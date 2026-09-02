México

Milpa Alta celebrará la Feria Nacional del Mole 2026 con una enmolada gigante: fecha, sede y horarios

San Pedro Atocpan se prepara para 23 días de feria con mole, artesanías y actividades

49ª Feria Nacional del Mole: Celebrando la Tradición Culinaria de San Pedro Atocpan. (@turismo_cdmx_)
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La Feria Nacional del Mole 2026 se celebrará en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, del 3 al 25 de octubre.

La edición número 49 reunirá a restaurantes, productores de mole y artesanos, además de incluir actividades culturales y una enmolada gigante con la que el comité organizador buscará establecer una nueva marca.

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La página oficial de la feria informó que el encuentro tendrá una duración de 23 días y recibirá a visitantes nacionales e internacionales.

La celebración busca promover la gastronomía local, en especial el mole almendrado, y sostener una tradición vinculada con las pequeñas empresas familiares de la comunidad.

San Pedro Atocpan recibirá la feria del 3 al 25 de octubre

La XLIX Feria Nacional del Mole se realizará durante el mes de octubre en San Pedro Atocpan, una comunidad de la alcaldía Milpa Alta reconocida por la elaboración de mole.

El recinto se ubicará en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec. Allí se instalarán los espacios gastronómicos, culturales y artesanales anunciados para esta edición.

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La página oficial del evento define a San Pedro Atocpan como la cuna del mole almendrado. También señala que la localidad concentra aproximadamente el 60% de la producción nacional de este producto.

La actividad económica de la comunidad se sostiene en cientos de pequeñas empresas familiares que han conservado sus recetas a lo largo de varias generaciones.

La feria surgió en 1977, cuando participaron cuatro restaurantes y cuatro productores. Desde entonces, el encuentro creció hasta consolidarse como una actividad turística y gastronómica de Milpa Alta.

Cuatro mujeres vestidas con blusas bordadas posan junto a mesas de madera con recipientes de barro llenos de especias, chiles secos y vajilla
San Pedro Atocpan, la cuna del mole almendrado, concentra aproximadamente el 60% de la producción nacional de este producto. (Feria Nacional del Mole)

La Feria Nacional del Mole reunirá 23 restaurantes y 17 productores

La edición 2026 contará con 23 restaurantes tradicionales especializados en platillos elaborados con mole almendrado y otras recetas de la cocina mexicana.

Los establecimientos ofrecerán mole almendrado con guajolote, mole rojo con pollo, pipián con carne de cerdo y chilacayotes, conejo en adobo y otras preparaciones típicas.

La propuesta también incluirá 17 productores de mole. Los asistentes podrán encontrar distintas variedades en pasta y granulado para llevar.

El mole almendrado de San Pedro Atocpan se prepara con más de 26 ingredientes, según la página oficial de la feria. La receta incorpora diversos tipos de chile, almendra, nuez, avellana, ajonjolí, especias, semillas, chocolate y otros productos naturales.

La preparación tuvo antecedentes en la cocina prehispánica y adquirió nuevos elementos durante el mestizaje culinario de la colonia. Con el tiempo, dejó de ser un platillo reservado para celebraciones religiosas y familiares para convertirse en una actividad productiva de la comunidad.

La enmolada gigante buscará establecer una nueva marca

Uno de los atractivos previstos para la Feria Nacional del Mole será la realización de la Enmolada Más Grande del Mundo.

El comité organizador buscará imponer un nuevo récord con una preparación de cerca de 80 metros de longitud. La actividad formará parte de la programación gastronómica de la edición 49.

La feria combinará la venta de alimentos con propuestas culturales y recreativas. El programa anunciado contempla espectáculos artísticos en el Teatro del Pueblo.

También habrá presentaciones de la Guelaguetza, bailes populares, jaripeos y actividades en la Plaza de Toros. Los Voladores de Papantla figuran entre las expresiones culturales incluidas en la programación.

La página oficial de la feria señala que el encuentro propone una experiencia centrada en gastronomía, cultura, historia y entretenimiento para público familiar.

Mujeres con delantales sirven mole desde cazuelas de barro en una carpa adornada con tiras de papel picado y puestos de comida.
Uno de los atractivos previstos para la Feria Nacional del Mole será la realización de la Enmolada Más Grande del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artesanos de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México participarán

La feria recibirá a artesanos provenientes de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México.

Los expositores ofrecerán artesanías y productos tradicionales. La participación busca sumar muestras de trabajo artesanal a la oferta gastronómica de San Pedro Atocpan.

La página oficial del evento informó que las instalaciones cumplirán con las disposiciones establecidas por Protección Civil para recibir a los visitantes.

Los establecimientos participantes también mantendrán condiciones de calidad e higiene durante la feria, de acuerdo con el comité organizador.

La organización habilitó un código QR que permite consultar las rutas y la ubicación del evento antes del traslado al recinto.

La estación Taxqueña conecta con las rutas hacia Milpa Alta

Una de las opciones de transporte público consiste en utilizar la Línea 2 del Metro hasta la estación Taxqueña.

Desde ese punto, los visitantes podrán abordar un autobús de la Ruta 81 o una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros con dirección a Milpa Alta.

La indicación para quienes utilicen esas rutas es solicitar al conductor el descenso en la Feria del Mole.

La Feria Nacional del Mole 2026 reunirá cocina tradicional, venta de productos, artesanías y actividades culturales en San Pedro Atocpan.

La programación ya tiene fecha y sede confirmadas, aunque los horarios específicos aún no fueron informados.

Se recomienda consultar el sitio web oficial del evento para mayor información y próximas actualizaciones.

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