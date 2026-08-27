México

Suman casi 400 feminicidios en México durante 2026: cinco estados encabezan 41% de los casos

Por séptima ocasión, Sinaloa se mantuvo como el estado con más casos

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez
Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez
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La cifra de feminicidios en México ascendió a 380 durante julio del 2026, luego de que en ese mes se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El documento indicó que el 41.3% de los casos, equivalentes a 157 víctimas, se concentran en cinco estados: Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

No obstante, desde enero de este año Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos de feminicidio, al registrar un total de 54 casos, la mayoría de estos en el municipio de Culiacán.

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Le sigue Estado de México, con 27 casos en total, de los cuales tres ocurrieron durante julio, mientras que Chiapas ocupó nuevamente el tercer lugar con 26 feminicidios a lo largo del año.

La Ciudad de México volvió a aparecer en cuarto lugar, al sumar 25 casos en los primeros siete meses del año, principalmente en dos alcaldías.

Tamaulipas también ha registrado 25 feminicidios en el mismo periodo, siete de estos en julio. De igual forma, según el informe, Morelos continuó en sexto lugar con 21 casos, cinco más respecto al mes anterior.

Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez
Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez

Entre lso estados con menos casos están: Aguascalientes, con tres casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos feminicidios cada uno, y Nayarit, con uno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las principales víctimas son mujeres de 30 a 60 años de edad, seguidas del sector entre 18 y 29 años.

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Los 20 municipios con más casos de feminicidio

  • Culiacan, Sinaloa: 34
  • Reynosa, Tamaulipas: 12
  • Chihuahua, Chihuahua: siete
  • Benito Juárez, Quintana Roo: seis.
  • Mazatlán, Sinaloa: seis.
  • Centro, Tabasco: cinco.
  • Escuinapa, Sinaloa: cinco.
  • Mexicali, Baja California: cinco.
  • Tapachula, Chiapas: cinco.
  • Venustiano Carranza, Ciudad de México: cinco.
  • Hermosillo, Sonora: cuatro
  • Juárez, Chihuahua: cuatro
  • Mérida, Yucatán: cuatro
  • Acapulco de Juárez, Guerrero: tres
  • Cajeme, Sonora: tres
  • Cuauhtémoc, Chihuahua: tres
  • Cuautla, Morelos: tres
  • Fresnillo, Zacatecas: tres
  • Gustavo A. Madero, Ciudad de México: tres.
Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez
Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez

Homicidio doloso de mujeres

En este apartado, el informe señala 870 víctimas de homicidio doloso, entre enero y julio de este año, la mayoria de los casos en Guanajuato, con 108 casos, Baja California, con 71, y Chihuahua, con 59.

Senado discute reformas para prevenir feminicidios y proteger a la niñez huérfana

El Senado analiza modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La propuesta, en revisión tras mesas de diálogo con especialistas y familiares de víctimas, busca que el Estado priorice la prevención, la atención a la niñez y la homologación nacional de criterios para combatir la violencia feminicida.

Las discusiones han puesto énfasis en la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, subraya la urgencia de garantizar a las hijas e hijos de víctimas acceso inmediato a salud, alimentación, apoyo psicológico y representación jurídica autónoma.

Plantea que la pérdida de patria potestad no debe eximir al responsable de la obligación alimentaria y que sus bienes aporten a la reparación económica.

Especialistas como Dilcya García Espinoza de los Monteros resaltan que la impunidad y los vacíos en protocolos impiden la judicialización de muchos crímenes.

La fragmentación del tipo penal en las entidades federativas es señalada como un obstáculo para la justicia.

Proponen capacitación obligatoria y protocolos homologados

Karla Micheel Salas advierte que homologar el tipo penal, establecer protocolos comunes y capacitar a servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género permitirá a México cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

David Peña enfatiza que la falta de personal y deficiencias institucionales agravan la impunidad.

Las voces reunidas coinciden en que el feminicidio es un crimen político que exige respuestas estatales profundas. Marcela Lagarde sostiene que el respeto a la vida de las mujeres debe traducirse en acciones políticas y democráticas.

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