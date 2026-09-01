Sheinbaum anuncia más becas en Segundo Informe de Gobierno: estos son los programas sociales vigentes

En educación superior, Sheinbaum destacó la expansión de instituciones públicas y la apertura de nuevos espacios universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema de becas para estudiantes continuará creciendo en México, particularmente en el nivel superior, como parte de la estrategia de su administración para evitar que las condiciones económicas deriven en abandono escolar.

En el evento de este martes 1 de septiembre, la mandataria hizo un balance de los apoyos educativos que actualmente reciben estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, entre ellos la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.

Sheinbaum sostuvo que una beca puede marcar la diferencia entre permanecer en las aulas o abandonar los estudios y señaló que estos apoyos buscan reducir las desigualdades entre los alumnos. Además, adelantó que su gobierno pretende incrementar el número de beneficiarios en las universidades.

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¿Qué becas para estudiantes están vigentes en México?

Durante su informe, Claudia Sheinbaum desglosó los principales programas y apoyos que forman parte de la política educativa de su administración.

Una infografía de Infobae detalla los programas de becas estudiantiles vigentes en México, que benefician a millones de alumnos desde educación primaria hasta universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las cifras presentadas por la presidenta, la cobertura comprende actualmente distintos niveles escolares:

Beca Universal Rita Cetina: se entrega a todos los estudiantes inscritos en secundarias públicas del país.

Apoyo para útiles y uniformes escolares: durante 2026, alrededor de ocho millones de estudiantes de primaria recibieron este beneficio.

Beca Universal Benito Juárez: cerca de cinco millones de jóvenes de educación media superior cuentan con este apoyo.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: dirigido a estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios establecidos por el programa.

Beca Gertrudis Bocanegra: forma parte de los apoyos destinados a estudiantes universitarios. Sheinbaum señaló que, al cierre de 2026, alrededor de 800 mil alumnos de nivel superior serán beneficiarios de esta beca y de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Al presentar las cifras, la mandataria afirmó que la política de su administración ha permitido extender los apoyos económicos a los estudiantes desde la educación básica hasta el bachillerato.

El siguiente objetivo, adelantó, será profundizar la cobertura entre quienes cursan una carrera universitaria. “Vamos también por más becas en la educación superior”, anunció durante su mensaje.

La Escuela es Nuestra llegó a más de 73 mil planteles en 2026

Además de las becas entregadas directamente a estudiantes, la presidenta destacó los recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa mediante La Escuela es Nuestra.

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Según las cifras presentadas en el informe, durante 2026 más de 73 mil planteles de educación básica y media superior recibieron recursos para realizar mejoras en sus instalaciones.

Este esquema involucra a madres y padres de familia en la administración y aplicación de los recursos destinados a las escuelas.

Sheinbaum señaló que, paralelamente a estos programas, su gobierno ha destinado recursos para ampliar tanto la educación media superior como la educación superior, con el propósito de incrementar el número de espacios disponibles para los jóvenes.

Bachillerato Nacional y Mi Derecho, Mi Lugar: los cambios en educación media superior

Entre las modificaciones impulsadas durante su administración, Sheinbaum destacó la creación del Bachillerato Nacional, diseñado para integrar preparatorias y tecnológicos públicos bajo un esquema educativo común y vincularlos con instituciones de educación superior.

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De acuerdo con el balance presidencial, durante 2026 egresaron más de 657 mil jóvenes de la primera generación de este modelo con una doble certificación: una expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otra correspondiente a una institución de educación superior.

Para implementar el esquema se establecieron acuerdos con 29 universidades y tecnológicos nacionales y estatales.

Otro de los cambios señalados por la presidenta fue la eliminación del examen de admisión para ingresar a la educación media superior en 17 entidades.

El nuevo sistema de asignación lleva por nombre Mi Derecho, Mi Lugar y, según explicó Sheinbaum, busca que los adolescentes puedan elegir una escuela considerando factores como la cercanía con su domicilio y sus intereses.

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La mandataria aseguró que durante este año la mayoría de los aspirantes consiguió un espacio dentro de sus primeras dos opciones, en contraste con el antiguo esquema, en el que algunos jóvenes podían ser enviados hasta su décima alternativa.

Gobierno proyecta 400 mil nuevos lugares en preparatorias para 2030

La ampliación de la matrícula de educación media superior también ocupó un lugar dentro del Segundo Informe.

Sheinbaum informó que para el cierre de 2026 se habrán generado 156 mil nuevos espacios mediante 485 obras de construcción y ampliación de planteles.

La meta de su administración es llegar a 400 mil nuevos lugares para 2030, lo que permitiría alcanzar una cobertura nacional de aproximadamente 90% en educación media superior.

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La estrategia pretende atender uno de los principales desafíos del sistema educativo: garantizar que los jóvenes que terminan la secundaria encuentren un espacio para continuar sus estudios.

¿Cuántos nuevos lugares habrá en universidades públicas?

En educación superior, Sheinbaum destacó la expansión de instituciones públicas y la apertura de nuevos espacios universitarios.

Para 2026, la Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas distribuidas en el país y una matrícula de 119 mil 280 estudiantes, de acuerdo con las cifras expuestas por la mandataria.

También informó que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García alcanzaron 239 planteles, con aproximadamente 285 mil alumnos.

A estas instituciones se suma la ampliación de la matrícula en universidades autónomas, politécnicos y tecnológicos públicos.

Sheinbaum indicó que, durante los primeros dos años de su administración, el conjunto del sistema público habrá creado 245 mil 111 lugares adicionales en educación superior.

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Esto representa alrededor de un cuarto de millón de espacios para jóvenes que anteriormente podían quedarse sin una opción para continuar sus estudios universitarios.

La ampliación de la matrícula y de las becas educativas forma parte de la estrategia con la que el gobierno federal busca aumentar la permanencia escolar y avanzar hacia una mayor cobertura, especialmente en los niveles medio superior y superior.