México

Mía Rubín revela por qué no pudo abrir los conciertos de Rosalía en México y la lección que aprendió

La hija de Andrea Legarreta se mostró esperanzada de futuras colaboraciones con la española

Rosalía, Mía Rubin -México- 27 agosto
(Instagram)
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Mía Rubín reconoció que su intento de abrir los conciertos de Rosalía en México no prosperó, pero aseguró que la experiencia le dejó una lección sobre atreverse a manifestar sus sueños en público.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló del tema en un encuentro con la prensa, días después de que la cantante española inició su gira por el Palacio de los Deportes este agosto de 2026.

Mía Rubín pidió en redes sociales abrir los conciertos de Rosalía en México

El antecedente arrancó el 11 de agosto, cuando Rubín publicó un video en redes sociales en el que hizo pública una petición que, según confesó, le había dado miedo pronunciar.

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“Hoy voy a atreverme a decir algo que jamás pensé hacer y voy a contarles uno de mis sueños en voz alta y es que quiero abrirle una de sus fechas a Rosalía en el Palacio de los Deportes”, dijo en el video.

La cantante actualmente tiene 17 años (Foto: (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
La cantante actualmente tiene 17 años (Foto: (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La cantante explicó entonces que tomó la decisión porque entendió que esperar no era suficiente:

“Me di cuenta de que nadie me va a entregar esa oportunidad, que yo tengo que trabajar duro por ello y también atreverme a decirlo si quiero que suceda”. Pidió a sus seguidores que etiquetaran a la artista española para que el mensaje llegara hasta ella.

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La admiración de Rubín por Rosalía no era nueva. La joven hizo un cover de La Perla la cual se viralizó recientemente.

Mía Rubín reacciona al no haber podido abrir los conciertos de Rosalía

Cuando la prensa le preguntó qué había pasado con esa petición, Rubín respondió con calma y sin evasivas. Explicó que fue a ver a Rosalía y se dio cuenta de que ningún artista le abrió los conciertos en la Arena Ciudad de México.

“Justo la fui a ver hace poquito y me di cuenta que no tiene abridor. O sea, nadie le ha abierto sus conciertos, por lo menos en la Arena Ciudad de México”, dijo ante los medios.

La cantante Rosalía, en una imagen tomada en Buenos Aires.
La cantante Rosalía, en una imagen tomada en Buenos Aires. (Instagram)

Lejos de tomarlo como un fracaso, la cantante describió la experiencia como un ejercicio de confianza en sí misma. Reconoció que no sabía con exactitud a quién dirigir la propuesta ni cómo hacerla llegar a los organizadores.

“No sé cómo, o sea, no sé a quién hablarle, decirle como de: oye, pues alguien le está abriendo. Pues no, no teníamos ni idea”, admitió.

Erik Rubín, su padre, estuvo presente en el encuentro. Mía contó que antes de publicar el video le preguntó su opinión, y él le advirtió que la reacción podía ir en cualquier dirección: “Me dijo: mira, o puede salir bien o te pueden atacar”. Aun así, ella decidió seguir adelante.

“Y dije: ¿sabes qué? De cualquier manera la gente echa veneno, por cualquier cosa, por X o Y. Entonces dije: no me importa ya”, señaló.

ARCHIVO - Rosalía posa para los fotógrafos a su llegada a los Brit Awards 2026 en Mánchester, Inglaterra, el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Rosalía posa para los fotógrafos a su llegada a los Brit Awards 2026 en Mánchester, Inglaterra, el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

La cantante recibió una ola de apoyo que, según sus propias palabras, superó sus expectativas: “Yo recibí una cantidad de apoyo que jamás imaginé que iba a suceder”. Atribuyó esa respuesta a haberse atrevido a manifestar el sueño en público.

Rubín cerró el tema con la convicción de que la oportunidad llegará en otro momento. “Estoy segura de que eventualmente va a pasar. Si no fue esta vez, va a pasar y estoy muy contenta de que lo hice y que me atreví a hacerlo”, afirmó.

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