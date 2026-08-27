Más de 450 agentes blindan Mexicali tras amenaza con explosivos: investigan posible vínculo con Los Rusos

El operativo se extendió por el Valle de Mexicali hasta los límites con Sonora, con vigilancia reforzada en puntos estratégicos. (Crédito: Redes sociales)

Guardar

Más de 450 elementos de seguridad fueron desplegados en Mexicali, Baja California, luego de que autoridades recibieran información sobre una posible amenaza con explosivos contra edificios institucionales, informó el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Laureano Carrillo Rodríguez. El operativo comenzó el martes 25 de agosto y contempla vigilancia en distintos puntos de la zona fronteriza.

De acuerdo con el funcionario, el despliegue se extendió por el Valle de Mexicali hasta los límites con Sonora y cuenta con la participación del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales y municipales.

PUBLICIDAD

La amenaza habría tenido como posibles objetivos instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Ante esa información, las autoridades estatales activaron la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y coordinaron el operativo con las instituciones involucradas.

La FGR abrió una carpeta de investigación para determinar el origen de la advertencia y establecer si existe algún vínculo con grupos criminales que operan en la región.

Cinco días después de que Harfuch anunciara el decomiso, el Comando Norte de Estados Unidos celebró el operativo conjunto entre autoridades mexicanas y la DEA. (Crédito: Comando Norte de EEUU / SSPC)

El blindaje se mantiene pese a que no se confirmó la amenaza

Al informar sobre el operativo el miércoles 26 de agosto, Carrillo señaló que las autoridades no habían encontrado elementos que permitieran confirmar que la amenaza fuera a concretarse.

PUBLICIDAD

“No hemos tenido ningún indicio que nos permita confirmar esta amenaza. Sin embargo, seguimos trabajando todavía”, declaró el secretario durante la conferencia matutina del gobierno de Baja California.

Sin embargo, la falta de elementos para confirmar el riesgo no llevó a las autoridades a retirar el dispositivo. Los efectivos permanecían desplegados mientras las áreas de seguridad e inteligencia continuaban con las labores de vigilancia y análisis de la información recibida.

Alerta de seguridad desde EEUU

La respuesta comenzó después de que autoridades de Baja California recibieran información mediante el intercambio con funcionarios estadounidenses. Ese mismo día, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana suspendió actividades en Mexicali y emitió una alerta relacionada con la situación de seguridad.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal informó que mantenía comunicación con autoridades federales y estadounidenses para compartir información relacionada con el caso.

Los Rusos aparecen como una posible línea de investigación

La amenaza ocurrió después de una serie de operativos contra Los Rusos en el Valle de Mexicali, una organización criminal que autoridades mexicanas identifican como vinculada con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

Carrillo fue cuestionado sobre si la advertencia podría estar relacionada con esos operativos. El funcionario no atribuyó la amenaza directamente al grupo, pero reconoció que existe la posibilidad de que haya una conexión.

El general Laureano Carrillo confirmó que la información obtenida señalaba amenazas contra edificios de gobierno. (Crédito: Gobierno de Baja California)

“Es posible que tenga alguna relación con eso”, respondió.

La declaración se produjo después de que el secretario enumerara algunos de los resultados obtenidos contra esa organización en los últimos días.

Según Carrillo, las acciones de seguridad han dejado 46 personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos, armas de fuego y casas de seguridad.

Uno de los golpes más recientes ocurrió el 19 de agosto, cuando fuerzas federales aseguraron 120 kilogramos de fentanilo durante un cateo en Hacienda del Bosque, en Mexicali.

PUBLICIDAD

El funcionario también recordó que dos agentes de la fuerza estatal murieron en una agresión ocurrida en el contexto de los operativos contra la organización.

Carrillo sostuvo que Los Rusos han sido debilitados desde el punto de vista operativo, aunque señaló que las áreas de inteligencia mantienen el seguimiento de sus integrantes y estructura.

Los Rusos son señalados como uno de los brazos armados de Los Mayos. Su presunto líder, Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, es buscado por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y cuenta con una recompensa de 5 millones de dólares.