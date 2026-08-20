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Alfonso Durazo informa del primer caso de gusano barrenador en Sonora

El mandatario estatal indica que ya se ponen en marcha medidas de vigilancia, contención y control

Autoridades estatales detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis
Durazo señaló que las acciones se coordinan con autoridades sanitarias federales y productores para atender el gusano barrenador. Crédito: X/ @josuealeexis
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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó este 19 de agosto la detección del primer caso de gusano barrenador en el estado y aseguró que ya se activaron “de inmediato los protocolos de vigilancia, contención y control, en coordinación con autoridades sanitarias federales y productores, según publicó en X.

Además, en el mismo mensaje, Alfonso Durazo señaló que su administración refuerza el cerco sanitario y las acciones en la zona donde se detecta el caso para evitar la dispersión y proteger el estatus sanitario de Sonora.

Durazo pidió a las y los productores mantener la vigilancia de su ganado y avisar de inmediato ante cualquier signo sospechoso. “Seguiremos informando por canales oficiales, añadió.

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Autoridades de Estados Unidos rechazan a más de 121 mil bovinos mexicanos entre 2020 y 2025

El 65.8% de las devoluciones de ganado bovino a México se relacionó con incumplimientos de bienestar animal. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo
El 65.8% de las devoluciones de ganado bovino a México se relacionó con incumplimientos de bienestar animal. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Más de 121 mil bovinos mexicanos fueron rechazados por autoridades sanitarias de Estados Unidos entre los años fiscales 2020 y 2025, y 65.8% de esas devoluciones se relacionó con incumplimientos de bienestar animal, según un análisis de Igualdad Animal México elaborado con registros oficiales de Senasica y solicitudes de transparencia.

Dicha revisión cobra peso antes de la reapertura escalonada de los puertos fronterizos para el comercio de ganado, prevista a partir del 24 de agosto de 2026 tras las restricciones por el gusano barrenador.

El mayor volumen de devoluciones ocurrió en 2024, con 33 mil 415 casos. En 2025 sumaban 9 mil 721 hasta julio, una cifra parcial porque la frontera fue cerrada ese mes para contener la propagación del gusano barrenador del ganado.

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Según el análisis difundido por la organización, entre las causas de rechazo aparecieron enfermedades, heridas, golpes, debilidad, castraciones recientes e incluso la muerte de algunos ejemplares durante el traslado. También hubo motivos administrativos, como inconsistencias en el herraje o en los sistemas de identificación, además de miles de casos agrupados en otras causas no clasificadas.

La organización sostuvo que la proporción de rechazos por bienestar animal apunta a fallas repetidas en la preparación y el transporte del ganado, y no a incidentes aislados. Los animales devueltos eran principalmente vaquillas y becerros que serían enviados al mercado estadounidense.

El pico de rechazos se concentró en 2024 y la mayoría se vinculó con bienestar animal

El análisis identificó como causas de rechazo enfermedades, heridas, golpes, debilidad, castraciones recientes y muertes durante el traslado. EFE/ Luis Torres
El análisis identificó como causas de rechazo enfermedades, heridas, golpes, debilidad, castraciones recientes y muertes durante el traslado. EFE/ Luis Torres

De acuerdo con los datos obtenidos del Informe Semanal de Exportación de Ganado Bovino a los Estados Unidos de América, elaborado por Senasica, miles de ejemplares recorrieron distintas entidades del país antes de llegar a los puertos fronterizos donde finalmente fueron rechazados.

Igualdad Animal México consideró que esos registros reflejan posibles incumplimientos de la NOM-051-ZOO-1995, que regula el trato humanitario durante la movilización de animales.

Esa norma establece condiciones para impedir el traslado de ejemplares enfermos, heridos o en estados físicos que pongan en riesgo su integridad. Aun así, los registros revisados muestran que animales en esas condiciones sí fueron movilizados hasta la frontera.

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