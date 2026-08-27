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Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 6 de la Liga Mx

Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada

Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada. (Infobae México: Jovani Pérez)
Tuzos y Guadalajara se miden en la Bella Airosa, en un encuentro entre dos equipos llamados a ser protagonistas por lo mostrado la temporada pasada. (Infobae México: Jovani Pérez)
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Pachuca y Chivas se enfrentan este sábado 29 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Hidalgo en juego correspondiente a la Jornada 6 de la Liga Mx.

Pachuca busca su primer triunfo en casa

Pachuca busca encontrar mayor regularidad en el torneo, ya que solamente ha ganado un partido. REUTERS/Henry Romero
Pachuca busca encontrar mayor regularidad en el torneo, ya que solamente ha ganado un partido. REUTERS/Henry Romero

Pachuca viene de protagonizar un partido dramático ante Atlético de San Luis. Cuando todo indicaba que los Tuzos sufrirían una derrota, apareció su portero Carlos Moreno, quien se sumó al ataque en la recta final y logró un remate inesperado que significó el empate sobre la hora.

A pesar del punto rescatado, la situación actual del equipo hidalguense genera preocupación. Después de debutar con una victoria ante Pumas en el inicio del torneo, Pachuca acumula cinco partidos consecutivos sin conocer el triunfo, lo que ha frenado su avance en la tabla general.

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Uno de los factores que explican este momento es la pérdida de solidez en casa. El Estadio Hidalgo, que solía ser una fortaleza para el equipo, ha dejado de pesar como antes. Los Tuzos han perdido dos de sus tres encuentros como locales, cayendo ante Querétaro y Puebla, lo que ha mermado uno de sus sellos principales: hacer incómodas las visitas de sus rivales.

El repunte del Guadalajara

Después de la goleada ante Tijuana, Chivas busca retomar la regularidad mostrada en los torneos anteriores. (Instagram / @Chivas)
Después de la goleada ante Tijuana, Chivas busca retomar la regularidad mostrada en los torneos anteriores. (Instagram / @Chivas)

Después de la contundente victoria por 5-2 sobre Tijuana, las Chivas lograron recuperar el poder ofensivo que las había distinguido en torneos anteriores.

Este resultado no solo significó una suma importante de puntos, sino que también devolvió la confianza al plantel, que había atravesado algunos partidos con dificultades para concretar sus llegadas al arco rival.

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A pesar de las ausencias en la zona defensiva debido a lesiones, el Guadalajara mantuvo un juego dinámico y mostró variantes interesantes en el ataque.

Jugadores como Hugo Camberos y Santiago Sandoval han sido piezas clave para el desequilibrio en los últimos metros, aportando velocidad, regate y creatividad, lo que ha permitido que el equipo genere más opciones de gol y diversifique sus formas de atacar.

El buen momento de ambos futbolistas se refleja en la facilidad con la que el equipo logró imponerse ante la zaga de Tijuana, una de las más sólidas en lo que iba del campeonato hasta antes del encuentro celebrado en el Estadio Akron.

Sin embargo, el reto para las Chivas no se detiene ahí. Ahora enfrentarán una visita complicada ante Pachuca, uno de los equipos más fuertes jugando como local y que suele exigir al máximo a sus rivales en casa.

El duelo representa una prueba importante para el plantel dirigido por Gabriel Milito que buscará mantener el ritmo ofensivo y, al mismo tiempo, corregir los detalles defensivos que aún se observan en el equipo.

Tras el compromiso ante Pachuca, las Chivas se medirán frente al Atlético de San Luis y posteriormente vendrá la etapa más apretada del calendario con duelos consecutivos ante Pumas y América.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá seguirse a través de las pantallas de FOX y FOX ONE partir de las 17:00 horas, por lo que deberás estar suscrito a la plataforma para disfrutar del encuentro.

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