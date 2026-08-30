Tammy Parra y Héctor Klünder se comprometieron: la pareja hizo oficial la noticia a través de redes

La creadora de contenido anunció su compromiso a través de redes sociales. (IG: tammy.parra)

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Tammy Parra está comprometida: la influencer anunció en redes la noticia junto a Héctor Klünder tras una propuesta de matrimonio en Suiza, apenas nueve meses después de que la pareja hiciera pública su relación en diciembre de 2025.

Las publicaciones acumulan más de 306 mil me gusta en Instagram en menos de una hora, con cientos de mensajes de felicitación de seguidores y otras figuras de las redes sociales.

Las imágenes que Parra compartió en su cuenta de Instagram muestran a la pareja en un paisaje de montaña y lago. En una de las fotografías, Klünder aparece arrodillado frente a ella con el anillo en mano, mientras Parra, de vestido blanco, recibe la propuesta.

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La influencer acompañó las publicaciones con dos mensajes: “El ‘sí’ que cambiará mi vida. Después de todo siempre somos solo tú y yo”, y en una segunda imagen: “Esta historia continúa, pero ahora con un ‘nosotros’”.

La influencer lo hizo a través de una serie de publicaciones en redes sociales (IG: tammy.parra)

Klünder fue primero su mánager y luego su mejor amigo

Héctor Klünder Rosales es empresario del marketing digital y fundador de la agencia Digileap & Co., una de las firmas de influencer marketing en México.

Estudió la licenciatura en Publicidad en el Centro Universitario de Comunicación y cuenta con más de una década de experiencia en publicidad, relaciones públicas y gestión de talento.

Klünder fue el mánager de Parra antes de convertirse en su pareja, según reveló la propia influencer en su canal de YouTube, se conocieron hace cinco años, cuando ella comenzó a enfocarse en las redes sociales, y durante todo ese tiempo mantuvieron una amistad cercana sin que mediara ningún romance.

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Fue un problema de salud de Klünder lo que cambió la dinámica entre ambos. Parra lo describió así: “Todos mis problemas desaparecieron y me enfoqué en él”. Fue en ese momento cuando la influencer reconoció que sus sentimientos iban más allá de la amistad.

Parra y Klünder anunciaron su compromiso mediante una serie de publicaciones en redes. (IG: tammy.parra)

Klünder dejó la Ciudad de México para mudarse con Parra a Guadalajara

Tras confirmar su relación en diciembre de 2025, la pareja tomó la decisión de vivir juntos. Klünder, quien residía en la Ciudad de México, lo dejó todo para mudarse a Guadalajara, ciudad natal de Parra.

El empresario canceló su departamento, vendió sus pertenencias y salió de una sociedad de negocios para emprender esa nueva etapa. “Cancelé casa, vendí camionetas, me salí de una sociedad”, dijo Klünder.

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Juntos encontraron lo que la propia Parra describió como “la casa de nuestros sueños” y compraron una camioneta, según contó la influencer en el mismo video de YouTube donde hizo pública la relación.

Tammy Parra confeso que se enamoró de su en ese entonces manager y mejor amigo. IG

Un compromiso anterior terminó en escándalo en París

Este no es el primer compromiso de Parra, en marzo de 2023, su entonces novio Omar Núñez le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel durante un viaje a París que él organizó como regalo de cumpleaños.

Horas después del anuncio, una usuaria de TikTok reveló conversaciones que evidenciaban una infidelidad de Núñez, lo que derivó en la ruptura inmediata del compromiso.

Parra regresó sola a México y lo hizo público: “Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre”, dijo en ese momento.

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El episodio se viralizó y le sumó millones de seguidores que la acompañaron durante el proceso.

Tammy Parra contó cómo afrontó infidelidad de Omar Núñez. (foto:Youtube/PinkyPromise) (foto:instagram/omarnuma)

Tammy Parra tiene más de 14 millones de seguidores en TikTok

Parra es una de las creadoras de contenido mexicanas con mayor presencia digital. Originaria de Guadalajara, Jalisco, y con 24 años, acumula más de 14 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram.

Tammy Parra inició en redes durante la pandemia de COVID-19 y su crecimiento fue constante desde entonces.

Tammy Parra comenzó su carrera en redes sociales durante la pandemia. (@tammy.parra/Instagram)

Su trayectoria incluye colaboraciones con marcas como Shein, MAC y Dove, el lanzamiento de su propia línea de suero para pestañas y el premio Eliot en la categoría Better You.

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En 2022 ganó el Socialiteen Award como Instagramer del Año, un reconocimiento que la colocó en paneles publicitarios en Times Square, en Nueva York.