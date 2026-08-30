México

México baila Thriller en homenaje a Michael Jackson en el Monumento a la Revolución

Miles de fanáticos se congregaron en el sitio histórico para honrar el natalicio del Rey del Pop, con coreografías, disfraces y tributos musicales

El Monumento a la Revolución recibió a miles de fans para honrar al Rey del Pop REUTERS/Toya Sarno Jordan
El Monumento a la Revolución recibió a miles de fans para honrar al Rey del Pop REUTERS/Toya Sarno Jordan
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La memoria de Michael Jackson vivirá para siempre. Hoy sábado 29 de agosto, las y los capitalinos asistieron al Monumento a la Revolución para rendir tributo al Rey del Pop, en la fecha que sería el cumpleaños 68 del menor de los Jackson 5.

Durante las últimas semanas los seguidores de Michael se presentaron en el sitio emblemático para ensayar las coreografías de las canciones más icónicas de Michael Jackson, principalmente Thriller, considerada la más influyentes de la música pop a nivel global.

La invitación para ser parte del evento masivo tomó fuerzas por las redes sociales, especialmente en TikTok y el resultado, por supuesto, superó las expectativas: niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron caracterizados de Michael Jackson para homenajear a su ídolo.

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El guante blanco de lentejuelas, el sombrero fedora, el par de Calcetines blancos y zapatos negros, los lentes oscuros, las camisas con hombreras y lentejuelas, los cinturones anchos con hebillas metálica y pantalones cortos (ankle pants) proyectaron la identidad única e impacto cultural de Michael Jackson en la capital.

Entre los participantes, la prenda más vista en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, fue la chaqueta roja del video Thriller: prenda de cuero roja con detalles en negro, diseñada por Deborah Nadoolman Landis para el cortometraje de 1983, con duración de 13 minutos y 41 segundos en Youtube.

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Al momento del baile, los protagonistas estuvieron en medio de los espectadores. quienes inmortalizaron el tributo a Michael Jackson filmando el resultado en sus teléfonos celulares para compartir un mensaje hasta el cielo.

Récord Guinness al bailar Thriller

Personas disfrazadas de zombis y Michael Jackson bailan en una plaza frente al Monumento a la Revolución bajo un cielo despejado.
Un grupo de personas caracterizadas como zombis interpreta la coreografía de Thriller en la explanada del Monumento a la Revolución en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de este sábado remontó al año 2009 cuando la afición mexicana batió un récord Guinness en el Monumento a la Revolución, tras organizar el baile multitudinario de la canción Thriller a dos meses de la sorpresiva muerte del Rey del Pop Michael Jackson.

La Ciudad de México ostenta el récord Guinness desde el 29 de agosto de 2009 al congregar 13 mil 597 personas para ejecutar la coreografía de la canción Thriller, en la explanada del Monumento a la Revolución.

El evento masivo fue organizado por el Instituto de la Juventud del entonces Distrito Federal, con motivo del que habría sido el cumpleaños número 51 de Michael Jackson.

No obstante, en total se calcula que hubo hasta 50 mil ciudadanos presentes en la cita histórica, pero sólo se contabilizó a quienes completaron toda la coreografía de manera oficial.

El récord fue certificado por World Record Guinness, consolidando a la Ciudad de México como referente mundial y uno de los países con la mayor cifra de admiradores del cantante y compositor estadounidense, Michael Joseph Jackson.

Estreno de Michael en salas de cine

Michael, la película biográfica más anticipada sobre la vida de Michael Jackson
El debut en cine de Jaafar Jackson y un equipo de Oscar detrás promete reescribir la historia del Rey del Pop desde dentro. (Universal Pictures México)

La película “Michael”, interpretada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, llegó a los cines en este 2026 y en sólo unos días logró ser el biopic musical más taquillero de la historia al desbancar a Bohemian Rhapsody, la historia de Freddy Mercury al recaudar 932.2 millones de dólares a nivel mundial.

Desde su lanzamiento en abril de este año, la película de Michael Jackson ha impulsado a nuevas generaciones de fans ha incrementar las reproducciones digitales de sus discos y ha originado homenajes al Rey del Pop, tal como sucedió hoy en la Ciudad de México con el baile Thriller en la explanada del Monumento a la Revolución.

Reconocimientos a Thriller de Michael Jackson

Se convirtió en la canción más emblemática a nivel mundial.
Se convirtió en la canción más emblemática a nivel mundial.

Premios Grammy: Thriller ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Masculina de Pop y Mejor Video Musical en 1984 y el álbum Thriller también obtuvo la distinción por Álbum del Año.

Récord Guinness: El cortometraje de Thriller es reconocido por Guinness World Records como el video musical más exitoso de todos los tiempos, así como el álbum más vendido de la historia a nivel mundial y en México.

Registro Nacional de Grabaciones: En 2007, el video musical de Michael Jackson fue el primero en incluirse en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por su importancia cultural, histórica y estética.

Récord en México: Además del Récord Guinness por el baile masivo en el Monumento a la Revolución, la canción Thriller es el sencillo más vendido de Michael Jackson en nuestro país, con ventas superiores a 1.7 millones de copias.

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