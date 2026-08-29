México

César Ramos enseña a futuros árbitros la forma correcta de mostrar una tarjeta roja

El silbante mundialista instruyó a otros colegiados a cómo expulsar a un jugador sin miedo ni presión durante un partido

Varios hombres alineados en una cancha de césped artificial levantan tarjetas de colores ante un instructor en primer plano.
El silbante mundialista enseña la forma de sacar la tarjeta roja (Imagen Ilustrativa Infobae)
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César Arturo Ramos Palazuelos, de 42 años, es uno de los principales ejemplos de cómo el árbitro mexicano llega a consolidar su rol de máxima autoridad al representar a nuestro país en tres ediciones de la Copa del Mundo.

El culichi, tras obtener el gafete de la FIFA, ha puesto el nombre de México muy alto al imponer respeto en los últimos mundiales celebrados en: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 que su firmeza y determinación ahora la comparte a los próximos dirigentes de encuentros de la Liga Mx.

Y es que un video viral de las redes sociales permite ver cómo César Ramos Palazuelos, delante de los nuevos colegiados, examina su manera de mostrar la tarjeta roja y si un movimiento no es de su agrado se acerca para corregir su postura.

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Esta capacitación no es insólita, porque el objetivo de César Ramos es que los futuros árbitros del balompié nacional muestren su carácter y exijan respeto sin vacilar ante cualquier ocasión donde amerite enseñar la cartulina roja.

Además, los jóvenes talentos tienen a uno de los mejores instructores para conocer los pasos básicos que un colegiado debe conocer, sobre el terreno de juego, para superar sus propias expectativas y sea constantemente considerado por la Asociación de Árbitros.

César Ramos tiene el completo derecho de tomar ese papel gracias a su reconocimiento internacional tras dirigir en Copa Libertadores: Copa Oro, Mundial de Clubes, en Arabia Saudita y por supuesto en el Mundial de Futbol.

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Herramientas y dinámicas en clase

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Boca Juniors' Jorge Figal is shown a red card by referee Cesar Arturo Ramos REUTERS/Nathan Ray Seebeck
César Arturo Ramos expulsó a un jugador de Boca Juniors (REUTERS/Nathan Ray Seebeck)

Para perfeccionar las decisiones y movimientos de los alumnos, César Ramos utiliza videos de partidos oficiales para ejemplificar cuándo y cómo se debe mostrar la tarjeta de expulsión.

Realiza simulacros en el terreno de juego para que cada trencilla practique la expulsión en situaciones de presión y no se muestre titubeante ante alguna situación donde el juego sea ríspido o haya tensión a nivel de bancas y tribuna.

Además, se aborda el control emocional y la comunicación no verbal del árbitro principal al momento de expulsar a un jugador, ya sea por alguna conducta antideportiva o por infringir al reglamento de competencia y su decisión se tome con firmeza.

Relevancia para el arbitraje mexicano

cesar arturo ramos expulsion virgen guadalupe mundial de clubes - 16 junio 2025
Captaron a César Arturo Ramos expulsando a un jugador con la imagen de la virgen de Guadalupe en el Mundial de Clubes (X/ @History_LigaMX)

La formación de futuros árbitros es para salir al campo seguros y bien preparados con el objetivo de mejorar la calidad del futbol mexicano, puesto que los jueces son los principales señalados cada que afirman que hubo beneficio a alguno de los equipos.

Ramos es referente para nuevas generaciones que buscan profesionalizarse en el arbitraje. Su expulsión más comentada y recordada del culiacanense, en el último año, ocurrió durante el partido entre Boca Juniors y Benfica.

Sucedió en el Mundial de Clubes 2025 cuando sacó la roja directa a Nicolás Figal de Boca Juniors a los 88 minutos, en una jugada que generó polémica no solo por su decisión, sino porque accidentalmente mostró una estampita de la Virgen de Guadalupe junto con la cartulina.

Esta imagen se viralizó y fue tema de conversación en redes sociales y en distintos medios deportivos. Además, en el mismo juego, César Ramos expulsó también a Ander Herrera y Andrea Belotti, de Boca y Benfica de manera respectiva para marcar un partido donde el arbitraje tomó protagonismo por los tipos de sanciones.

Árbitro central en el Xolos vs Pumas

Es colegiado en el duelo de Tijuana vs Pumas. (Getty Images)
Es colegiado en el duelo de Tijuana vs Pumas. (Getty Images)

Después de las clases de arbitraje, el veterano César Arturo Ramos Palazuelos aplicará el reglamento en el duelo de los Xolos del Club Tijuana ante los Pumas de la UNAM, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Mx.

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