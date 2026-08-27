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AAA Ola de Calor 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México

La velada incluye la defensa de los War Raiders por el Campeonato Mundial de Parejas AAA ante Los Americanos

La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)
La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)
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La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34.

El evento comienza a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, y estará disponible en vivo por FOX en México, Centroamérica y Sudamérica. En Estados Unidos, la transmisión será por YouTube y la función se realiza antes de NXT Heatwave.

La cartelera de Ola de Calor destaca con títulos en juego y debuts

La velada incluye la defensa de los War Raiders por el Campeonato Mundial de Parejas AAA ante Los Americanos, además de una lucha de eliminación para definir a la próxima retadora de Flammer por el Campeonato Reina de Reinas AAA.

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El combate por el vacante Campeonato Latinoamericano AAA enfrenta a La Parka, Damián Priest, El Fiscal y Hijo de Dr. Wagner Jr., mientras que El Carnicero debuta oficialmente en la empresa.

Otro de los duelos anunciados es la triple amenaza entre Jack Cartwheel, Nathan Frazer y Mini Vikingo para definir al siguiente retador al Campeonato Latinoamericano AAA, con la posibilidad de disputar el título esa misma noche.

La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)
La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)

Además, la cartelera incluye una lucha de tercias con Penta, Rey Fénix y Dragón Lee ante Los Perros del Mal. El evento también marca la firma de contrato entre Dominik Mysterio y El Grande Americano rumbo a su enfrentamiento en Triplemanía 34.

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La presencia de talentos que han destacado en WWE y el debut de nuevos personajes genera expectativa entre la afición.

Cartelera completa

  1. War Raiders (campeones) vs. Los Americanos Lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AAA.
  2. Gauntlet Match femenil Lucha de eliminación para determinar a la próxima retadora de Flammer por el Campeonato Reina de Reinas AAA en Triplemanía 34.
  3. Damián Priest vs. El Fiscal vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. La Parka Lucha a cuatro bandas por el Campeonato Latinoamericano AAA vacante.
  4. Jack Cartwheel vs. Nathan Frazer vs. Mini Vikingo Lucha de triple amenaza para determinar al contendiente número uno al Campeonato Latinoamericano AAA.
  5. Penta, Rey Fénix y Dragón Lee vs. Los Perros del Mal Lucha de tercias.
  6. Debut de El Carnicero Primera aparición oficial del personaje.
  7. Firma de contrato entre Dominik Mysterio y El Grande Americano Firma de contrato rumbo a su enfrentamiento en Triplemanía 34.

Rumbo a Triplemanía 34

El evento busca posicionarse como una plataforma clave rumbo a Triplemanía 34, con combates titulares, debut de personajes y acuerdos oficiales entre luchadores.

La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)
La función especial Ola de Calor de AAA pondrá el foco en la lucha libre mexicana este 30 de agosto, cuando la empresa lleva a sus principales figuras a Texas y define campeonatos rumbo a Triplemanía 34 (X@luchalibreaaa)

La apuesta de la empresa es ampliar su alcance más allá del público mexicano, llevando la lucha libre nacional a una audiencia internacional y reforzando la alianza con otras marcas de entretenimiento deportivo.

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