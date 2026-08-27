México

De ñu azul a bisontes: lista completa de los animales exóticos asegurados al Cártel del Golfo en Tamaulipas

La ley mexicana prevé sanciones estrictas por el manejo ilegal de especies en peligro de extinción

animales tamaulipas -México- 27 agosto
(Jesús Avilés/Infobae)
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En Tamaulipas, autoridades federales incautaron animales, algunos en peligro de extinción, durante un megaoperativo que tenía como objetivo principal combatir el huachicol.

Infobae México pudo conocer que los cateos dirigidos contra el comercio ilícito de combustible se enfocaron en una célula de Los Rojos, vinculada al Cártel del Golfo. La operación generó una pérdida económica calculada en 33,955,145 pesos para la organización criminal.

El hallazgo incluyó tigres, jaguares, monos araña y otras especies resguardadas en condiciones irregulares, lo que abre una nueva línea de investigación sobre el tráfico y posesión de fauna protegida.

Animales exóticos Tamaulipas
Foto: Marina

Lo que se sabe del operativo en Tamaulipas

Durante acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ejecutaron cinco cateos en inmuebles vinculados a la célula Rojos del Cártel del Golfo en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

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Las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de vehículos, pipas, autotanques, frac tanks, bombas de presión, tanques de almacenamiento, reactores, motobombas, mangueras y equipo especializado para el manejo de combustible.

En uno de los predios inspeccionados localizaron 135 animales exóticos, 35 ejemplares correspondían a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial, además de especies cuyo comercio internacional está regulado por tratados como la CITES.

Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina

Entre los objetos asegurados se identificaron instalaciones y equipos para almacenamiento y manejo de hidrocarburos, con depósitos de hasta 60 mil litros de capacidad, así como vehículos y dispositivos de cómputo y comunicación.

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¿Cuál es la lista completa de los animales incautados?

Infobae México accedió a la lista completa de los animales incautados:

  • 1 mandril babuino macho adulto
  • 1 oveja Jacob
  • 8 cabras de angora
  • 1 puerco espín
  • 3 coatís (01 hembra y 02 crías)
  • 1 lémur macho
  • 1 guacamaya verde
  • 1 tigrillo
  • 6 pavorreales
  • 2 bisontes americanos
  • 1 perico azteca
  • 5 jabalíes o pécari le collar
  • 7 avestruces
  • 18 venados cola blanca
  • 2 antílopes
  • 1 ñu azul
  • 6 venados rusos
  • 4 gallinas de guinea
  • 1 camello dromedario
  • 15 búfalos de agua
  • 21 monos araña mexicanos
  • 4 tortugas sulcatas
  • 2 gansos chinos
  • 5 borregos cimarrón
  • 3 leones africanos (1 macho y 02 hembras)
  • 1 tigre de bengala blanco
  • 4 tigres de bengala
  • 1 ligre (híbrido entre tigre y león)
  • 2 jaguares
  • 1 jaguar negro
  • 4 bovinos
  • 2 hienas

Especies en peligro de extinción y sanciones según la NOM-059

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, los animales hallados en el rancho que figuran en la categoría de “en peligro de extinción” (P) o “amenazadas” (A) son:

  • Mono araña mexicano (Ateles geoffroyi): En peligro de extinción.
  • Jaguar (Panthera onca): En peligro de extinción.
  • Tigrillo (Leopardus wiedii): En peligro de extinción.
  • Guacamaya verde (Ara militaris): Amenazada.
  • Venado cola blanca: Algunas subespecies están protegidas.
  • Puerco espín: Algunas subespecies se consideran amenazadas o en peligro de extinción.
  • Coatí: Amenazada
  • Pécari: En peligro de extinción.
Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina

¿Cuáles son las sanciones legales por tener este tipo de animales?

El Código Penal Federal, en su artículo 420, señala que capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir o extraer ejemplares, productos o subproductos de especies de fauna silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial, incluidas en la NOM-059, o reguladas por tratados internacionales como la CITES, constituye delito contra la biodiversidad.

Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina

Las sanciones incluyen penas de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. El artículo prevé agravantes: cuando las conductas ocurren en áreas naturales protegidas o con fines comerciales, la pena puede aumentar hasta tres años más de prisión y mil días multa adicionales.

El código también tipifica como delito el daño, tráfico o recolección de estos animales y sus productos, así como el poner en riesgo la viabilidad biológica de una especie silvestre. Quienes incurran en estas prácticas pueden ser procesados penalmente y enfrentar la pérdida definitiva de los ejemplares y la clausura de instalaciones.

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