Exjefe de la DEA comparte video de IA con Rocha Moya diciendo: “Nos vemos pronto en EEUU, quizá me quede con El Chapo”

El material hace referencia a que Rocha Moya quizá se quede con "El Chapo", quien actualmente está preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence. Crédito: X - @derekmaltz_sr

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Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó este 28 de agosto en su cuenta de X un video generado con inteligencia artificial en el que una imagen del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya pronunciaba en inglés: “Nos vemos pronto en Estados Unidos. Quizá me quede con El Chapo”.

La referencia aludía a Joaquín Guzmán Loera, quien cumple cadena perpetua en la ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. El material no contenía declaraciones reales del mandatario sinaloense.

Maltz acompañó el clip con el texto: “Presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Sr. Rocha Moya, ojalá nos veamos en Estados Unidos”.

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El video generado con inteligencia artificial fue publicado en las redes sociales de Derek Maltz. Crédito: X - @derekmaltz_sr

Rocha Moya fue acusado formalmente desde el mes abril de 2026 de tres cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de “El Chapo”. Los cargos —conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras durante la comisión de delitos de narcotráfico y conspiración para poseer ese armamento— conllevan una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua.

La publicación incluyó banderas de México y Estados Unidos intercaladas. El video también mostró una imagen con cuatro cargos atribuidos al gobernador con licencia que no corresponden a la acusación formal real en su contra.

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Maltz pidió el arresto de Rocha a Harfuch desde junio

La publicación se sumó a una serie de mensajes en los que Maltz había insistió a las autoridades mexicanas por el caso. El 6 de junio de 2026 pidió en X que detuvieran a los diez acusados en el caso de Los Chapitos y los enviaran a Estados Unidos. El 22 de agosto volvió a etiquetar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch tras el breve regreso del gobernador al cargo después de 112 días de licencia.

En esa publicación del 22 de agosto, Maltz escribió: “Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia”. Republicó el comunicado del DOJ del 29 de abril con la frase del entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York Jay Clayton: “Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

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Además, compartió una imagen generada con Inteligencia Artificial similar al video publicado este 28 de agosto.

Rubén Rocha Moya solicitó una segunda licencia al Congreso de Sinaloa apenas 32 horas después de reincorporarse. Le fue aprobada y en su lugar quedó gobernando de forma interina Graciela Domínguez.

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