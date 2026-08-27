Yanet García da inesperada confesión sobre OnlyFans después de La Casa de los Famosos

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

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Yanet García habló sobre su experiencia en OnlyFans durante una entrevista exclusiva en el programa de Maxine Woodside “Todo para la mujer”, donde explicó que la plataforma se ha convertido en una importante herramienta para alcanzar metas personales y profesionales. La conductora también quiso dejar claro un aspecto que considera importante sobre el contenido que publica: “Nunca he hecho un desnudo”.

“Sí, me siento muy agradecida porque, a pesar de que nunca he hecho un desnudo, la verdad es que me ha ido increíble”, declaró Yanet al hablar de los resultados que ha obtenido. La modelo y conductora aseguró que su incursión en la plataforma le permitió avanzar en distintos proyectos y cumplir objetivos que tenía pendientes.

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La conversación ocurrió después de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, una experiencia que terminó con su eliminación. Ahora, con una nueva etapa por delante, Yanet adelantó que analiza propuestas y trabaja en proyectos personales, mientras prepara el lanzamiento de una compañía de suplementos en Nueva York.

Yanet García habla de su éxito en OnlyFans

"La Chica del Clima" trabaja con un equipo de 20 personas para sus producciones en OnlyFans cada tres meses y planea usar esos ingresos para crear una compañía de suplementos en Nueva York. (Captura de pantalla)

La relación de Yanet García con OnlyFans ha llamado la atención precisamente porque la conductora ha construido una propuesta que, según sus propias palabras, no depende de los desnudos. Durante la entrevista, respondió directamente cuando le preguntaron por los beneficios económicos que ha obtenido mediante la plataforma.

“Me siento muy agradecida”, expresó Yanet, quien reconoció que los ingresos generados le han permitido alcanzar importantes objetivos. Incluso recordó que gracias a esta actividad pudo cumplir el sueño de adquirir un departamento en Estados Unidos.

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La conductora resumió el impacto que ha tenido esta plataforma en su vida con una frase contundente: “OnlyFans me ha ayudado a cumplir muchísimos sueños, tanto profesionales como personales”. Para Yanet, la experiencia representa una parte importante de su desarrollo fuera de la televisión.

La salida de Yanet García de La Casa de los Famosos

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La eliminación de Yanet García ocurrió después de una semana complicada dentro de La Casa de los Famosos México 2026. La conductora fue enviada al Exilio junto con otros participantes luego de ser señalada como uno de los llamados “muebles” de la competencia.

El desenlace provocó conversación porque Yanet había mantenido una postura alejada de los enfrentamientos. Durante su estancia, defendió una manera de jugar basada en mantenerse fiel a sus principios, aunque esa estrategia terminó colocándola en una posición vulnerable frente a quienes buscaban mayor confrontación.

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Después de abandonar el reality, la conductora aseguró sentirse tranquila con la manera en que participó. Su salida, sin embargo, no significó el cierre de su actividad profesional, pues rápidamente comenzó a hablar de los proyectos que tiene previstos para los siguientes meses.

Yanet prepara nuevos proyectos después del reality

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Durante su conversación Yanet reveló que ya analiza diferentes propuestas profesionales. “Estoy trabajando en varios proyectos personales”, comentó, aunque decidió mantener algunos detalles en reserva hasta que puedan anunciarse formalmente.

Uno de sus planes más importantes está relacionado con el lanzamiento de una compañía de suplementos en Nueva York. “Por lo pronto, viene el lanzamiento de mi compañía de suplementos en Nueva York”, adelantó. También manifestó su intención de llevar posteriormente ese proyecto a México.

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Respecto a sus próximos movimientos, Yanet explicó que todavía debe cumplir con compromisos relacionados con las galas del programa antes de regresar a Nueva York. “Ya después que termine el proyecto, regresarme a Nueva York”, señaló.