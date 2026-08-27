México

Mujer se hace pasar por ‘embarazada’ para presuntamente robar útiles escolares de Centro Comercial y así fue exhibida

La mujer habría ocultado diversos productos entre sus prendas para intentar sacarlos del establecimiento durante la temporada de regreso a clases

Personal de vigilancia interceptó a una mujer que presuntamente intentaba salir de una tienda con mercancía escondida entre sus prendas

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Una mujer fue interceptada por trabajadores de una tienda de autoservicio luego de que presuntamente intentara abandonar el establecimiento con diferentes productos sin realizar el pago correspondiente. El incidente quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la variedad de artículos que aparentemente llevaba ocultos.

El hecho ocurrió durante la temporada de regreso a clases, periodo en el que las familias acuden a supermercados, papelerías y centros comerciales para adquirir los materiales necesarios para el inicio del nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con las imágenes difundidas, personal de vigilancia habría detectado a la mujer y posteriormente le pidió que mostrara los objetos que llevaba escondidos entre sus prendas.

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Ante la solicitud de los trabajadores, la mujer comenzó a extraer diferentes productos que, presuntamente, había tomado de los pasillos del establecimiento sin pasar previamente por las cajas.

Sacaba productos escolares de entre sus prendas

La grabación muestra cómo la mujer comienza a sacar diferentes artículos frente a trabajadores del establecimiento, quienes recuperaron la mercancía.
La grabación muestra cómo la mujer comienza a sacar diferentes artículos frente a trabajadores del establecimiento, quienes recuperaron la mercancía.

En la grabación se observa cómo la mujer va entregando uno a uno diversos artículos mientras los empleados permanecen cerca de ella.

Entre los productos que aparecen en el material se encuentran cajas de colores, plumones, lápices y bolígrafos de diferentes marcas, todos ellos artículos que suelen tener una alta demanda durante las semanas previas al regreso a las aulas.

Pero los objetos localizados no se limitarían a material escolar. También habrían encontrado entre sus pertenencias distintos productos de cuidado personal, entre ellos máquinas para rasurar, cremas corporales y gel antibacterial.

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La cantidad y variedad de mercancía mostrada en el video fue uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes posteriormente observaron las imágenes en redes sociales.

El caso fue presentado como un presunto intento de sustracción de productos, aunque hasta ahora no existe información pública suficiente para establecer con certeza cuáles fueron las circunstancias exactas en las que la mujer habría tomado cada uno de los artículos.

Otra mujer habría escapado

El hecho ocurrió durante la temporada de regreso a clases y fue difundido en redes sociales por la variedad de mercancía que aparece en el video.
El hecho ocurrió durante la temporada de regreso a clases y fue difundido en redes sociales por la variedad de mercancía que aparece en el video.

Durante el desarrollo del incidente, trabajadores del establecimiento también señalaron que otra mujer presuntamente acompañaba a la involucrada.

Según lo mencionado en el material difundido, esta segunda persona habría conseguido abandonar el lugar antes de que el personal de vigilancia pudiera interceptarla.

De esta manera, únicamente una de las mujeres habría sido retenida dentro de la tienda mientras los empleados recuperaban los productos que supuestamente llevaba ocultos.

El video no permite determinar por sí mismo si ambas mujeres actuaban juntas ni cuál habría sido la participación de la segunda persona, por lo que esa versión debe considerarse únicamente como parte de los señalamientos realizados durante la grabación.

No hay confirmación sobre una posible detención

Entre los artículos mostrados aparecen lápices, bolígrafos, colores, máquinas rasuradoras, cremas y gel antibacterial.
Entre los artículos mostrados aparecen lápices, bolígrafos, colores, máquinas rasuradoras, cremas y gel antibacterial.

A pesar de la difusión del caso, no se cuenta hasta el momento con información oficial que permita confirmar la identidad de la mujer, así como tampoco se ha establecido públicamente si fue trasladada ante alguna autoridad.

De igual manera, no existe confirmación disponible sobre la presentación de una denuncia por parte del establecimiento.

Por ello, cualquier versión relacionada con una posible detención, investigación o procedimiento legal debe tomarse con cautela hasta que exista información oficial.

Lo que sí quedó registrado es el momento en que el personal de la tienda solicita a la mujer entregar los artículos que presuntamente llevaba ocultos y posteriormente recupera una cantidad considerable de productos.

El caso ocurre durante el regreso a clases

El incidente se presenta en una de las temporadas de mayor movimiento comercial para establecimientos que venden artículos escolares. Durante las semanas previas al inicio del ciclo escolar, miles de familias recorren supermercados, papelerías y centros comerciales para comprar útiles, uniformes y productos necesarios para los estudiantes.

Por ese motivo, los materiales escolares adquieren especial relevancia en estas fechas y suelen formar parte de las listas de compras de numerosas familias.

La grabación generó comentarios entre usuarios de redes sociales debido a la cantidad de mercancía que aparece durante la revisión.

Sin embargo, mientras no exista información oficial sobre el caso, la sustracción de los productos debe considerarse presunta y no puede afirmarse que la mujer haya cometido un delito o que haya sido formalmente detenida.

Las imágenes muestran únicamente el momento de la intervención del personal del establecimiento y la recuperación de los artículos señalados durante la grabación.

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