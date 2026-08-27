México

Muere cuñada de ‘El Burro Van Rankin

Magda, la esposa del conductor, confirmó la pérdida a través de redes sociales

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Durante la tarde de este 27 de agosto se dio a conocer que murió Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge El Burro Van Rankin.

Magda, pareja de El Burro Van Rankin confirma la muerte

A través de su cuenta de Instagram, Magda Bleizeffer compartió una imagen de ella con su hermana y colocó:

“Mi vasha, te me fuiste y ahora que hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”.

De igual manera, en otro post añadió: “Siempre juntas cumpliendo promesas. Te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas”.

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¿Qué le pasó a Ana Lucía?

Si bien se desconoce hasta el momento la causa oficial de su muerte, en 2025 Ana Lucía compartió en sus redes que celebraba 10 años de su trasplante renal. De igual manera, en su perfil había compartido que padecía diabetes.

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En sus publicaciones recientes mostró que había atravesado algunos problemas de salud y que había estado en hemodiálisis, pero que el panorama era esperanzador:

Dios nunca se equivoca. 26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. A sido duro el proceso pero jamás nos rendimos A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”, colocó.

(Captura en de Instagram)
(Captura en de Instagram)

En dicha publicación también añadió: “Y a mi donadora hermosa que tiene un enorme corazón que jamás dudo en decir yo te doy vida. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida. Juntas x siempre. GRACIAS GRACIAS GRACIAS".

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Algunos comentarios señalaban: “Anita que este trasplante esté lleno de bendiciones y amor!! Dios contigo”.

Faitelson da el pésame a la familia

A través de su cuenta de X, el comentarista deportivo dio el pésame a los seres queridos del conductor:

“Un abrazo para el querido Jorge “El Burro” Van Rankin @burrovan y para su esposa Magda. Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación".

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(x)

¿Quién es Magda?

Magda es originaria de Sonora y lleva más de 14 años al lado del conductor.

La pareja se conoció gracias a la intervención de Arath de la Torre, amigo cercano del Burro, en un momento en que el conductor atravesaba una etapa difícil: estaba deprimido, sin trabajo y tomando mucho alcohol tras el fin de su relación con la fallecida actriz Karla Álvarez.

Arath fue a la casa del conductor, lo metió a bañar y lo llevó a una reunión donde se encontraba Magda. Ella tenía 21 años en ese entonces; él le lleva 19 años.

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Tres días después de ese primer encuentro, al que siguió una invitación a un partido de fútbol, formalizaron su relación. Juntos tienen tres hijas: Luciana, Roberta y Carlota.

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