Sheinbaum lleva La Mañanera a una secundaria de la CDMX para dar inicio al regreso a clases

La conferencia se lleva a la Secundaria 10, especializada en Artes Gráficas, como parte de las actividades por el retorno a las aulas de 28 millones de estudiantes en el país

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La presidenta Claudia Sheinbaum trasladó este lunes la conferencia matutina a la Secundaria número 10, especializada en Artes Gráficas, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, como parte de las actividades por el regreso a clases de 28 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.

La mañanera se realizó dentro del propio plantel, con honores a la bandera y la participación de la escolta escolar, en un formato inusual para la conferencia presidencial, que normalmente se transmite desde Palacio Nacional. Acompañaron a la mandataria la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; el secretario de Educación, Mario Delgado, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora.

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La conferencia se lleva a la Secundaria 10, especializada en Artes Gráficas, como parte de las actividades por el retorno a las aulas de 28 millones de estudiantes en el país

Brugada anuncia operativo con 15 mil policías

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a la presidenta a la Ciudad de México y destacó que, para garantizar un regreso a clases seguro, desde temprana hora se desplegó un operativo con 15 mil policías encargados de cuidar escuelas, cruces peatonales, calles y el transporte en la capital.

La mandataria capitalina también anunció una serie de programas locales para el nuevo ciclo escolar:

“123 por mi Escuela” , para renovar la infraestructura del plantel

“Auxilio Escolar” , dirigido a secundarias y preparatorias públicas del turno vespertino

“Do Re Mi Fa Sol” , que ya lleva instrumentos y clases de música a 600 escuelas

Aulas digitales, para fortalecer la educación tecnológica de los alumnos

Brugada además se sumó a la iniciativa impulsada por Sheinbaum para regular el uso de celulares en las escuelas, y dijo que la CDMX esperará las definiciones que se establezcan a nivel federal.

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El dispositivo arranca desde temprana hora para resguardar planteles, pasos peatonales, vialidades y unidades de transporte público en la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el inicio del nuevo ciclo escolar

Delgado: “cobertura universal” de becas por primera vez

El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que la ceremonia realizada en la secundaria capitalina se replicó este lunes en todo el país, con el arranque simultáneo de clases en educación básica y media superior. De acuerdo con el funcionario, este nuevo ciclo escolar arranca con:

Más de 28 millones de alumnas y alumnos

Más de 1.6 millones de maestras y maestros

Más de 250 mil escuelas activas en todo el territorio nacional

Delgado subrayó que, por primera vez, todas las niñas y niños de primarias públicas recibieron apoyo de útiles y uniformes a través de la Beca Rita Cetina, que ya beneficia a casi 10 millones de estudiantes, mientras que los jóvenes de educación media superior también cuentan con su propio apoyo económico. Esto, dijo, convierte a este en el primer ciclo escolar con cobertura universal de becas en primaria, secundaria y preparatoria.

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El funcionario adelantó también el arranque del “ABC de las Emociones”, un programa de una hora semanal en secundarias y preparatorias enfocado en salud mental, y lo describió con una metáfora: la razón y la emoción, dijo, crecen “como la copa y la raíz de un mismo árbol”.

La conferencia matutina se realiza dentro del plantel número 10 de Artes Gráficas, con honores a la bandera y la escolta escolar, durante el inicio de clases para 28 millones de estudiantes

Tania Rodríguez presenta estrategia nacional de salud mental

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló la estrategia nacional de salud mental dirigida a adolescentes de 14 a 18 años, con enfoque preventivo y comunitario en todo el país.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno federal elaboró 16 millones de guías, distribuidas de la siguiente manera:

7.5 millones para estudiantes

7.5 millones para familias

1 millón para maestras y maestros

Las guías abordan temas como el bienestar socioemocional, la relación de los jóvenes con las redes sociales y dispositivos digitales —y su efecto en la ansiedad y el sueño— y el cuidado colectivo de la salud mental.

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Rodríguez explicó que el programa se trabajará una hora a la semana en tercero de secundaria y en todo el bachillerato, con apoyo de brigadas médicas, visitas de servidores públicos a las escuelas y asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras entre octubre y diciembre. También anunció el fortalecimiento de la Línea de la Vida, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y la apertura de 60 centros comunitarios México Imparable en los próximos meses para dar seguimiento a jóvenes fuera del entorno escolar.