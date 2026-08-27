45 años de prisión para hombre que estranguló a su pareja en Tláhuac y alteró la escena para fingir un suicidio

La Fiscalía capitalina logró acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Crédito: FGJCDMX

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Alejandro “N” recibió una condena de 45 años de prisión por el feminicidio agravado de su pareja, ocurrido el 15 de junio de 2018 en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acreditó que el sentenciado estranguló a la víctima con un lazo, vertió alcohol en su boca y colocó botellas en el piso para simular que se había tratado de un suicidio.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó el pago de la reparación del daño a cinco víctimas indirectas. El monto comprende 5 mil días de salario mínimo, dos meses de salario mínimo por gastos funerarios y más de 78 mil pesos por el daño psicológico causado a los familiares de la víctima.

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Testimonios de familiares y dictámenes periciales probaron que la escena fue manipulada

Según las indagatorias, la noche del 15 de junio de 2018, Alejandro “N” agredió físicamente a la víctima dentro de su domicilio ubicado en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. Tras la agresión, la privó de la vida utilizando un lazo.

Una vez consumado el feminicidio, el sentenciado vertió alcohol en la boca de la mujer y distribuyó botellas en el piso del domicilio. La maniobra buscaba hacer creer a las autoridades que la muerte había sido consecuencia de un suicidio.

Entrevistas con familiares de la víctima dieron cuenta de antecedentes de violencia en la relación de pareja. Esos testimonios constituyeron una de las líneas de investigación que la FGJCDMX desarrolló para reconstruir los hechos.

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A las declaraciones de los familiares se sumaron dictámenes periciales en siete disciplinas:

Medicina Criminalística Necropsia Química Psicología Patología Mecánica de lesiones

El conjunto de peritajes permitió establecer cómo ocurrió el feminicidio y acreditar que la escena del crimen había sido alterada deliberadamente.

La orden de aprehensión se ejecutó casi cuatro años después del crimen

Con los datos de prueba reunidos a lo largo de la investigación, la Fiscalía CDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Alejandro “N”. La orden fue ejecutada el 5 de abril de 2022, casi cuatro años después de la muerte de la víctima.

Alejandro "N" fue capturado años después del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos días después de la detención, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro “N”. A partir de ese momento, el caso avanzó hacia la etapa de juicio oral.

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Durante el juicio, la FGJCDMX presentó y sostuvo las pruebas testimoniales y periciales con las que acreditó la responsabilidad penal del sentenciado en el feminicidio agravado. La autoridad judicial valoró el conjunto de evidencias y determinó imponer una pena de 45 años de prisión más las multas económicas.

Víctor “N” también fue sentenciado por feminicidio tras alegar que su pareja sufrió una caída accidental

En otro caso, la FGJCDMX obtuvo una sentencia de 43 años y nueve meses de prisión contra Víctor “N” por el feminicidio de su pareja, ocurrido el 24 de junio de 2023 en el pueblo San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Al solicitar apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ahora sentenciado afirmó que la víctima había sufrido una caída accidental.

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Víctor "N" mintió a los policías capitalinos que atendieron la emergencia. Crédito: FGJCDMX

Los dictámenes periciales descartaron su versión y acreditaron que la mujer fue privada de la vida. La Policía de Investigación (PDI) lo detuvo el 30 de junio de 2023 en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, y al día siguiente la Fiscalía obtuvo su vinculación a proceso.

La autoridad judicial lo condenó al pago de más de un millón 86 mil pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral, y a la pérdida de la patria potestad y todos los derechos respecto de su hija menor de edad.