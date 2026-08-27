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Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco: quién será el segundo clasificado a la final de la Zona Sur

Los Pericos de Puebla ya esperan rival que se definirá este jueves en el Estadio Centenario

Los Pericos de Puebla ya esperan rival que se definirá este jueves en el Estadio Centenario. (Guerreros de Oaxaca)
Los Pericos de Puebla ya esperan rival que se definirá este jueves en el Estadio Centenario. (Guerreros de Oaxaca)
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La serie entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco ha ofrecido duelos intensos y momentos emocionantes para los aficionados al beisbol. Ambos equipos han mostrado gran nivel y la eliminatoria se mantiene pareja, obligando a definir al ganador en un séptimo juego.

Este jueves se disputará el encuentro definitivo, donde se conocerá al equipo que avanzará a la final de la Zona Sur y se enfrentará a los Pericos de Puebla por un boleto a la Serie del Rey.

Previa del Juego 7

Olmecas de Tabasco busca conseguir el boleto a la final de la Zona Sur. (Olmecas de Tabasco)
Olmecas de Tabasco busca conseguir el boleto a la final de la Zona Sur. (Olmecas de Tabasco)

Después de los primeros cuatro juegos, la serie parecía inclinada a favor de los Guerreros de Oaxaca. Tras repartir victorias en Tabasco, el equipo bélico aprovechó su condición de local y sumó dos triunfos consecutivos en casa, colocando a los Olmecas contra la pared.

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Sin embargo, Tabasco reaccionó en el quinto juego, logrando una victoria clave que obligó a que la serie regresara al Estadio Centenario.

En el sexto encuentro, los Olmecas aprovecharon el impulso de su afición y no dieron oportunidad a los bélicos. Tabasco dominó completamente a la ofensiva rival y se impuso con marcador de 8-1.

La figura del partido fue el lanzador Ronnie Williams, quien brilló en la lomita al lanzar seis entradas, permitiendo apenas una carrera y cuatro imparables. Su actuación fue determinante para mantener con vida a los Olmecas en la serie.

Ahora, la serie está igualada y todo se definirá en el séptimo juego. Los Olmecas buscan repetir la fórmula que les funcionó en el último duelo, destacando tanto en el pitcheo como a la ofensiva.

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Por su parte, los Guerreros de Oaxaca confiarán en James Kaprielian como abridor, mientras que Jeremy Rhoades será el encargado de abrir por los Olmecas de Tabasco.

La tensión es máxima, pues el ganador de este encuentro se ganará el derecho de enfrentar a los Pericos de Puebla en la final de la Zona Sur, acercándose un paso más al campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

El duelo se llevará a cabo este jueves 27 de agosto a las 19:30 horas desde el Estadio Centenario y podrá seguirse a través de las pantallas de Claro Sports y AYM Sports 2.

Qué ocurrió en las demás series

Los Pericos de Puebla apagan el sueño del tricampeonato con Diablos. (Pericos de Puebla)
Los Pericos de Puebla apagan el sueño del tricampeonato con Diablos. (Pericos de Puebla)

Los Pericos de Puebla rompieron con la hegemonía que habían impuesto los Diablos Rojos del México en las últimas dos temporadas y apagaron el sueño del tricampeonato escarlata.

A lo largo de toda la serie, los Emplumados fueron mucho más consistentes, donde el pitcheo fue la principal fortaleza del equipo al anular a la mejor ofensiva de la temporada regular en la Liga Mexicana de Beisbol.

Con esto, los Pericos vuelven a una final de la Zona Sur, tal y como ocurrió en 2024, donde también vencieron a los Pingos para posteriormente quedar campeones.

En el Norte, ya está confirmada la Serie de Campeonato, donde Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana se enfrentarán por un lugar en la Serie del Rey.

Ambos equipos cuentan con herramientas interesantes y es que pese a que los fronterizos cuentan con el pronóstico de favoritos por lo hecho en la temporada regular, los Fantasmas Grises tienen la experiencia de jugar este tipo de instancias, donde recientemente llegaron a la final en 2024.

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