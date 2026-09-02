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Marie Claire habla del estado de salud de Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos México

La conductora pide cuidar a Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026

La conductora señaló que tanto la producción como los habitantes se encuentran preocupados por la salud de Rendón.
La conductora señaló que tanto la producción como los habitantes se encuentran preocupados por la salud del stylist. (Captura de pantalla )
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Marie Claire, aseguró que Aldo Rendón dejó “un vacío impresionante” en la competencia tras su salida por motivos de salud.

“Estamos a moco tendido”, declaró la conductora en un video compartido en Instagram, luego de que el experto en moda confirmara la noche del martes su retiro del reality por una enfermedad reversible que requiere tratamiento inmediato.

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“Acaba de salir por situación médica, por salud, Aldo Rendón”, relató la conductora en el video, donde explica lo ocurrido detrás del foro tras la salida del stylist.

Marie Claire agregó que la producción del programa debe extremar precauciones ante el diagnóstico.

“Ahorita todo tiene que ser más cuidado; por cuestión de salud, lo tenemos que cuidar y proteger mucho. Es una noticia que nos deja helados”, señaló la conductora.

Marie Claire también describió el papel que tenía Rendón dentro de la casa antes de su salida: “Se siente un vacío impresionante dentro de la casa, un gran habitante, un gran jugador, el alma de todas las situaciones y de todo lo que sucedía”.

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Un hombre con gafas y abrigo gris mira hacia abajo mientras un recuadro circular muestra a tres personas en un abrazo
Aldo Rendón comunica su decisión de abandonar el programa de televisión La Casa de los Famosos México rodeado de sus compañeros. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Marie Claire promete dar seguimiento al estado de salud de Rendón

Marie Claire relató que, tras confirmar su salida, Aldo Rendón abrazó al equipo de Galilea Montijo, con quien mantiene una relación de trabajo desde hace tiempo.

La conductora expresó su deseo de entrevistarlo próximamente y confirmó que estará presente en las galas del programa.

“Vamos a tenerlo en algún momento, vamos a entrevistarlo, espero yo, en algún momento. Lo vamos a tener en las galas en algún momento”, afirmó en el video.

La conductora anunció que el programa dará seguimiento puntual a la condición de Rendón a través de redes sociales y del canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos México.

La conductora señaló que tanto la producción como los habitantes se encuentran preocupados por la salud del stylist.
Marie Claire recalcó la tristeza que inundo el set tras la salida de Rendón. (Captura de pantalla )

La salida de Rendón consternó al foro y a los habitantes

En un segundo video, Marie Claire describió la reacción dentro del foro al momento del anuncio, “Todo el mundo estaba consternado, llorando”, relató la conductora, quien reconoció que la noticia también la afectó a ella.

Marie Claire señaló que nadie anticipaba la decisión, y pone como ejemplo la reacción de Yahir, otro habitante de la casa.

“La cara de Yahir cuando Aldo salió, o sea, dijo que se retiraba, fue una cosa loquísima, porque además hoy se rieron más que nunca, estuvieron juntos más que nunca”, mencionó Marie Claire.

La conductora identificó una preocupación genuina tanto en el público como entre los propios habitantes por la salud de Rendón: “Sí existe una preocupación genuina en el público, pero también en los habitantes por la salud de Aldo, que al final pues es lo más importante”.

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)
Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

Opiniones divididas sobre su participación en el reality

La conductora reconoció que el estilo de juego de Rendón generó posturas encontradas entre la audiencia. Mientras algunos espectadores cuestionaron su forma de competir, otros destacaron su autenticidad, su gallardía y su frontalidad.

“Hubo muchas personas que no les gustó el juego, otras tantas miles que sí les gustó, que sí le aplaudieron su autenticidad, su gallardía, su frontalidad”, explicó Marie Claire.

Pese a las diferencias de opinión sobre su desempeño, la conductora afirma que existe consenso sobre el papel de Rendón dentro de la dinámica del programa: “Lo que no hay que negar es que era el alma de la casa”.

Marie Claire señaló que la dinámica dentro de la casa se dividía en posturas encontradas incluso antes de la salida de Rendón: “La energía de la casa como que llevaba bandos diferentes”.

Pese a esas diferencias internas, sostiene que la salida del stylist unificó la reacción del grupo. Al cierre del segundo video, Marie Claire invitó a la audiencia a mantenerse atenta a las siguientes galas del reality.

La conductora concluyó sin adelantar más detalles sobre el estados de salud de Aldo Rendón, pero se espera que durante la gala de esta noche, la producción comparta alguna información.

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