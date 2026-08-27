México

Robot humanoide se hace viral al bailar en calles de Zapopan para pedir limosna a los automovilistas

El peculiar personaje apareció frente a la estación Atemajac de la Línea 1 y su inesperada actividad quedó registrada en un video viral

El curioso personaje apareció en el cruce de Federalismo y Atemajac, donde aprovechó el cambio de semáforo para ofrecer su inesperado espectáculo.

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La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en plena calle. Un robot humanoide llamó la atención de automovilistas y peatones en Zapopan, Jalisco, después de aparecer en uno de los cruces más transitados de la zona y ofrecer una peculiar presentación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El protagonista de este curioso momento es “Fierro Bot”, un humanoide que fue captado mientras realizaba movimientos de baile durante el cambio del semáforo en las inmediaciones de Atemajac del Valle.

De acuerdo con las imágenes difundidas en internet, el robot se encontraba sobre el cruce de Federalismo, frente a la estación Atemajac de la Línea 1 del Tren Eléctrico, cuando comenzó con su inesperado espectáculo.

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La presencia del humanoide no pasó desapercibida. Mientras los vehículos permanecían detenidos por la luz roja, “Fierro Bot” aprovechaba esos segundos para bailar y realizar diferentes movimientos frente a los automovilistas.

Robot sale a las calles de Zapopan

El peculiar momento fue compartido en TikTok y provocó todo tipo de reacciones entre usuarios que quedaron sorprendidos por la presencia del humanoide.
El peculiar momento fue compartido en TikTok y provocó todo tipo de reacciones entre usuarios que quedaron sorprendidos por la presencia del humanoide.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la apariencia utilizada por el robot. “Fierro Bot” llevaba una camisa de manga larga, gorra y lentes oscuros, elementos que le daban una imagen particular mientras se movía entre los vehículos.

La escena rápidamente provocó sorpresa entre las personas que se encontraban en el lugar, especialmente porque no se trataba de una exhibición dentro de una feria tecnológica o una demostración realizada en un espacio especializado.

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El robot estaba literalmente en medio de la circulación cotidiana de Zapopan.

Después de realizar su número, el humanoide comenzó a caminar entre los automóviles para recibir dinero de los conductores, convirtiendo su presentación tecnológica en una peculiar manera de obtener ingresos.

El momento fue registrado en video y posteriormente compartido en TikTok mediante la cuenta @fierrobot, donde las imágenes comenzaron a generar comentarios de usuarios que reaccionaron entre la sorpresa, el humor y la curiosidad.

La aparición de “Fierro Bot” también abrió una conversación sobre la manera en que los robots humanoides comienzan a incorporarse a espacios cotidianos y sobre las diferentes posibilidades que existen para utilizar este tipo de tecnología fuera de ambientes industriales o académicos.

¿Cuánto cuesta un robot humanoide?

Fierro Bot” apareció en una concurrida zona de Atemajac del Valle y convirtió el cambio de semáforo en su particular escenario
Fierro Bot” apareció en una concurrida zona de Atemajac del Valle y convirtió el cambio de semáforo en su particular escenario

La curiosidad por “Fierro Bot” también llevó a algunos usuarios a preguntarse cuánto puede costar adquirir un robot con características similares.

La respuesta no es sencilla, debido a que el precio de un humanoide depende de sus dimensiones, componentes, capacidad de movimiento, autonomía, sensores, software y funciones.

En México existen robots de menor tamaño orientados principalmente a la educación, programación, investigación y experimentación que pueden encontrarse desde aproximadamente 19 mil pesos.

Sin embargo, los modelos humanoides de tamaño completo y con sistemas tecnológicos mucho más sofisticados representan una inversión considerablemente mayor. Algunos equipos pueden superar los 2.5 millones de pesos, dependiendo de sus características y capacidades.

El tecnológico personaje fue captado frente a la estación Atemajac y su peculiar forma de interactuar con los automovilistas rápidamente llegó a redes sociales.
El tecnológico personaje fue captado frente a la estación Atemajac y su peculiar forma de interactuar con los automovilistas rápidamente llegó a redes sociales.

Por ello, el precio de un robot no puede establecerse únicamente por su apariencia. Dos máquinas que tengan una forma similar pueden presentar diferencias importantes en materia de inteligencia artificial, movilidad, sensores, autonomía y posibilidades de interacción.

En el caso de “Fierro Bot”, lo que terminó convirtiéndose en fenómeno viral fue precisamente su inesperada aparición en un espacio público.

Entre semáforos, automóviles y peatones, el humanoide ofreció un espectáculo que difícilmente pasó desapercibido. Su baile frente a los vehículos y el posterior recorrido para recibir dinero hicieron que una escena cotidiana en Zapopan adquiriera un inesperado toque futurista.

El video demuestra, además, cómo la tecnología puede encontrar usos completamente distintos a los tradicionales y convertirse incluso en una herramienta de entretenimiento en plena vía pública.

Por ahora, “Fierro Bot” ya consiguió algo que ninguna demostración técnica puede garantizar: llamar la atención de cientos de personas y convertirse en protagonista de las redes sociales por bailar en un crucero de Zapopan.

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