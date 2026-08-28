México

Los números de Brian Rodríguez con América que explican por qué lo quiere el Ajax

El interés del Ajax podría abrirle nuevamente las puertas del futbol europeo al Rayito, quien acumula cuatro campeonatos con las Águilas

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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Brian Rodríguez podría estar disputando sus últimos encuentros como futbolista del América. El atacante uruguayo despertó el interés del Ajax de Países Bajos, situación que ha puesto nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que abandone la Liga MX para regresar al futbol europeo.

Mientras las conversaciones entre las partes podrían intensificarse durante los próximos días, el panorama también invita a revisar el legado estadístico que el llamado Rayito ha construido desde que llegó al conjunto azulcrema.

Rodríguez aterrizó en el América en agosto de 2022 y, desde entonces, consiguió convertirse en uno de los elementos más importantes del plantel. Su etapa con las Águilas ha estado acompañada por títulos, goles y participaciones decisivas que lo colocaron entre los futbolistas destacados de la institución durante los últimos años.

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Brian Rodríguez impacta el balón durante el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup entre América y Columbus Crew. Dignity Health Sports Park, Carson, California, EEUU. 26 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/William Navarro
Brian Rodríguez impacta el balón durante el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup entre América y Columbus Crew. Dignity Health Sports Park, Carson, California, EEUU. 26 de agosto de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/William Navarro

Hasta el momento, considerando incluso su más reciente aparición frente al Columbus Crew en la Leagues Cup 2026, el uruguayo suma 157 partidos defendiendo la camiseta azulcrema.

En ese recorrido, el atacante consiguió marcar 42 goles, además de entregar 28 asistencias. Estas cifras reflejan el peso ofensivo que tuvo Rodríguez dentro del proyecto americanista, particularmente durante una época en la que el club consiguió convertirse en uno de los equipos dominantes del futbol mexicano.

Soccer Football - Liga MX - Final - America v Tigres UANL - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - December 17, 2023 America's Brian Rodriguez celebrates with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Final - America v Tigres UANL - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - December 17, 2023 America's Brian Rodriguez celebrates with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Raquel Cunha

Más allá de sus estadísticas individuales, el Rayito también puede presumir una colección importante de trofeos obtenidos durante su estancia en Coapa.

El uruguayo conquistó cuatro títulos con América. Entre ellos se encuentran los campeonatos de Liga MX correspondientes al Clausura 2023, Apertura 2024 y Clausura 2024, como parte del histórico tricampeonato conseguido por las Águilas.

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El cuarto trofeo completa una etapa en la que Rodríguez fue testigo y protagonista de algunos de los momentos más relevantes de la institución en tiempos recientes.

Brian Rodríguez celebra un gol marcado por Jonathan Rodríguez en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes (Twitter/@ClubAmerica)
Brian Rodríguez celebra un gol marcado por Jonathan Rodríguez en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes (Twitter/@ClubAmerica)

Por esa razón, una eventual salida del sudamericano no solamente representaría la pérdida de un jugador con producción ofensiva, sino también la despedida de uno de los elementos que participaron en una de las épocas más exitosas del América.

La posibilidad de que Rodríguez emigre nuevamente al futbol europeo ha generado además reacciones entre sus propios compañeros. Algunos integrantes del plantel azulcrema utilizaron sus redes sociales para publicar mensajes dirigidos al atacante, en una aparente muestra de apoyo para que permanezca en la institución.

Sin embargo, el interés del Ajax podría modificar el panorama.

La expectativa es que durante los próximos días exista un acercamiento más formal entre el conjunto neerlandés y la directiva americanista para analizar las condiciones de una posible operación. Por ahora, Rodríguez continúa contemplado para participar con las Águilas y estaría disponible para el compromiso de este fin de semana frente a Puebla, en el Estadio Banorte.

El posible movimiento también tiene como antecedente la buena relación que existe entre América y Ajax. Ambos clubes ya han participado anteriormente en negociaciones que involucraron a futbolistas mexicanos.

(Twitter/@AFC Ajax)
(Twitter/@AFC Ajax)

Uno de los casos más destacados fue el de Jorge Sánchez, quien pasó del conjunto azulcrema al cuadro neerlandés. Posteriormente, también se concretó la transferencia de Edson Álvarez, otro jugador formado en México que tuvo una etapa importante con el Ajax.

Incluso hubo conversaciones por Diego Lainez, aunque aquella operación no terminó con el mexicano en Países Bajos, pues finalmente continuó su carrera en España con el Betis.

Ahora, el nombre que vuelve a aparecer en el radar del gigante neerlandés es el de Brian Rodríguez.

Mientras América analiza el futuro de su principal figura y el Ajax estudia la posibilidad de llevarlo a Europa, los números del uruguayo ya forman parte de su historia con las Águilas: 157 partidos, 42 goles, 28 asistencias y cuatro campeonatos.

Si finalmente se concreta su salida, el Rayito dejaría Coapa después de cuatro años y con estadísticas que lo colocan como uno de los futbolistas destacados de la generación más ganadora en la historia reciente del club.

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