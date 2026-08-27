Adiós a otra tienda clásica: reportan que Mercería del Refugio ya remata su mercancía

(X/@MerceriadelR)

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La Mercería del Refugio es uno de los negocios centenarios en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque por el momento no se ha anunciado algún cierre oficial, algunas personas aseguran que sus anaqueles tienen cada vez menos mercancía.

Además, parte de los objetos en venta están en rebaja, una señal de que un negocio planea un cierre —tal como pasó con Anforama— o bien, una reestructuración, cambio de ubicación e incluso remodelación.

La Mercería del Refugio es una tienda de manualidades que se mantiene abierta desde 1826, su ubicación es Venustiano Carranza número 109.

Anforama dice adiós en el Centro Histórico

La cadena mexicana Anforama, especializada en productos para el hogar, cristalería, vajillas y artículos de cocina, inició un proceso de liquidación tras 75 años de operaciones.

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(Captura de pantalla)

El cierre afecta sucursales emblemáticas en la Ciudad de México y la región del Bajío, incluyendo su casa matriz en la calle Palma del Centro Histórico de la CDMX y locales en León, Guanajuato.

La directiva de Anforama no ha emitido un comunicado oficial sobre quiebra o concurso mercantil, pero trabajadores y análisis del sector señalan varios factores detrás del cierre: altos costos de mantenimiento, aumento en las rentas de sus locales y la competencia de plataformas de comercio electrónico y nuevos distribuidores.

En las sucursales en proceso de cierre, el remate de inventario incluye descuentos de entre 30% y 50% en productos como sartenes, ollas, vajillas completas y hasta mobiliario de exhibición.

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Estas ventas especiales estarán vigentes hasta agotar existencias o hasta finales de agosto de 2026.

Cierres de Sanborns y Casa Bóker en el Centro Histórico

Sanborns cerró de forma definitiva su sucursal en Casa Boker, ubicada en la esquina de 16 de septiembre e Isabel La Católica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 31 de julio de 2024.

(X/@YoElResidente)

Este cierre marcó el final de una de las tiendas más emblemáticas de la cadena en la zona centro.

Casa Boker, un edificio histórico inaugurado en 1865 y conocido por su tradición ferretera, había rentado parte de su espacio a Sanborns desde 1976.

El cierre de la sucursal fue anunciado con una lona y redirigiendo a los clientes a la sucursal más cercana, Condes de Xala.

La decisión ocurrió en un contexto de ajustes operativos de Grupo Sanborns, que también implicó el cierre de otras sucursales en la ciudad, como las ubicadas en República de Uruguay, CETRAM Toreo, Fashion & Home, Café Sanborns Balderas, San Ángel y La Fragua.

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Esta emblemática sucursal de Sanborns cerró sus puertas para siempre Crédito: Google Maps

El propio Carlos Slim, dueño del grupo, atribuyó algunos cierres al incremento en los costos de arrendamiento y a la cercanía entre sucursales en el Centro Histórico.

En cuanto a la ferretería original de Casa Boker, también cerró sus puertas en diciembre de 2024, después de 159 años de servicio ininterrumpido.

El edificio ahora alberga una sucursal de la zapatería Dorothy Gaynor, aunque aún conserva algunos elementos originales en su fachada.