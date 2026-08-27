The Mars Volta confirma concierto individual en la CDMX: fecha, preventa y todo lo que debes saber

The Mars Volta vuelve a nuestro país en una versión en solitario. (@themarsvolta)

Guardar

La espera para la fanaticada del rock psicodélico y progresivo en México llegará a su fin. The Mars Volta confirmó un concierto en solitario luego de varios meses de espera por parte de sus fanáticos. La cita está agendada para noviembre de 2026 al sur de la capital azteca

El evento contará además con la participación especial de la cantante puertorriqueña Kianí Medina como artista invitada, quien abrirá la velada y ha colaborado estrechamente con la alineación en sus producciones más recientes.

El dueto estadounidense reveló su nueva visita a suelo mexicano. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Venta de boletos y fases de compra

Los seguidores que busquen asegurar sus entradas para este esperado reencuentro podrán acceder a la Preventa Citibanamex a partir del 1 de septiembre, contando con el beneficio de hasta 3 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito.

PUBLICIDAD

La venta general arrancará al día, 2 de septiembre, siguiente a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del inmueble ubicado en la colonia Nápoles, por lo que los seguidores de esta emblemática banda deberán estar atentos a cualquier aviso a través de redes sociales.

(Foto AP/Eduardo Verdugo)

Del regreso en Hipnosis a la amarga cancelación en Vive Latino

La relación entre The Mars Volta y el público mexicano ha vivido momentos memorables y altibajos recientes:

La última presentación triunfal (2022): La última vez que el dúo conformado por Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala ofreció un show en vivo ante sus seguidores mexicanos fue en el marco del Festival Hipnosis 2022 , celebrado en el Parque Bicentenario de la CDMX. Aquella velada marcó su regreso oficial a los escenarios del país tras una década de inactividad.

La cancelación en el Vive Latino 2026: El vínculo con sus fans sufrió un duro trago amargo meses atrás. La agrupación estaba programada como uno de los actos estelares principales del festival Vive Latino 2026 (marzo de 2026). Sin embargo, a solo unos días de llevarse a cabo el evento en el Estadio GNP Seguros, la banda anunció la cancelación de su presentación debido a causas de fuerza mayor, dejando a miles de fanáticos con las ganas de presenciar su show.

Este nuevo concierto en el Pepsi Center representa la ansiada saldación de deuda por parte de la agrupación texana con su fiel audiencia mexicana.

Los seguidores de este dueto pedían una presentación en solitario luego de la cancelación en el pasado VL. (Ocesa)

Posible Setlist: ¿Qué canciones interpretarán?

Aunque The Mars Volta se caracteriza por la improvisación en vivo y jams psicodélicos de larga duración, sus recientes giras mundiales y actuaciones en solitario permiten vislumbrar un repertorio cargado de sus mayores clásicos de álbumes de culto como De-Loused in the Comatorium y Frances the Mute, combinado con piezas de su álbum homónimo.

PUBLICIDAD

Basado en las alineaciones de sus últimos tours, el posible setlist para la velada en el Pepsi Center incluye:

Vicarious Atonement Roulette Dares (The Haunt Of) Eriatarka Graveyard Love L’Via L’Viaquez Empty Vessels Make the Loudest Sound Cygnus....Vismund Cygnus The Widow Drunkship of Lanterns Cicatriz ESP Take the Veil Cerpin Taxt

Con esta fecha confirmada, la Ciudad de México se prepara para recibir una de las noches más complejas y potentes del rock experimental en el año.