México

Ulises de la Torre revela si ya se reconcilió con Arath tras años distanciados

El actor habló de los años de distancia con su hermano y dejó claro que, pese a las diferencias, mantiene abierta la puerta para recuperar el vínculo familiar

Imagen dividida de dos hombres: izquierda, hombre de pelo gris y barba en camisa negra; derecha, hombre de pelo oscuro y barba corta en bata azul. Ambos miran fijamente
El conductor de ‘Matutino Exprés’ generó conversación en X después de ser visto atendiendo a clientes en su taquería en el Estado de México. (Arath de la Torre, Ulises de la Torre: Instagram)
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Ulises de la Torre volvió a referirse a su distanciamiento con Arath de la Torre y dejó un mensaje que contrasta con los años de silencio entre ambos. Al ser cuestionado sobre un posible acercamiento, el actor prefirió no revelar detalles de una situación que considera personal, aunque dejó claro que el cariño por su hermano permanece. “La sangre es la sangre”, afirmó.

El tema cobró fuerza después de que Ulises hablara públicamente de la relación con Arath en El minuto que cambió mi destino, programa de Gustavo Adolfo Infante. En aquella conversación reveló que llevaban alrededor de seis años sin hablarse y reconoció entre lágrimas: “Sí, sí, lo extraño”.

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Ahora, el actor mantiene una postura conciliadora y evita presentar el distanciamiento como una guerra familiar. “No hay ninguna situación de guerra o una situación de nada”, aseguró. Para Ulises, se trata de “un distanciamiento sano” y de una situación que, como ocurre entre hermanos, pertenece principalmente al ámbito privado.

Seis años sin hablar y una familia separada

Primer plano de Arath de la Torre y Ulises de la Torre. Arath, con camisa a cuadros azul, saca la lengua; Ulises, con camiseta blanca, sonríe y lo abraza
Los hermanos Arath de la Torre y Ulises de la Torre al inicio de sus carreras. (Yordi Rosado: YouTube)

En su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Ulises explicó que el alejamiento llegó al punto de no saludarse durante Navidad, cumpleaños y otras fechas importantes. “Seis años sin saludarnos en Navidades, en cumpleaños, en cosas por el estilo”, recordó sobre el periodo sin comunicación con Arath.

El actor también lamentó que la distancia familiar haya complicado su relación con los hijos de su hermano. “Yo no he podido acercarme a sus hijos”, explicó, al señalar que todo había sido “muy hermético”. Aun así, reconoció que extrañaba a Arath y que el paso del tiempo no había borrado ese sentimiento.

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La situación tampoco fue descrita por Ulises como un enfrentamiento abierto. Al hablar recientemente ante los medios, aseguró que nunca hubo una guerra entre ellos. “De mi parte no hubo un insulto, ni lo di ni lo recibí”, afirmó, antes de insistir en que simplemente atravesaron un periodo de separación.

Ulises le pidió perdón a Arath entre lágrimas

Fotos: Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b
Fotos: Instagram/@arathdelatorre/@udelatorre_b

Uno de los momentos más fuertes ocurrió cuando Gustavo Adolfo Infante le planteó qué le diría a Arath si estuviera viendo la entrevista. Ulises no dudó y respondió con una declaración cargada de emoción: “Que te amo. Te amo, carnal”.

Con lágrimas, recordó la infancia que compartieron y el tiempo que ha pasado desde entonces. “Tuvimos una infancia difícil y ya estamos grandes. Ya tenemos hijos y ha pasado tiempo”, expresó. También quiso asumir su parte en cualquier situación que hubiera provocado el alejamiento.

“Si en algún momento te expuse o te falté al respeto, o pensaste que pueda ser alguna amenaza para tus hijos o para tu familia, pues nunca fue mi intención y si lo hice, te ofrezco unas disculpas”, manifestó Ulises.

Además, agradeció a Arath por haber intentado cuidarlo y protegerlo. “Mi corazón y mis brazos siempre han estado abiertos para ti y para mi familia contigo”, dijo, dejando claro que su intención era cerrar heridas y no reabrirlas.

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