México

Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora

La revisión judicial en un inmueble del centro de Sonora también encontró equipo de vigilancia y un radio, dentro de una estrategia estatal que busca frenar actividades ilícitas en la zona

Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora. (mejorada con IA)
Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora. (mejorada con IA)
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Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales derivó en el aseguramiento de 11 máquinas tragamonedas, presunto narcótico y equipo de vigilancia en un inmueble del centro de Guaymas, Sonora. La diligencia se ejecutó tras una orden de cateo autorizada por un juez.

La acción contó con la participación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal.

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Ubicación del cateo y objetos asegurados

El cateo se realizó en un inmueble ubicado en la Calle 16, esquina con Avenida 12, en la colonia Centro de Guaymas. Ahí, el personal interviniente llevó a cabo la inspección del domicilio conforme a la orden judicial tramitada a solicitud del Ministerio Público.

Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.
Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.

Durante la revisión, los elementos localizaron y aseguraron la totalidad de los indicios encontrados en el interior del inmueble.

Entre lo asegurado figuran 10 envoltorios con una sustancia con características similares al narcótico conocido como “cristal”, además de las 11 máquinas tragamonedas.

También se localizaron una cámara de videovigilancia de color blanco y un radio de comunicación, elementos que fueron incorporados al aseguramiento junto con el resto del material.

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Situación legal del inmueble y estrategia de la Fiscalía

Al concluir la diligencia, el inmueble quedó asegurado. La totalidad de los indicios fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.
Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.

Será esta autoridad la que determine lo conducente conforme a derecho a partir de los elementos recabados durante el cateo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la AMIC, señaló que mantendrá operativos coordinados y líneas de investigación firmes para combatir actividades ilícitas en la región.

La dependencia enmarcó la acción dentro de los esfuerzos por fortalecer la seguridad de las familias de Guaymas.

Guaymas se suma a una ola de operativos contra tragamonedas en Sonora

Los operativos contra máquinas tragamonedas ilegales son frecuentes en Sonora y forman parte de una estrategia sostenida de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). En diciembre de 2025, la dependencia ya había asegurado 11 tragamonedas en Guaymas, en cateos realizados en las colonias Periodista y Yucatán, vinculados en ese caso a investigaciones por corrupción de menores.

Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.
Autoridades confiscan máquinas tragamonedas y drogas en un cateo realizado en Guaymas, Sonora. Fiscalía de Sonora.

Decomisos masivos en distintos municipios del estado

En enero de 2026, un operativo coordinado entre AMIC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) permitió confiscar 78 máquinas en seis municipios: 33 en Navojoa, 22 en Ciudad Obregón, 14 en Nogales, cuatro en Santa Ana, tres en Magdalena y dos en Benjamín Hill.

Meses después, en julio de 2026, la FGJES reportó el aseguramiento de 26 tragamonedas en Nogales, en coordinación con AMIC, SEDENA, PESP, Guardia Nacional y policía municipal. Junto con las máquinas se aseguraron ocho cámaras de videovigilancia tipo “parásito” que, según la propia fiscalía, habían sido instaladas por presuntos integrantes de grupos criminales “contra la voluntad” de los propietarios de los negocios.

Ese mismo día, Michoacán sumó otras 117 máquinas decomisadas, para un total nacional de 143 equipos retirados de circulación.

Antecedentes previos y participación de fuerzas federales

Este tipo de decomisos no es exclusivo de 2026. Ya en agosto de 2024, un operativo con participación de SEDENA, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional había resultado en el aseguramiento de 34 máquinas en Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado, además de la detención de tres personas.

Entre 2021 y 2025, la FGJES aseguró un total de 851 máquinas tragamonedas en todo el estado. San Luis Río Colorado concentró el mayor número de decomisos, con 296 máquinas, mientras que Guaymas acumuló 49 en ese mismo periodo.

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