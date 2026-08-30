México

Migrantes rechazan propuesta de Sheinbaum que busca prohibir candidatos con doble nacionalidad

Desde Chicago, organizaciones manifestaron su desacuerdo a la nueva iniciativa impulsada por la presidenta

Migrantes de Guerrero en Chicago rechazaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la doble nacionalidad. Crédito: Cuartoscuro
Migrantes de Guerrero en Chicago rechazaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la doble nacionalidad. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

Organizaciones de migrantes mexicanos en Chicago, Estados Unidos, expresaron su rechazo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que busca prohibir que los candidatos presidenciales, a gobernador o jefa de Gobierno tengan doble nacionalidad.

Esta semana, Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia mañanera que las y los candidatos en cuestión

deben renunciar a una ciudadanía y solo se quedarse con la nacionalidad mexicana para poder competir electoralmente.

“Ni se atreva a tocar ese tema”: advierten migrantes

Ante esta situación, Erasmo Salgado, coordinador de los Clubes Unidos Guerrerenses en el Medio Oeste de Estados Unidos, dijo de manera contundente:

“Señora presidenta, ni se atreva a tocar ese tema, ya que su partido Morena se ha convertido en un partido gandalla, en Guerrero nos quitaron la diputación migrante, la Secretaría de Atención a Migrantes, en la Secretaría no se cuenta con ningún migrante, nos quitaron las dos oficinas de representación, la de California y la de Chicago y los programas sociales en los que participábamos son solo una caricatura de lo que fueron con otros gobernadores.

PUBLICIDAD

“Ahora pretenden que no tengamos candidato a gobernador solo por tener doble nacionalidad”.

No apoyarán a candidata de Morena en Guerrero

También rechazó los señalamientos hechos por militantes de Morena, de que dicha organización supuestamente estaría apoyando en sus eventos a la candidata Estela Damián, “cuando ni la conocemos ni sabemos de su propuesta para nuestra atención.

“Desde hoy nos unimos a todas las organizaciones de guerrerenses en Chicago y declaramos un boicot de ni un voto a Morena ni a su candidato o candidata a gobernador de Guerrero hasta no conocer de su plan de atención a los guerrerenses que radicamos en el exterior”.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde justificando la propuesta presidencial. Crédito: Presidencia.
La consejera jurídica Luisa María Alcalde justificando la propuesta presidencial. Crédito: Presidencia.

Denuncian vulneración de derechos políticos

Mientras que el presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago Rubén Salgado contó a El Sur Acapulco que en Morena tienen temor a Pedro Segura, quien fue candidato a gobernador de la entidad.

PUBLICIDAD

“Primero, fue absurdamente encarcelado y se le imputaron cargos de los cuales salió absuelto y ahora buscan inhabilitarlo por tener doble nacionalidad, dónde quedó el falso lema de los héroes migrantes.

“Claro que me uno a todos los guerrerenses radicados en el medio oeste de los Estados Unidos contra Morena y su candidato o candidata a gobernador por pretender vulnerar los derechos políticos del colectivo migrante guerrerense.

“Cuando se trata de nuestras remesas sí somos los héroes, pero cuando se trata de nuestra atención nos ponen en la cola”.

Propuesta de Sheinbaum sobre doble nacionalidad es inconstitucional

Por último, recordaron que la Secretaría de los Migrantes de organizaciones guerrerenses comenzó a funcionar en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo y está escrita en la Constitución de Guerrero.

“En aquella época, quien colaboró para escribir la Constitución fue el exdiputado federal Cuauhtémoc Sandoval, bajo propuestas de nuestros colectivos.

“En una democracia se deben de tomar en consideración a todas las ideas y fuerzas políticas.

“La propuesta de la presidenta es claramente inconstitucional y la rechazamos por completo”, concluyó Rubén Salgado.

Claudia Sheinbaum habla tras un podio con el escudo de México, frente a un panel con las palabras Conferencia del Pueblo
Claudia Sheinbaum Pardo anuncia una propuesta de reforma constitucional para restringir que personas con doble nacionalidad ocupen cargos públicos en México. (Imagen intervenida con Gemini IA para mejor calidad. (Youtube))

¿Cuántos migrantes radican en Chicago?

Según datos del Consulado General de México en Chicago, entre 350 mil y 400 mil guerrerenses radican en el área metropolitana de esa ciudad. De ese total, hay entre 50 mil y 75 mil credenciales de elector expedidas, un volumen que puede definir el resultado en una elección cerrada.

En consecuencia, ningún candidato puede ignorar a ese bloque: organizado y conectado con las familias que reciben sus remesas en Guerrero, representa una fuerza política de peso.

Falta ver si Claudia Sheinbaum escucha a los migrantes respecto a su propuesta de prohibir candidatos con doble nacionalidad, o, como de costumbre, usa la aplanadora legislativa para avalar la cuestionada reforma.

Temas Relacionados

Estados UnidosMéxicoClaudia SheinbaumMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 30 de agosto en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 30 de agosto en Culiacán Rosales

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 30 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 30 de agosto

Conoce el clima de este 30 de agosto en Bahía de Banderas

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 30 de agosto en Bahía de Banderas

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Ecatepec este 30 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Ecatepec este 30 de agosto

Predicción del clima en Acapulco de Juárez para este domingo 30 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Acapulco de Juárez para este domingo 30 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: EEUU inhabilitó con láser drones de traficantes en Tamaulipas

Jefe de la DEA afirma que EEUU continuará buscando activos de Genaro García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares de México

Ataque armado contra la Policía Estatal de Zacatecas deja dos heridos y un detenido

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa condena atentado contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo

Jefe de la DEA felicita a Harfuch por captura de “El Chava”, lavador de dinero de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

La Casa de los Famosos México EN VIVO: inicia la segunda dinámica sabatina

Sol León destroza a Aldo Rendón y Rosa María Noguerón tras ser mencionada en La Casa de los Famosos México

Tammy Parra y Héctor Klünder se comprometieron: la pareja hizo oficial la noticia a través de redes

Imelda Castro nos habla de “Ni una más, nos queremos vivas”, la obra de teatro que ya llevó a una mujer a denunciar

Fátima Bosch le dice adiós a la corona de Miss Universo: ¿cuáles fueron sus mejores momentos y quiénes son las favoritas a sucederla?

DEPORTES

América sigue líder tras doblegar al Puebla; ahora enfrentará a Gil Mora y Club Tijuana en el Estadio Azteca

América sigue líder tras doblegar al Puebla; ahora enfrentará a Gil Mora y Club Tijuana en el Estadio Azteca

Dani Alves habría perdido demanda contra Pumas ante el TAS y ahora deberá pagar esta cifra millonaria

PSG abre academia de formación de futbolistas en Jalisco: así funcionará

La carrera inolvidable de Checo Pérez en Monza: remontada, podio en Europa y el gesto de Niki Lauda

Pachuca le arruina los planes a Chivas y empatan de último minuto