Cinco momentos que marcaron la etapa de Erik Lira antes de partir al Mónaco

El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Erik Lira tendría todo listo para irse a Europa tras días de negociación entre el campeón Cruz Azul y el AS Mónaco, escuadra de la Ligue 1 que empujó tres veces por el mexicano para conseguir sus servicios antes del cierre del mercado.

La Máquina exportará a su capitán al viejo continente, después de levantar la décima estrella en la Liga Mexicana y exponer un futbol de otro nivel, no sólo en juegos locales sino también internacionales, incluyendo en la Selección Mexicana absoluta.

La Liga de Francia le dará la bienvenida a Erik Lira para enseñar aquellos puntos claves que determinaron su traspaso al AS Mónaco, los cuales te haremos saber para explicar un poco más sobre cómo Erik Lira, a base de talento y buen futbol, será el siguiente mexicano en jugar en Europa.

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Puntos clave para la salida de Lira a Europa

El mexicano viajaría a Mónaco para someterse a los exámenes médicos antes de firmar el contrato que lo vincularía con el club de Ligue 1.

1.- Arribo y consolidación en el cuadro titular: Erik Lira llegó a Cruz Azul en el Torneo Clausura 2022, proveniente de Pumas UNAM a sus 21 años de edad. Desde su primera campaña se afianzó un puesto en la alineación de inicio y se volvió una pieza clave en el equipo capitalino.

2.- Capitán y referente: Al paso de los campeonatos, Lira no solo era estable en la formación titular, sino que recibió la capitanía en Cruz Azul para consolidar aún más su presencia como mano derecha del técnico y referente del vestidor cementero.

3.- Títulos con Cruz Azul: Durante su etapa con Cruz Azul, Erik Lira puede presumir que formó parte de un grupo ganador el cual ganó: la Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf, la Supercopa de la Liga MX y el Campeón de Campeones para cumplir parte de sus objetivos personales y colectivos.

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4.- Participación en el Mundial 2026: Su desempeño en Cruz Azul otorgó a Erik Lira una oportunidad en la Selección Mexicana. Su liderazgo en la media cancha la resaltó también en la escuadra nacional para vivir el Mundial 2026 y así incrementar su proyección internacional.

5.- Despedida y transferencia al AS Mónaco: Antes de terminar el mes de agosto y disputar 203 partidos con la camiseta de Cruz Azul, será el momento de ver a Erik Lira salir por la puerta principal para empezar una nueva aventura fuera de la ciudad.

Tres ofertas funcionaron para aprobar la salida de Erik Lira

El jugador mexicano estaría cada vez más cerca del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campeón Cruz Azul alargó las pláticas con el AS Mónaco al no estar convencido de las cifras que presentó el equipo de la Ligue 1 por Erik Lira. Sin embargo, el interés persistió y no fue sino hasta su tercera ocasión que tuvieron éxito para obtener el fichaje del mexicano.

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AS Mónaco envió las siguientes propuestas al Cruz Azul por Erik Lira para estar a un paso de obtener su registro en la Liga francesa:

Primera oferta: El conjunto monegasco ofreció un aproximado de 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva de la Máquina rechazó esa propuesta porque consideraba insuficiente para el valor de Erik Lira.

Segunda oferta: El AS Mónaco mejoró su ofrecimiento y esta vez alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), según reportes desde La Noria, pero tampoco lograban el convencimiento de los directivos del Cruz Azul, pero sí acercó posturas entre ambas partes.

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Tercera oferta: El 25 de agosto, el AS Mónaco lanzó una tercera y última propuesta por Erik Lira: esta vez son 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa, ya sea en Europa o un hipotético regreso a la Liga Mexicana.

A días de concluir la fecha límite para el mercado de fichajes en Europa, los reportes indican que Erik Lira será refuerzo del AS Mónaco y en las próximas horas se oficializará su salida del Club Cruz Azul para cumplir su sueño.

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Mexicanos que jugarán en Europa tras el Mundial 2026

El jugador mexicano dirá adiós al Cruz Azul para irse a Europa. REUTERS/Raquel Cunha

Erik Lira será la siguiente exportación del Club Cruz Azul al futbol europeo. Merecidamente el jugador de 26 años emigrará al viejo continente para ser el segundo futbolista nacional que saldrá de México para representar a México en las ligas de alta gama.

Cabe recordar que Armando La Hormiga González también abandonó México para jugar en el extranjero. El ex goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue confirmado nuevo elemento del Olympiacos de Grecia por 10 millones de euros fijos más 2 millones de euros en variables.