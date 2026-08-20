Alfonso Durazo informa del primer caso de gusano barrenador en Sonora

Durazo señaló que las acciones se coordinan con autoridades sanitarias federales y productores para atender el gusano barrenador. Crédito: X/ @josuealeexis

Guardar

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó este 19 de agosto la detección del primer caso de gusano barrenador en el estado y aseguró que ya se activaron “de inmediato” los protocolos de vigilancia, contención y control, en coordinación con autoridades sanitarias federales y productores, según publicó en X.

Además, en el mismo mensaje, Alfonso Durazo señaló que su administración refuerza el cerco sanitario y las acciones en la zona donde se detecta el caso para evitar la dispersión y proteger el estatus sanitario de Sonora.

Durazo pidió a las y los productores mantener la vigilancia de su ganado y avisar de inmediato ante cualquier signo sospechoso. “Seguiremos informando por canales oficiales”, añadió.

PUBLICIDAD

Autoridades de Estados Unidos rechazan a más de 121 mil bovinos mexicanos entre 2020 y 2025

El 65.8% de las devoluciones de ganado bovino a México se relacionó con incumplimientos de bienestar animal. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Más de 121 mil bovinos mexicanos fueron rechazados por autoridades sanitarias de Estados Unidos entre los años fiscales 2020 y 2025, y 65.8% de esas devoluciones se relacionó con incumplimientos de bienestar animal, según un análisis de Igualdad Animal México elaborado con registros oficiales de Senasica y solicitudes de transparencia.

Dicha revisión cobra peso antes de la reapertura escalonada de los puertos fronterizos para el comercio de ganado, prevista a partir del 24 de agosto de 2026 tras las restricciones por el gusano barrenador.

El mayor volumen de devoluciones ocurrió en 2024, con 33 mil 415 casos. En 2025 sumaban 9 mil 721 hasta julio, una cifra parcial porque la frontera fue cerrada ese mes para contener la propagación del gusano barrenador del ganado.

PUBLICIDAD

Según el análisis difundido por la organización, entre las causas de rechazo aparecieron enfermedades, heridas, golpes, debilidad, castraciones recientes e incluso la muerte de algunos ejemplares durante el traslado. También hubo motivos administrativos, como inconsistencias en el herraje o en los sistemas de identificación, además de miles de casos agrupados en otras causas no clasificadas.

La organización sostuvo que la proporción de rechazos por bienestar animal apunta a fallas repetidas en la preparación y el transporte del ganado, y no a incidentes aislados. Los animales devueltos eran principalmente vaquillas y becerros que serían enviados al mercado estadounidense.

PUBLICIDAD

El pico de rechazos se concentró en 2024 y la mayoría se vinculó con bienestar animal

El análisis identificó como causas de rechazo enfermedades, heridas, golpes, debilidad, castraciones recientes y muertes durante el traslado. EFE/ Luis Torres

De acuerdo con los datos obtenidos del Informe Semanal de Exportación de Ganado Bovino a los Estados Unidos de América, elaborado por Senasica, miles de ejemplares recorrieron distintas entidades del país antes de llegar a los puertos fronterizos donde finalmente fueron rechazados.

Igualdad Animal México consideró que esos registros reflejan posibles incumplimientos de la NOM-051-ZOO-1995, que regula el trato humanitario durante la movilización de animales.

Esa norma establece condiciones para impedir el traslado de ejemplares enfermos, heridos o en estados físicos que pongan en riesgo su integridad. Aun así, los registros revisados muestran que animales en esas condiciones sí fueron movilizados hasta la frontera.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo