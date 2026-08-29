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Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país

La Secretaría de Gobernación dio a conocer diez acciones en materia de búsqueda de personas

Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)
Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)
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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, el Gobierno de México anunció este viernes el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas compuesta por diez acciones para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales y acelerar la localización e identificación de personas desaparecidas.

Entre las medidas, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum solicitará a las fiscalías del país que cada reporte de desaparición tenga una carpeta de investigación abierta. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, presentaron los avances desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), que opera las 24 horas del día.

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Gobierno resalta localización de personas tras Ley General

Desde la reforma a la Ley General en julio de 2025, la Plataforma Única de Identidad identificó 40,628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte. De ese universo, 6,939 ya cuentan con reporte de localización.

En los últimos dos meses, la búsqueda coordinada con entidades federativas sumó 3,039 localizaciones. En los últimos seis meses, la Alerta Nacional localizó a 2,572 personas, la mayoría dentro de las primeras 48 horas del reporte.

Gobierno resalta localización de personas tras Ley General. (Foto: Segob)
Gobierno resalta localización de personas tras Ley General. (Foto: Segob)

Las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registraron mil 75 localizaciones con vida. De ese total, 86% correspondió a ausencias voluntarias sin vinculación a algún delito.

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Diez acciones para reforzar la búsqueda e identificación de personas

El subsecretario Medina detalló las 10 líneas de acción que articulan la estrategia:

  • Completar los datos de todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el acompañamiento de 10 expertos nacionales e internacionales en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.
  • Garantizar que cada reporte de desaparición tenga una carpeta de investigación abierta ante las fiscalías.
  • Informar los avances en búsqueda y localización mediante la Plataforma Única de Identidad, la búsqueda generalizada por estados y las brigadas territoriales de la CNB.
  • Reforzar búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión e instituciones públicas y privadas.
  • Implementar el Plan Nacional de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para reducir el rezago forense.
  • Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes a través de plataformas digitales.
  • Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado.
  • Mantener el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos.
  • Llevar la estrategia al territorio mediante jornadas de atención y coordinación en las entidades federativas.
Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)
Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)

Rodríguez subrayó que la administración federal trabaja en “modificar esquemas de trabajo, innovar estrategias, capacitar personal y usar las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”.

CNB suma más de 400 especialistas y herramientas tecnológicas para las búsquedas

El fortalecimiento de la CNB le permite operar con más de 400 especialistas en tareas de búsqueda, con perfiles jurídicos y forenses, además de drones, georradares y otras herramientas tecnológicas. La institución ha registrado 13 mil 300 atenciones y reuniones con familiares y colectivos.

Medina convocó a los gobiernos estatales y a las comisiones locales de búsqueda a replicar puestos de mando y fortalecer la coordinación con el Centro instalado en la Segob. “Queremos que ninguna alerta se quede sin atención, ya que cada minuto cuenta”, advirtió.

Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)
Gobierno de México solicitará a fiscalías que se abran carpetas de investigación por cada reporte de desaparición en el país. (Foto: Segob)

El Centro de Mando de la Alerta ANBI opera con personal de la Segob, la CNB, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. La estrategia contempla además una ruta por las entidades federativas para acercar a las familias con fiscalías, comisiones locales de víctimas y búsqueda, y para verificar perfiles genéticos y carpetas de investigación.

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