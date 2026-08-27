El día que Iván Archivaldo Guzmán mandó asesinar al juez de un concurso de belleza por no elegir a su novia como reina

El mayor de Los Chapitos habría ordenado un brutal crimen a causa de los resultados de un concurso de belleza en Sinaloa. (Facebook/Miss México News|Twitter/@sritacaramelo)

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Iván Archivaldo Guzmán habría ordenado en 2016 el secuestro y asesinato de Hugo Castellanos, jurado de Miss World Sinaloa, como represalia porque su entonces novia no ganó el certamen, de acuerdo con una carta atribuida a Dámaso López Serrano “El Mini Lic”. La acusación en su momento colocó de nuevo bajo escrutinio al hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como líder de Los Chapitos y uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA.

El señalamiento situó el crimen tras la celebración de Miss World Sinaloa, realizada el sábado 6 de agosto de 2016 en el Teatro MIA, el Modular Inés Arredondo. Horas después, ya en la madrugada del 7 de agosto, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto interceptó a Castellanos cuando salía de un centro nocturno acompañado por la ganadora del concurso y la pareja de ella.

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La carta atribuida a Dámaso López Serrano surgió como una respuesta a declaraciones previas de Los Chapitos sobre la supuesta “prudencia” con la que decían conducirse. En ese texto, “El Mini Lic” evocó el homicidio de Hugo Rubén Castellanos Jiménez para desmentir esa imagen.

“Hablas de ser prudente. Como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Fuiste muy prudente, Iván (Archivaldo), al hacer lo que hiciste con Hugo Rubén Castellanos Jiménez, sólo porque tu novia no ganó el concurso de belleza Miss Mundo”, decía la presunta misiva.

(Facebook/Miss México News)

El crimen habría ocurrido después de la coronación en Culiacán

Hugo Rubén Castellanos Jiménez presidió aquella edición del certamen como director de Miss México Organization. La ganadora fue Melissa Carolina Lizárraga, quien recibió la corona al final de una noche que, en público, transcurrió sin incidentes.

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La versión difundida señaló que Iván Archivaldo no aceptó el resultado porque su pareja sentimental habría quedado en segundo lugar. Hasta ahora no existió una versión clara que precisara quién ocupó esa posición ni, por tanto, la identidad de la concursante que supuestamente era novia del hijo de “El Chapo”.

Priscilla Esquerra, exnovia de Iván Archivaldo Guzmán, ha dado un giro a su vida y se alejó del mundo del narcotráfico. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el concurso también participaron Rosina Yáñez, Lidia Rojas, Yareli Carrillo, Angélica Payán, Claudia Machado, Denisse Franco, Elided López y Elizabeth Vidana. La inconformidad por el fallo habría derivado en una venganza contra el juez y organizador del evento.

Según el mismo relato, Guzmán Salazar habría dado la orden a Kevin Alonso Gil Acosta “El 200” y a Karim Elías Gil Acosta “El 300” para levantar y matar a Castellanos. Los atacantes dejaron en libertad a la reina de belleza y a su novio, pero se llevaron a Hugo Rubén.

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El cuerpo fue hallado la mañana del 7 de agosto dentro de una Jeep

Priscilla Esquerra, supuesta exnovia de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

El cadáver de Castellanos fue encontrado cerca de las 08:00 horas del 7 de agosto en el asiento trasero de la camioneta Jeep en la que había viajado antes. La víctima presentaba varios disparos en la espalda y la cabeza.

Tras conocerse el homicidio, Rosa María Ojeda entonces coordinadora estatal de Miss Sinaloa, lamentó la muerte del directivo, a quien había acompañado durante la coronación. “Era un muy buen hombre, dedicado, profesional... Estoy en shock, no lo esperábamos, nos preguntamos por qué pasa esto”, dijo.

El caso volvió a mencionarse años después por la acusación directa de “El Mini Lic”, quien presentó ese episodio como prueba del nivel de violencia atribuido a Iván Archivaldo Guzmán dentro de la estructura criminal de Los Chapitos.

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Pero no fue la única acusación que el Mini Lic ha hecho, ya que ha señalado las debilidades de Los Chapitos y que presuntamente Iván Archivaldo habría mandado matar también a una pareja, una mujer canadiense y un mexicano porque ella no le hizo caso.

Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La detención del 200

La noche del 19 de febrero de 2025, fuerzas federales mexicanas desplegaron un operativo masivo en Culiacán, Sinaloa. Como resultado de esta movilización, fue capturado Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200″ o “El Cabo”, identificado como uno de los principales operadores de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de quien presuntamente era su secretario y jefe de seguridad.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), junto a él también fue detenido Gustavo Acosta López, quien sería un familiar cercano.

La aprehensión de “El 200″ ocurrió apenas unas horas después de la captura de José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, presunto operador financiero de Los Chapitos y considerado el cerebro detrás del tráfico de fentanilo en la organización.

Dámaso López volvió a pactar con la justicia de Estados Unidos y, según el periodista Óscar Balderas, su testimonio podría cerrar la puerta a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La detención de ambos en un corto lapso de tiempo se interpretó como un golpe directo a la estructura de mando del grupo criminal, debilitando tanto su financiamiento como su capacidad operativa. Además, coincidió con la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que permitió la aplicación de sanciones más severas contra sus miembros.

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¿Qué se sabe de El 200?

Antes de su captura, Kevin Alonso Gil Acosta había consolidado su posición dentro del Cártel de Sinaloa como hombre de confianza de Iván Archivaldo Guzmán. Su principal función era la protección del líder de Los Menores, además de coordinar la seguridad de la facción y dirigir a los sicarios encargados de ejecutar órdenes en la región.

Kevin Alonso Gil Acosta, conocido como "el 200", es señalado como uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán. (Especial)

Su papel dentro del cártel había sido confirmado por distintas fuentes a lo largo del tiempo, incluyendo a personajes como Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, quien mencionó su influencia en el grupo.