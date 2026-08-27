Caen dos integrantes de Los Mezcales con 2 mil dosis de meta tras la detención de “El Abulón”, ex socio del CJNG

Identificaron al detenido como Francisco “N” con los alias de “El Amarillo” y/o “El Cobra”, mientras que Herendira “N” fue ubicada con los alias de “Adelita” y/o “Abril” Foto: SSC Colima

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En el municipio de Colima autoridades estatales y federales detuvieron a Francisco “N” y Herendira “N”, señalados como presuntos operadores del Cártel Independiente de Colima conocido como Los Mezcales. Durante los despliegues, se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina, de acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Las detenciones ocurrieron en acciones distintas derivadas de labores de inteligencia y de coordinación interinstitucional. Según el informe oficial, los dos arrestos se realizaron en la capital del estado como parte de operativos orientados a frenar actividades de distribución de droga en la entidad.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Marina (Semar) participaron en los operativos. Las autoridades identificaron a Francisco “N” con los alias de “El Amarillo” y/o “El Cobra”, mientras que Herendira “N” fue ubicada con los alias de “Adelita” y/o “Abril”; ambos fueron relacionados con la estructura operativa del grupo delictivo.

Durante las intervenciones, el personal de seguridad localizó y aseguró una sustancia “blanca y granulada” con características de metanfetaminas. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis y para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes, conforme avanzaron las diligencias.

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Se trató de dos acciones realizadas "en días anteriores" (Semar)

Las dos personas detenidas también fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial, que continuó con las investigaciones y quedó a cargo de determinar su situación jurídica conforme a derecho. El reporte oficial no detalló el punto exacto de los aseguramientos ni si se decomisaron otros objetos durante las acciones.

La Mesa de Coordinación Estatal indicó que mantuvo la estrategia de operativos para reducir la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en los distintos municipios del estado. En el comunicado, las instituciones participantes señalaron que la coordinación entre corporaciones formó parte de un esquema de actuación conjunta en materia de seguridad.

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El informe recordó que, en términos del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presumió inocente y fue tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no existió una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determinara su responsabilidad.

| SSPC

Fueron detenidos Francisco “N” y Herendira “N” en acciones distintas en el municipio de Colima .

Se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina.

Participaron la SSPC de Colima y la Semar; el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Quién es “El Abulón” y cómo llegó a ser el segundo al mando de Los Mezcales, exsocios del CJNG

Carlos Miguel ‘N’, alias “El Abulón”, es el presunto segundo al mando de Los Mezcales, una organización criminal activa en la capital de Colima y al menos cuatro municipios de esa entidad. Las autoridades lo identifican como un generador de violencia de alta relevancia.

Su historial delictivo motivó un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. El arresto ocurrió en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de Oaxaca de Juárez, luego de acciones coordinadas de inteligencia.

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(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

El detenido acumula al menos cuatro alias adicionales: El Coco, El Pena, La Iguana y El León. Los registros de inteligencia del Gobierno de México lo ubican en una posición de mando dentro de la estructura de Los Mezcales.

‘El Abulón’ dentro de Los Mezcales: de sicario a segundo al mando

Carlos Miguel ‘N’ comenzó su trayectoria delictiva como sicario y operador logístico en Colima y Villa de Álvarez, sí lo documentaron informes militares citados en 2022.

(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

En aquel periodo, las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de un familiar de José Bernabé ‘N’, alias La Vaca. La Vaca es el fundador de Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima.

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Los Mezcales surgieron con un propósito territorial específico: desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del control en Colima. La organización es, por tanto, una estructura criminal rival del CJNG, no una célula subordinada a ese cartel.