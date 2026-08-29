México

Galilea Montijo negó cualquier conflicto con Yanet García y culpó al público de malinterpretar sus palabras

La conductora negó haber dirigido sus comentarios sobre los “muebles” a Yanet García y culpó al público de malinterpretar sus palabras

Galilea Montijo
La conductora Galilea Montijo culpó al público de malinterpretar sus palabras y negó tener algún conflicto con Yanet García. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Guardar

Galilea Montijo negó tener cualquier conflicto con Yanet García y aseguró que el público malinterpretó sus palabras durante la quinta gala de La Casa de los Famosos México 2026.

La conductora explicó que sus palabras iban dirigidas a los tres participantes que se encontraban en el Exilio, Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro, y que en ese momento los tres aún permanecían detrás de la pantalla.

Pero es que la gente lo malinterpretó. Cuando yo dije eso nunca me referí a Yanet. Yo le dije a Marie Claire: ‘como tú. O sea, yo hubiera preferido ser la primera en salir a que me digan mueble’”, declaró Montijo al ser cuestionada sobre la polémica.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo reconoció que el término “mueble” no es agradable, pero lo encuadró como parte de las dinámicas propias del formato: “Estoy de acuerdo con el público. Qué horrible que te digan mueble. O sea, no está padre”.

Galilea Montijo
Galilea Montijo reconoció que el término “mueble” no es agradable. (Facebook Galilea Montijo)

La responsabilidad de la eliminación no estuvo en manos

La conductora de Hoy insistió en que la responsabilidad de la eliminación de García no recayó en ella: “Yo no la saqué, la sacaron sus propios compañeros y el público orilló a los tres que consideraban muebles”.

Montijo también aclaró su postura sobre Ese Pérez: “Yo a Ese Pérez no lo consideré nunca así, pero fue la decisión del público y la decisión de sus compañeros de sacarla”.

PUBLICIDAD

Montijo cerró su argumento con una reflexión sobre la dinámica del programa: “¿Ves cómo nunca les damos gusto? El público decidió los tres y los de la casa decidieron quién querían que regresara".

Los usuarios en redes sociales, no obstante, recordaron el momento exacto en que se emitió el comentario.

En las imágenes del programa, tanto Ese Pérez como Luis Chaparro ya se encontraban dentro de la casa cuando Galilea pronunció la frase, por lo que Yanet García era la única participante que aparecía en pantalla en ese instante.

Yanet García
La conductora de Hoy insistió en que la responsabilidad de la eliminación de García no recayó en ella. (Captura de pantalla YouTube)

Yanet García respondió sin señalar a nadie

La modelo regiomontana no entró en confrontación directa con Montijo, pero sí fue clara sobre sus razones para hablar. “Pues simplemente dije lo que pensaba, porque creo que el público merece respeto y por respeto al público yo no me voy a quedar callada”, señaló Yanet García.

La exchica del clima tampoco esquivó las preguntas sobre su futuro. “Voy saliendo y tengo mis proyectos personales, viene el lanzamiento de mi proteína, todavía no se termina el proyecto de la casa, hay que continuar con las galas y poco a poco iré tomando decisiones sobre los proyectos que tenemos en la mesa”, indicó.

Yanet García
La modelo regiomontana no entró en confrontación directa con Montijo. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La eliminación que encendió la polémica

El origen del enfrentamiento se remonta a la noche de la eliminación de Yanet, Galilea lanzó la frase que detonó todo: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”.

Miles de usuarios leyeron el comentario como una crítica directa a García, quien había sido catalogada con ese apodo por algunos habitantes de la casa.

La Gala de Nominación del miércoles 26 de agosto, revivió la polémica cuando García confrontó a Montijo en vivo y dejó en evidencia que su salida del reality no fue decidida por el público, sino por sus propios compañeros de competencia.

La modelo obtuvo apenas dos votos de respaldo frente a los seis que acumuló Ese Pérez y los tres votos de Luis Chaparro en la votación interna del Exilio.

Yanet García
Con una sola frase, Yanet García desarmó el argumento de Galilea Montijo en plena gala. (Captura de pantalla YouTube)

Montijo ya había respondido en Hoy al descontento que García había expresado sobre las dinámicas del reality: “Tú sabes cómo es, no te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad’” y “Si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas de la misma manera 24/7”.

Las críticas en redes sociales contra Montijo no cedieron tras la aclaración. En Instagram y TikTok, miles de usuarios cuestionaron a la conductora con frases como “¿Dónde se vota para sacar a Galilea?” y “Galilea la trae contra Yanet”.

Las declaraciones de Montijo reavivaron aún más las especulaciones sobre el alcance de la polémica, luego de ser expuesta por el público.

Temas Relacionados

Galilea MontijoYanet GarcíaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala

No te pierdas todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del show de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala

Espías, Nobel y escándalos: la nueva novela de Antonio José Ponte recrea el Caribe en llamas

El autor contó todo a Infobae México sobre su reciente libro

Espías, Nobel y escándalos: la nueva novela de Antonio José Ponte recrea el Caribe en llamas

Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país

La Secretaría de Gobernación dio a conocer diez acciones en materia de búsqueda de personas

Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país

César Ramos enseña a futuros árbitros la forma correcta de mostrar una tarjeta roja

El silbante mundialista instruyó a otros colegiados a cómo expulsar a un jugador sin miedo ni presión durante un partido

César Ramos enseña a futuros árbitros la forma correcta de mostrar una tarjeta roja

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 29 de agosto?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Puerto Vallarta este 29 de agosto?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Exjefe de la DEA comparte video de IA con Rocha Moya diciendo: “Nos vemos pronto en EEUU, quizá me quede con El Chapo”

Detienen a Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava”, lavador de dinero de “Los Chapitos” sancionado y buscado por EEUU

Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Golpe al narco en la CDMX: detienen a dos integrantes de “Los Patines” junto con 115 dosis de metanfetamina y un arma

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala

Natanael Cano cantará corridos tumbados pese a presión del gobierno y advertencias del narco: “Nos van a tener que matar”

Así se vivió el homenaje a Juan Gabriel en la CDMX a 10 años de su muerte

Criticó el Ozempic y ahora lo usa: funan a La Fatshionista, la influencer que está en contra de las dietas

Esto es lo que piensa Marichelo y sus hijos de la nueva novia de Jorge D’Alessio

DEPORTES

Sin Erik Lira, Cruz Azul regresa a la victoria tras vencer a domicilio al Necaxa

Sin Erik Lira, Cruz Azul regresa a la victoria tras vencer a domicilio al Necaxa

Vucetich descalifica la llegada del Chino Huerta a Pumas y abre la puerta a un regreso de Gignac a Tigres

César Ramos enseña a futuros árbitros la forma correcta de mostrar una tarjeta roja

Cinco momentos que marcaron la etapa de Erik Lira antes de partir al Mónaco

En qué canal transmitirán los partidos de Erik Lira en el Mónaco