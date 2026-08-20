Estas son las únicas enfermeras del IMSS con autorización para recetar medicamentos a pacientes

La iniciativa busca fortalecer la atención primaria y acercar servicios de calidad a comunidades vulnerables del país. (Visuales IA)

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Como parte del programa del gobierno “Salud casa por casa” a partir de agosto diferentes profesionales de la salud, específicamente enfermeras, podrán emitir recetas suministrar medicamentos.

De acuerdo con información del gobierno, las enfermeras y enfermeros del IMSS que podrán emitir recetas forman serán únicamente aquellas que formen parte del programa “Salud casa por casa”.

A continuación, te explicamos quiénes son y para qué medicamentos podrán emitir recetas:

Quiénes son : Cerca de 15,000 enfermeras y enfermeros han sido capacitados para integrarse al modelo nacional a partir de agosto de 2026. En total, el programa “Salud casa por casa” involucra aproximadamente a 20,000 profesionales de enfermería y medicina, quienes realizan visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. En el Estado de México, desde inicios de año ya emiten recetas y han entregado más de 100,000.

Medicamentos autorizados: Si bien no se ha especificado una lista exacta de medicamentos, se ha señalado que las recetas emitidas por las enfermeras estarán respaldadas por un sistema de supervisión y cadena de suministro regulada por Cofepris. El foco está en garantizar el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas y medicamentos de atención primaria. También destaca la atención a la demanda de fármacos oncológicos y la posibilidad de surtir recetas en centros de salud, tiendas de alimentación para el bienestar o farmacias privadas con convenio, si el medicamento no está disponible en la red pública.

Enfermeras que forman parte del programa Salud casa por casa (Cuartooscuro)

Otros puntos que aborda el programa del gobierno “Salud casa por casa”

El programa “Salud casa por casa” es una estrategia nacional impulsada por el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo principal es acercar servicios médicos y medicamentos a la población, especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad, mediante visitas domiciliarias realizadas por equipos de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos.

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¿En qué consiste?

Visitas domiciliarias : Personal de salud acude directamente a los hogares de las personas para identificar necesidades médicas, dar seguimiento a tratamientos y detectar enfermedades.

Cobertura : El programa involucra a cerca de 20,000 profesionales de la salud que, hasta junio de 2026, han visitado a 11 millones de adultos mayores de un universo estimado de 14 millones.

Servicios : Durante las visitas, realizan mediciones de peso, presión arterial, glucosa y otros indicadores de salud. También pueden emitir recetas médicas, especialmente para enfermedades crónicas y condiciones que requieren seguimiento.

Supervisión médica : Las y los profesionales cuentan con apoyo remoto de médicos por teléfono o videoconferencia para resolver dudas diagnósticas y brindar una atención integral.

Entrega de medicamentos : Las recetas pueden ser surtidas en centros de salud, tiendas de alimentación para el bienestar, máquinas dispensadoras de medicamentos o, si es necesario, en farmacias privadas con convenio, siempre bajo regulación de Cofepris.

Propósito: El programa busca mejorar el acceso oportuno a tratamientos, evitar el desabasto de medicamentos y fortalecer la atención primaria en todo el país.

Claudia Sheinbaum declara el funcionamiento de la Mega farmacia del Bienestar, programa que incluye enfermeras de Salud casa por casa que emitirán recetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Salud casa por casa” es un modelo de atención preventiva y seguimiento médico a domicilio, con énfasis en la detección y control de enfermedades crónicas y el acceso gratuito a medicamentos, principalmente dirigido a la población más vulnerable.