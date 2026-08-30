México

Salario mínimo, educación, programas sociales y economía: así arranca Sheinbaum difusión de spots por Segundo Informe de Gobierno

La presidenta de México llevará a cabo la entrega de resultados del segundo año de su administración el próximo 1 de septiembre desde Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum con un vestido morado y bordados blancos, con las manos entrelazadas y un subtítulo en la parte inferior.
Claudia Sheinbaum señala el incremento del salario mínimo y la reducción de la pobreza laboral a su nivel mínimo en México, durante spots por su Segundo Informe de Gobierno. (Captura de pantalla)
Guardar

Previo a la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 1 de septiembre, el Gobierno de México ha comenzado ha emitir spots donde la mandataria mexicana destaca lo que califica como avances en el segundo año de su administración.

El próximo martes, Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión el documento detallado de su segundo año de gobierno como lo mandata el artículo 69 de la Constitución, el cual será entregado por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Cuántos spots emitirá el gobierno de Sheinbaum?

Sheinbaum ha explicado que hay un periodo en el que el gobierno puede difundir información con su nombre e imagen, y que fuera de ese lapso la ley prohíbe inserciones en medios con la imagen de cualquier presidente.

PUBLICIDAD

En ese marco, el gobierno emitirá 14 spots para acompañar el Segundo Informe de Gobierno, que se presenta en próximos días. Para esta ocasión, la presidenta destinó menos tiempo a grabaciones y optó por aprovechar las imágenes que son grabadas durante las giras que realiza casi cada fin de semana.

Cabe destacar que la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo” será cancelada para el 1 de septiembre, ya que las actividades de la mandataria se centrarán en un primer mensaje desde Palacio Nacional.

La presidenta estrenó miniserie por el Segundo Informe de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó miniserie documental en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. (Crédito: Presidencia)

En el marco de la rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo, comenzó la difusión de la miniserie documental “Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Gobierno de territorio”, producida por el Gobierno Federal con asesoría honorífica del cineasta Epigmenio Ibarra.

PUBLICIDAD

El material se transmite en Canal Once, Canal 14 y Canal 22, además del canal de YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se estrena días antes de que ella presente su Segundo Informe de Gobierno.

En el material que documenta el trabajo del segundo año de Sheinbaum, la mandataria afirma que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51% gracias a la labor conjunta del gabinete de seguridad, e informa que la Guardia Nacional suma ya 130 mil elementos activos a siete años de su creación.

Los cuatro rubros que abordan los primeros spots de la presidenta de México

A través de diversos canales de difusión, incluso, redes sociales, han comenzado a emitirse los primeros spots de la presidenta, con los cuales se busca informar a la ciudadanía sobre las acciones y resultados que ha llevado a cabo el gobierno federal, los clips que ya circulan con una duración menor al minuto, muestran a Sheinbaum en los múltiples eventos que ha encabezado, así como la visita a domicilios de la ciudadanía.

Billetes peso mexicano dinero economía finanzas Mexico
La presidenta de México destaca el aumento al salario mínimo durante el segundo año de su administración.

Los temas que articulan la campaña son el salario mínimo, la educación, programas sociales y la economía en términos generales. En materia salarial, Sheinbaum contrasta las cifras de 2018 con las actuales: el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales a 9 mil 584 pesos, un incremento que, según el spot, llevó la pobreza laboral a su nivel más bajo desde 2005.

El segundo eje es la infraestructura educativa. Los clips señalan que al cierre de 2026 el gobierno habrá construido 401 preparatorias, 13 universidades Rosario Castellanos y 25 universidades Benito Juárez, además de haber rehabilitado 73 mil planteles. La presidenta enmarca estas cifras como la garantía de un derecho, no como un beneficio discrecional.

El tercer rubro agrupa cinco indicadores macroeconómicos que Sheinbaum enumera: alza del salario mínimo con reducción de pobreza laboral, niveles bajos de desempleo, caída de la inflación y del costo de la canasta básica, fortaleza del peso frente a otras divisas y un año récord en inversión extranjera directa. A ese bloque suma un dato político: la ausencia de gasolinazos durante su administración.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSegundo Informe de GobiernoSalario MínimoEducaciónEconomíaPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adán Augusto López: EEUU habría retenido sus bienes y solicitado información bancaria a Francia

Estas nuevas revelaciones periodísticas se dan después de que ha trascendido que al senador le revocaron su visa estadounidense

Adán Augusto López: EEUU habría retenido sus bienes y solicitado información bancaria a Francia

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

La gesta de Sergio Pérez cuando era piloto de la escudería Sauber, valió el reconocimiento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en 2012

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

La fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida fue atacada a balazos junto a cuatro de sus familiares

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

Pachuca le arruina los planes a Chivas y empatan de último minuto

Los dirigidos por Gabriel Milito no pudieron mantener la ventaja tras un penal a favor de los Tuzos

Pachuca le arruina los planes a Chivas y empatan de último minuto

Alan Mozo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul

El lateral perteneciente a Chivas está cerca de llegar a Cruz Azul, según reportes

Alan Mozo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA felicita a Harfuch por captura de “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos

Atacan a balazos a Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

Ernesto Laguardia halló muerto a su padre y reveló los detalles del duro momento que vivió

Regresó a México ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, la telenovela turca sobre violencia contra las mujeres: dónde verla

DEPORTES

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

Pachuca le arruina los planes a Chivas y empatan de último minuto

Alan Mozo cerca de convertirse en jugador de Cruz Azul

Raúl Jiménez lanza advertencia a la afición del América y confirma su deseo de volver al club

Gilberto Mora calienta el duelo contra América con este mensaje previo al partido en el Estadio Azteca