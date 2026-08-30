Migrantes rechazan propuesta de Sheinbaum que busca prohibir candidatos con doble nacionalidad

Migrantes de Guerrero en Chicago rechazaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la doble nacionalidad. Crédito: Cuartoscuro

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Organizaciones de migrantes mexicanos en Chicago, Estados Unidos, expresaron su rechazo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca prohibir que los candidatos presidenciales, a gobernador o jefa de Gobierno tengan doble nacionalidad.

Esta semana, Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia mañanera que las y los candidatos en cuestión

deben renunciar a una ciudadanía y solo se quedarse con la nacionalidad mexicana para poder competir electoralmente.

“Ni se atreva a tocar ese tema”: advierten migrantes

Ante esta situación, Erasmo Salgado, coordinador de los Clubes Unidos Guerrerenses en el Medio Oeste de Estados Unidos, dijo de manera contundente:

“Señora presidenta, ni se atreva a tocar ese tema, ya que su partido Morena se ha convertido en un partido gandalla, en Guerrero nos quitaron la diputación migrante, la Secretaría de Atención a Migrantes, en la Secretaría no se cuenta con ningún migrante, nos quitaron las dos oficinas de representación, la de California y la de Chicago y los programas sociales en los que participábamos son solo una caricatura de lo que fueron con otros gobernadores.

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“Ahora pretenden que no tengamos candidato a gobernador solo por tener doble nacionalidad”.

No apoyarán a candidata de Morena en Guerrero

También rechazó los señalamientos hechos por militantes de Morena, de que dicha organización supuestamente estaría apoyando en sus eventos a la candidata Estela Damián, “cuando ni la conocemos ni sabemos de su propuesta para nuestra atención.

“Desde hoy nos unimos a todas las organizaciones de guerrerenses en Chicago y declaramos un boicot de ni un voto a Morena ni a su candidato o candidata a gobernador de Guerrero hasta no conocer de su plan de atención a los guerrerenses que radicamos en el exterior”.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde justificando la propuesta presidencial. Crédito: Presidencia.

Denuncian vulneración de derechos políticos

Mientras que el presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago Rubén Salgado contó a El Sur Acapulco que en Morena tienen temor a Pedro Segura, quien fue candidato a gobernador de la entidad.

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“Primero, fue absurdamente encarcelado y se le imputaron cargos de los cuales salió absuelto y ahora buscan inhabilitarlo por tener doble nacionalidad, dónde quedó el falso lema de los héroes migrantes.

“Claro que me uno a todos los guerrerenses radicados en el medio oeste de los Estados Unidos contra Morena y su candidato o candidata a gobernador por pretender vulnerar los derechos políticos del colectivo migrante guerrerense.

“Cuando se trata de nuestras remesas sí somos los héroes, pero cuando se trata de nuestra atención nos ponen en la cola”.

Propuesta de Sheinbaum sobre doble nacionalidad es inconstitucional

Por último, recordaron que la Secretaría de los Migrantes de organizaciones guerrerenses comenzó a funcionar en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo y está escrita en la Constitución de Guerrero.

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“En aquella época, quien colaboró para escribir la Constitución fue el exdiputado federal Cuauhtémoc Sandoval, bajo propuestas de nuestros colectivos.

“En una democracia se deben de tomar en consideración a todas las ideas y fuerzas políticas.

“La propuesta de la presidenta es claramente inconstitucional y la rechazamos por completo”, concluyó Rubén Salgado.

Claudia Sheinbaum Pardo anuncia una propuesta de reforma constitucional para restringir que personas con doble nacionalidad ocupen cargos públicos en México. (Imagen intervenida con Gemini IA para mejor calidad. (Youtube))

¿Cuántos migrantes radican en Chicago?

Según datos del Consulado General de México en Chicago, entre 350 mil y 400 mil guerrerenses radican en el área metropolitana de esa ciudad. De ese total, hay entre 50 mil y 75 mil credenciales de elector expedidas, un volumen que puede definir el resultado en una elección cerrada.

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En consecuencia, ningún candidato puede ignorar a ese bloque: organizado y conectado con las familias que reciben sus remesas en Guerrero, representa una fuerza política de peso.

Falta ver si Claudia Sheinbaum escucha a los migrantes respecto a su propuesta de prohibir candidatos con doble nacionalidad, o, como de costumbre, usa la aplanadora legislativa para avalar la cuestionada reforma.