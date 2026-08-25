¡Pudo jugar con Santi Giménez! El Milan estuvo a nada de fichar a ‘La Hormiga’ González

El mexicano besa el escudo de Chivas tras anotarle al Club América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reciente traspaso de Armando “La Hormiga” González al Olympiacos de Grecia representa uno de los movimientos más relevantes del mercado estival de 2026. Sin embargo, la historia del atacante mexicano en el ‘Viejo Continente’ pudo haber tomado un rumbo completamente distinto dentro de la élite de la Serie A de Italia con el AC Milan.

Luis Armando González, padre del exdelantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, reveló que el prestigioso club italiano tuvo a su hijo dentro de su cartera de prospectos antes de que se concretara su llegada al fútbol griego.

La Hormiga González tuvo su primera experiencia en un Mundial este 2026. (REUTERS)

El interés rossonero por otro mexicano

Según las declaraciones de su progenitor, el enlace entre la escuadra italiana y el delantero mexicano tuvo un nombre propio: Darko Kovačević. El actual director deportivo del Olympiacos se desempeñaba anteriormente en la estructura de inteligencia deportiva del AC Milan, periodo en el cual siguió de cerca la evolución y las condiciones del atacante tapatío.

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A pesar del evidente atractivo que representaba dar el salto directo a un gigante del futbol europeo, la visión directiva priorizó la maduración futbolística del ariete de 23 años. Kovačević consideró que, aunque el potencial del jugador era innegable, la exigencia y el estilo táctico del futbol italiano requerían un proceso de adaptación previo.

En palabras de su padre: “Él nos platicó que lo tenía en la mira, pero que no veía tan viable todavía que fuera al futbol italiano, que tenía que hacer un proceso”.

La postura de la familia y de su entorno fue de paciencia, esperando una oportunidad que garantizara minutos de juego y un desarrollo sostenido antes de asumir la presión de una de las ligas más complejas del mundo. De haber tomado la ruta lombarda, “La Hormiga” habría compartido vestidor y ataque con su compatriota Santiago Giménez, quien milita en el conjunto rossonero.

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González se perfila para ser el referente del Olympiacos en la Liga de Grecia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La apuesta de Olympiacos por el juvenil mexicano

La narrativa cambió de forma drástica cuando Darko Kovačević asumió la dirección deportiva del Olympiacos de Grecia. Al tomar las riendas del proyecto deportivo en El Pireo, el directivo serbio no dudo en reactivar el expediente del mexicano.

A diferencia de otros sondeos de clubes europeos que no pasaron de simples preguntas e intenciones, la propuesta del conjunto helénico se formalizó con máxima celeridad. En palabras de Luis Armando González, el acuerdo avanzó sin contratiempos: “Con el Olympiacos sí fue rápido, fue en una semana… como siempre había equipos que preguntaban, pero nada más ahí porque se tienen que cuadrar muchas cosas”.

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Las cifras finales de la operación consolidan a González como una de las transferencias más lucrativas del Guadalajara en los últimos tiempos:

Monto total de la operación: Olympiacos acordó el pago de 12 millones de dólares (aproximadamente 10.5 millones de euros) por la adquisición de los derechos del jugador.

Estructura financiera: La transacción se desglosa en una base fija de 10 millones de dólares (8.5 millones de euros) más 2 millones de dólares adicionales estipulados en bonos por rendimiento y cumplimiento de objetivos deportivos.

Distribución de la carta: El club griego adquirió el 80% del pase del delantero, mientras que Chivas conservó el 20% restante para beneficiarse deportivamente de una eventual transferencia futura a otra institución.

Contrato y salario: Armando González firmó un vínculo por cinco temporadas (hasta mediados de 2031) con el club de El Pireo, donde percibirá un sueldo estimado de 1.5 millones de euros anuales (aproximadamente 1.65 millones de dólares), incrementando de forma sustancial los ingresos que registraba en la Liga MX.

Con esta incorporación, “La Hormiga” no solo asume el reto de asentarse en el futbol europeo, sino que llega a una plantilla competitiva bajo las órdenes del estratega español José Luis Mendilibar. En Olympiacos compartirá y disputará la titularidad en el frente de ataque con delanteros consolidados de talla internacional como el marroquí Ayoub El Kaabi y el iraní Mehdi Taremi.