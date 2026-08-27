México

Reclutamiento forzado de menores: Gobierno de Jalisco y Google desarrollan tecnología para combatirlo

El gobernador Pablo Lemus explicó que grupos delictivos recurren a plataformas como TikTok e Instagram para ofrecer supuestos trabajos con ingresos elevados y luego son trasladados a otros lugares

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó las acciones para combatir el reclutamienfo forzado por células criminales y tráfco de menores Foto: Gobierno de Jalisco
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó las acciones para combatir el reclutamienfo forzado por células criminales y tráfco de menores Foto: Gobierno de Jalisco
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El gobierno de Jalisco desarrolló con Google una herramienta para detectar en redes sociales posibles casos de reclutamiento de menores, una medida que formó parte de una estrategia más amplia de seguridad y prevención con la que el estado buscó atender desapariciones, abuso sexual infantil y riesgos en espacios digitales.

El anuncio incluyó una inversión de $6 mil millones para fortalecer el C5, donde se contempló la operación de alrededor de 120 monitoristas apoyados por inteligencia artificial y tecnología de identificación facial. Entre los objetivos se planteó usar esos sistemas para contribuir a la localización de personas desaparecidas.

El gobernador Pablo Lemus Navarro explicó que grupos delictivos usaron plataformas como TikTok e Instagram para difundir falsas ofertas de empleo con sueldos altos y atraer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Después del primer contacto, los reclutadores podían trasladarlos a otros lugares.

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El mandatario dijo que el proyecto con Google buscó identificar patrones en publicaciones y dinámicas de captación difundidas en redes sociales. También precisó que habría una reunión de trabajo el próximo lunes con representantes de la empresa para revisar avances y estimó que la herramienta podría presentarse en cerca de un mes y medio, aunque en otra exposición habló de un plazo aproximado de dos meses.

Lemus detalló el plan de acción para detectar los casos de reclutamiento a menores además de ampliar la conectividad de internet a estudiantes Foto: Gobierno de Jalisco
Lemus detalló el plan de acción para detectar los casos de reclutamiento a menores además de ampliar la conectividad de internet a estudiantes Foto: Gobierno de Jalisco

La aplicación buscó detectar ofertas laborales falsas dirigidas a jóvenes

Durante su participación en NovaGob México, el segundo Congreso Nacional de Innovación Pública, Lemus sostuvo que la tecnología pretendió fortalecer acciones de prevención y detección frente a una modalidad de captación que aprovechó espacios digitales para acercarse a menores de edad.

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En su explicación, el gobernador señaló: “¿Qué es lo que estamos haciendo? Una herramienta a través de Google que nos ayude a detectar a través de las redes sociales cuando existan estos fenómenos de reclutamiento, que ya se las estaremos presentando, yo espero en un mes y medio más. El lunes tenemos reunión de trabajo con Google para ver los avances”.

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El mandatario vinculó este desarrollo con el problema de las desapariciones en la entidad. Afirmó que Jalisco pasó del primer al noveno lugar nacional en desaparición forzada, aunque reconoció que los resultados todavía no avanzaron al ritmo esperado por su administración.

También presentó Vigía, una herramienta impulsada junto con organizaciones civiles para detectar posibles conductas relacionadas con abuso sexual infantil mediante dispositivos inteligentes. Según lo expuesto, el sistema identificaría patrones de conversaciones consideradas inapropiadas y enviaría una alerta a madres, padres o tutores previamente registrados.

Lemus describió ese fenómeno como “la mayor tragedia” y aseguró que su administración trabajó para evitar la desaparición. En ese mismo contexto, sostuvo: “Y en Jalisco estamos trabajando mucho a evitar la desaparición. Jalisco era el primer lugar a nivel nacional en desaparición forzada. Hoy estamos en el lugar número nueve. Vamos avanzando, sí, todavía no al ritmo que queremos. Estamos trabajando precisamente con Google una aplicación para detectar la desaparición”.

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El estado también reforzó vigilancia en centrales camioneras y servicios de alerta

El gobierno estatal analizó medidas para reforzar la seguridad en las centrales camioneras con el propósito de prevenir desapariciones y mejorar la detección de situaciones de riesgo. Lemus agregó que en esas terminales ya se contó con tecnología de identificación facial.

Otro de los proyectos anunciados fue una aplicación para que la ciudadanía pudiera hacer reportes por WhatsApp. La intención fue que esos avisos se atendieran y resolvieran en un plazo de hasta 24 horas.

Una adolescente y una joven fueron rescatadas de la Central camionera de Tlaqepaque, Jalisco, de presunto reclutamiento forzado Foto: Ssp
Una adolescente y una joven fueron rescatadas de la Central camionera de Tlaqepaque, Jalisco, de presunto reclutamiento forzado Foto: Ssp

La administración estatal también presentó Alerta Jalisco, una aplicación diseñada para enviar información sobre condiciones meteorológicas, sismos y accidentes carreteros, además de alertas y alternativas ante ese tipo de contingencias.

En materia de conectividad, el gobernador afirmó que el estado contó con una red propia de fibra óptica que no estuvo contratada a terceros. De acuerdo con lo expuesto, esa infraestructura permitiría llevar internet gratuito a planteles educativos, unidades de transporte público y espacios públicos.

Lemus recordó además que durante el Mundial de 2026 se implementó un sistema de códigos QR dirigido a visitantes extranjeros. Esa herramienta permitió ofrecer orientación en casos de pérdida de documentos, necesidades de transporte y ubicación de consulados.

Antonio Nieto - Reclutamiento Forzado
Pruebas de Antonio Nieto sobre el grupo de WhatsApp para reclutar jóvenes. (@siete_letras)

Las acciones presentadas este jueves formaron parte de una estrategia tecnológica con la que el Gobierno de Jalisco buscó combinar conectividad, atención ciudadana, coordinación institucional y medidas de prevención frente al reclutamiento forzado, el abuso sexual infantil y las desapariciones.

  • Jalisco desarrolló con Google una herramienta para detectar reclutamiento de menores y desapariciones a partir de patrones en redes sociales.
  • El estado destinó $6 mil millones al fortalecimiento del C5 y contempló 120 monitoristas con apoyo de inteligencia artificial e identificación facial.
  • El gobierno estatal también anunció Vigía, Alerta Jalisco, reportes por WhatsApp en hasta 24 horas y refuerzo de seguridad en centrales camioneras.

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