juega puntos importantes ante Santos este domingo

Cruz Azul volverá a la actividad en el Apertura 2026 este domingo 6 de septiembre, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Banorte a las 20:00 horas.

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La Máquina llega con nueve puntos tras seis jornadas, mientras que los Guerreros apenas suman uno, por lo que el encuentro representa una oportunidad para los cementeros de acercarse a los primeros puestos.