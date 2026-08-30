Médico cirujano, administración y derecho: así bajó el número de aciertos mínimos para las licenciaturas más demandadas de la UNAM

Así bajo el número de aciertos mínimos para las licenciaturas más demandadas de la UNAM. (Foto: Infobae México)

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Tras la publicación de los resultados del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los puntajes para el ingreso a alguno de los programas de licenciatura registraron una bajada drástica ante la segunda prueba aplicada de manera presencial.

Los resultados del segundo examen de la Universidad se dieron a conocer el pasado viernes 28 de agosto, con lo que se confirmó que 20 mil 923 concursantes obtuvieron un lugar para ingresar el próximo 31 de agosto al Ciclo Escolar 2026-2027/1.

Algunas de las carreras más demandadas en la UNAM registraron puntajes por debajo del mínimo exigido por la institución, pese a que 42 mil 800 jóvenes descargaron la cita para la realización de la prueba, solo se presentaron 36 mil 885, y solo el 57% obtuvo un lugar en la máxima casa de estudios.

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Así bajó el número de aciertos en licenciaturas de alta demanda

La UNAM publicó los resultados de cada programa tras la aplicación del examen de control presencial, y los números revelan una caída generalizada, tal es el caso de Medicina en Ciudad Universitaria, la cual registró un corte de 92 aciertos, frente a los 117 del examen en línea.

Resultados de la UNAM en las carreras de Médico Cirujano y en Derecho.

De mil 718 aspirantes, solo 312 lograron el mínimo requerido; apenas tres alcanzaron 119 aciertos en una prueba de 120 reactivos. Medicina en FES Iztacala también cayó, de 115 a 84 aciertos.

En Derecho, Ciudad Universitaria fijó el mínimo en 65 aciertos, frente a los 90 del examen digital. De 2,129 aspirantes, 610 fueron seleccionados. Administración, en la Facultad de Contaduría, cerró en 67, con 457 lugares asignados.

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Enfermería en FES Zaragoza pasó de 103 a 58 aciertos, y Cirujano Dentista en FES Iztacala de 109 a 65. En Odontología, el corte en Ciudad Universitaria bajó de 112 a 70 y Psicología pasó de 112 a 74.

Mandan a prisión a dos por trampas en examen de la UNAM

Las “trampas” que algunos estudiantes realizaron durante la aplicación del primer examen de ingreso a la UNAM, el cual fue realizado en línea, tuvieron consecuencias que van más allá de la cancelación de sus resultados: derivaron en la detención y vinculación a proceso de dos hombres que habrían operado un esquema de suplantación de identidad desde las instalaciones de la academia “Más Preparación”.

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David “N” y Edgar “N”, responsables del negocio, enfrentan cargos por fraude genérico y permanecen en prisión preventiva mientras la investigación avanza. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) los detuvo el pasado 25 de agosto, luego de que la UNAM detectara irregularidades en los exámenes de al menos nueve aspirantes: sus evaluaciones compartían datos de conexión y otras anomalías que apuntaban a una misma fuente.

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)

El caso se inscribe en la mayor crisis del proceso de admisión universitaria en años recientes. La UNAM aplicó por primera vez su examen de selección 100% en línea, con casi 159 mil aspirantes compitiendo por 22 mil plazas, el porcentaje de participantes con más de 100 aciertos saltó de 3.5% histórico a 16.3%, lo que detonó la revisión de resultados y la convocatoria a un examen de control presencial para unos 58 mil aspirantes.

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