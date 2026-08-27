Trump pide a Sheinbaum frenar a migrantes mexicanos antes de cruzar a EEUU, reporta Bloomberg

ARCHIVO – El sol se pone tras una sección del muro fronterizo, el 18 de junio de 2025, en Mission, Texas. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

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La administración del presidente estadounidense Donald Trump aumentó la presión sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum para que México impida que más personas migrantes crucen de manera irregular la frontera común, particularmente sus propios ciudadanos, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por Bloomberg.

El mensaje habría sido transmitido por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, al canciller mexicano Roberto Velasco, durante el encuentro privado que ambos funcionarios sostuvieron el miércoles 26 de agosto en Washington, según personas familiarizadas con la conversación citadas por el medio.

La exigencia surge después de que las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaran en julio su nivel más alto desde el comienzo del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los cruces irregulares continúan muy por debajo de las cifras registradas durante años anteriores.

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¿Qué está exigiendo Donald Trump al Gobierno de Sheinbaum?

Según Bloomberg, el llamado es encabezado por Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y uno de los principales promotores de la política migratoria restrictiva de Trump.

La principal demanda sería que el Gobierno mexicano despliegue mayores esfuerzos para interceptar a las personas que intentan llegar a Estados Unidos sin documentos, incluso cuando se trate de ciudadanos mexicanos.

La solicitud representaría un nuevo nivel de presión sobre Sheinbaum, pues México ha colaborado en el control del tránsito de migrantes extranjeros por su territorio, pero impedir que sus propios ciudadanos abandonen el país implicaría dificultades políticas, jurídicas y operativas.

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En México, el derecho a entrar y salir del territorio nacional está reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Por esta razón, las autoridades pueden combatir delitos vinculados con el tráfico de personas o advertir sobre los riesgos de cruzar la frontera, pero no detener arbitrariamente a una persona únicamente por su intención de viajar.

El reclamo estadounidense también ocurre en medio de un repunte mensual de los encuentros fronterizos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), retomados por medios internacionales, indican que durante julio se registraron alrededor de 33 mil 800 detenciones en la frontera con México, el máximo mensual desde febrero de 2025.

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Pese al aumento reciente, la cifra permanece lejos de los niveles observados anteriormente. En diciembre de 2024, por ejemplo, los encuentros mensuales llegaron a aproximadamente 370 mil.

Marco Rubio pidió “acciones decisivas” contra la migración irregular

Tras la reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio solicitó “acciones decisivas” para atender tres asuntos considerados prioritarios por Washington:

Poner fin a la migración irregular hacia Estados Unidos.

Detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Desmantelar a los cárteles y las organizaciones designadas como terroristas, además de privarlas de armas.

El comunicado oficial no especificó qué medidas concretas espera Washington que adopte México. Tampoco mencionó expresamente una petición para impedir la salida de ciudadanos mexicanos; ese señalamiento procede de las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg.

La versión difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso el acento en otros aspectos del encuentro. La dependencia destacó los avances bilaterales en seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas y contra la delincuencia organizada transnacional.

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La Cancillería agregó que Velasco insistió en mantener una colaboración basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la coordinación “sin subordinación”.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que durante la reunión se revisaron los avances para reducir la migración irregular y se abordó la protección de los derechos humanos de los mexicanos sometidos a procedimientos migratorios en Estados Unidos.

México y Estados Unidos muestran prioridades distintas

Los posicionamientos difundidos después del encuentro reflejan diferencias entre ambos gobiernos. Mientras Washington sostiene que México debe intensificar las acciones contra la migración y el tráfico de drogas, la administración de Sheinbaum destaca los resultados alcanzados y reclama corresponsabilidad.

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El Gobierno mexicano también ha endurecido sus críticas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de las muertes de ciudadanos mexicanos durante redadas o mientras permanecían en centros de detención.

Sheinbaum ha señalado que su administración buscará una relación de cooperación con Estados Unidos, pero mantendrá como límites la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no injerencia.

La presión migratoria se incorpora a una agenda bilateral marcada por las negociaciones comerciales, el combate al fentanilo, el tráfico de armas y las exigencias estadounidenses contra los cárteles. Aunque ambos gobiernos aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación, las versiones divergentes sobre la reunión muestran que persisten desacuerdos respecto a las responsabilidades de cada país.

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