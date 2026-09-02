Charly Rodríguez manda mensaje a Erik Lira luego de que se cayera su fichaje con Mónaco: “Te lo van a recompensar”

Charly Rodríguez dedicó un mensaje a Erik Lira luego de que no se diera su traspaso (REUTERS/Henry Romero)

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El cierre del mercado de transferencias se vio manchado por la negociación frustrada entre Cruz Azul y AS Mónaco, Erik Lira no pudo dar el paso al futbol europeo luego de que circunstancias ajenas a su caso le impidieran ser registrado con el equipo a tiempo, ahora, el mediocampista tendría que continuar con su carrera en la Liga MX lo que resta del torneo, o esperar a que una segunda opción le brinde la opción de probarse fuera de México.

Esta situación causó una serie de críticas y debates sobre el modelo de competencia en la Liga MX, tanto aficionados como jugadores dedicaron palabras de aliento a Lira luego de que no se lograra su transferencia.

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Y entre los mensajes que destacaron estuvo el de Carlos Rodríguez, Charly se solidarizó con el capitán de la Máquina y le dedicó unas palabras de aliento. Fue por medio de redes sociales que se dirigió a Erik Lira.

Charly Rodríguez se solidariza con Erik Lira

Charly Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a Erik Lira (IG/ @charlyrdz)

En una historia en Instagram, Charly Rodríguez compartió una fotografía con Lira cuando alzaron la décima. El mediocampista expresó palabras de aliento a Lira al no concretarse su fichaje con el Mónaco y aseguró que pronto tendrá la revancha que busca

“Estoy seguro que el futbol, la vida y Dios te lo van a recompensar. Lo mereces y cumplirás. Espalda con espalda, siempre capitán”, publicó en redes sociales.

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Hasta el momento se desconoce si Erik Lira le respondió a Charly, además, Cruz Azul no ha emitido alguna postura oficial al respecto de la situación que afectó al seleccionado nacional al no concretarse la transferencia.

Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira con el Mónaco

El fichaje de Erik Lira al Mónaco se frustró en el cierre del mercado de verano, pese a que Cruz Azul y el club francés ya habían alcanzado un acuerdo económico. Una cadena de negociaciones con Everton y Chelsea impidió que el equipo del Principado liberara a tiempo la plaza necesaria para registrar al mediocampista mexicano en la Ligue 1.

La operación entre Mónaco y Cruz Azul quedó pactada el viernes 28 de agosto por USD 8 millones más USD 3 millones en variables. El obstáculo no estuvo en el monto del traspaso, sino en una condición administrativa: el club francés necesitaba liberar una plaza para un jugador extracomunitario.

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El futbolista de Cruz Azul no jugará en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa plaza dependía de la salida del estadounidense Folarin Balogun al Everton, en una negociación cercana a los USD 50 millones. Durante varios días, la venta parecía abrir la puerta para que Lira pudiera ser inscrito en Francia.

Cuando las conversaciones por Balogun se complicaron, la directiva del Mónaco abrió una vía paralela con Chelsea, que se interesó en Lamine Camara. El club francés trabajó entonces en tres frentes: la llegada de Lira, la venta de Balogun y la posible salida de Camara.

El lunes 31 de agosto, Mónaco y Everton alcanzaron un acuerdo que parecía destrabar el registro del mexicano. El escenario cambió el 1 de septiembre, a pocas horas del cierre del mercado, cuando Everton intentó modificar las condiciones económicas pactadas por Balogun y redujo su propuesta.

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La situación volvió a poner en riesgo la operación principal y, con ella, la incorporación de Lira. Ante la presión, el Mónaco buscó otra fuente de ingresos y aceptó una nueva oferta de Chelsea por Lamine Camara, cercana a los 55,000,000 de dólares.