México

“Los Cerdos”, la célula criminal que se disfrazaba de policías para extorsionar, violar y secuestrar en el Edomex e Hidalgo

La Fiscalía del Estado de México anunció que el grupo fue desmantelado luego de arrestar a su líder y cinco de sus integrantes

Este video presenta imágenes de un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que incluyen el arresto de individuos junto a vehículos blancos y rojos, el acceso a instalaciones a través de un portón, y la presencia de personas en una oficina. Video: FGJEM
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Las autoridades del Estado de México identificaron a un grupo criminal que se disfrazaba como policías para cometer delitos como extorsión, violación secuestro y robo, el cual se autodenominaba “Los Cerdos”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) este grupo contaba con operaciones en los municipios de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y en el estado de Hidalgo, donde cometían los delitos.

Tras la detención de cuatro de sus presuntos integrantes, incluido Juan “N”, alias “El Cerdo”, identificado como su líder, las autoridades mexiquenses anunciaron este jueves que el grupo fue finalmente desmantelado.

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Además de su líder, los detenidos fueron identificados como Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”, presuntos miembros del grupo.

Así fueron ubicados “Los Cerdos”

Detenidos Los Cerdos en Edomex
Foto: Fiscalía de Edomex

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el primer hecho donde fueron ubicados ocurrió el pasado 13 de julio, cuando una víctima viajaba en su automóvil por el municipio de Tecámac. En ese momento, presuntamente Juan “N” y otros sujetos la interceptaron y despojaron de su vehículo, para luego huir del lugar.

Otra acción denunciada tuvo lugar el pasado 3 de agosto en Axapusco, cuando Diego Bladimir “N” y otro individuo, actualmente vinculado a proceso, usaron prendas de policía municipal y una patrulla falsa para interceptar a las víctimas.

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Según las investigaciones, los implicados amenazaron a las víctimas bajo el argumento de que realizarían una inspección de seguridad protocolaria en su vehículo. En ese momento, Óscar “N” y Raúl “N” se sumaron para sustraer pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

Durante este segundo hecho, la autoridad informó que mientras los detenidos esperaban instrucciones de su supuesto líder, uno de ellos habría abusado sexualmente a una de las víctimas. Posteriormente, los involucrados robaron el automóvil y liberaron a las personas afectadas en Axapusco.

Detenidos Los Cerdos Edomex
Foto: Fiscalía de Edomex

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el grupo de “Los Cerdos” también estaría vinculado a robos en casas habitación, de vehículos y violaciones en la misma zona geográfica.

Luego del análisis de los incidentes, el Ministerio Público estatal integró la indagatoria y solicitó órdenes de aprehensión, las cuales se concedieron: una por robo de vehículo con violencia y tres por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

La autoridad informó que Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Los otros tres detenidos –Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”– quedaron en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba. Estas personas se encuentran a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Por el delito de robo de vehículo con violencia, la condena podría alcanzar hasta 39 años de prisión, mientras que por secuestro exprés con fines de robo y extorsión la pena máxima es de 100 años, de acuerdo con la Fiscalía.

Detenidos Los Cerdos Edomex
Foto: Fiscalía de Edomex

Las autoridades mexiquenses también reportaron la detención de Gabriel “N” y Deni “N” por su presunta relación con el secuestro exprés y violencia sexual cometidos el 3 de agosto en Axapusco. Ambos enfrentan un proceso legal por estos hechos, además de una orden de aprehensión adicional por robo de vehículo con violencia.

Según la investigación, aprovechando que la víctima detuvo su vehículo por un percance en una llanta, la habrían despojado del automóvil tras amenazarla con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

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