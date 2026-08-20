México
Agregar Infobae enGoogle

PAN, PRI y MC, vuelven a arremeter contra Andy López Beltrán en la Permanente, mientras Morena acusa a Alito Moreno de “ponerse como tapete” en EEUU

Legisladores de la oposición llevaron carteles de Andy y Juan Ramón López Beltrán, incluso, el senador Añorve transmitió un video donde AMLO se deslinda de amistades de sus hijos, quienes recibieron contratos del gobierno

Legisladores de oposición se lanzaron contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Legisladores de oposición se lanzaron contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Guardar

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, las y los legisladores centraron parte del debate ante el Pleno en la cancelación de visa de Andrés Manuel López Beltrán,Andy”, así como en la denuncia del senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, quien interpuso la queja ante dependencias de Estados Unidos.

En la sesión donde se aprobó el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín, como embajador de México en Irlanda; así como la renuncia de Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y se dio trámite a 19 dictámenes de la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, los legisladores aprovecharon para arremeter contra los políticos que se mantienen al centro del escrutinio público.

PUBLICIDAD

Comenzaron con escándalo de Sinaloa y terminaron con visa de Andy

Uno de los que abordó el historial de sesiones de la Comisión Permanente en el segundo año de la LXVI Legislatura, fue el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien recordó que este periodo iniciado el pasado 1 de mayo, comenzó con una noticia que cimbró a la política mexicana: la acusación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de 10 personas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

Precisó que al acercarse la finalización de las sesiones de la Permanente, el panorama no ha cambiado: “Lo estamos terminando con un elefante en la sala, que es cómo se ha convertido el retiro de una visa personal en un asunto de soberanía personal”.

PUBLICIDAD

Gibrán Ramírez, recordó los escándalos de Morena de mayo a agosto.
Gibrán Ramírez, recordó los escándalos de Morena de mayo a agosto.

Aseguró que el nombre de Andy -cada que es mencionado-, se relaciona directamente con términos como “huachicol, negocios gestionados desde el nepotismo en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Interoceánico”.

Entre los pendientes que dejan los legisladores está la propuesta de MC que instaba a la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca o Sinaloa. Destacó que se “guarda silencio” ante la “vulneración” de los derechos de las audiencias tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Andy no es la soberanía”, sentenció senador del PRI

Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños pidió a la Mesa Directiva una moción de ilustración, donde exhibió al expresidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas en diciembre de 2023, donde se deslindaba amistades de sus hijos:

“Andrés tiene un amigo y que ese amigo recibió contratos en Quintana Roo y qué barbaridad. Pues yo soy amigo de mucha gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver”.

La grabación mostrada ante el Pleno agrega los audios filtrados por diversos medios donde Amilcar Olán -amigo de los hijos de AMLO a quien se le vincula con el huachicol fiscal- confirma que Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”, le comentó que le otorgarían una mina en Oaxaca, además, de afirmar que daba “mochadas” para que trascendieran obras como el Tren Interoceánico.

Añorve recuerda dichos de AMLO en la Permanente, exhibe a Andy López Beltrán.
Añorve recuerda dichos de AMLO en la Permanente, exhibe a Andy López Beltrán.

“Andy no es la patria, no es la soberanía... Quieren hacerlo niño héroe”, reiteró el senador del PRI, quien señaló que soberanía es “tener medicamentos en los hospitales, seguridad para que la ciudadanía pueda salir a las calles, soberanía es que el estado mexicano pueda entrar a muchos territorios sin pedirle permiso al crimen organizado”.

Senadora del PAN exhibe cartel de Andy

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Martínez Simón, cuestionó que Morena se negara a debatir y votar un punto de acuerdo promovido para la investigación de casos relacionados al huachicol fiscal: “¿Qué le quieren tapar al sexenio de López Obrador?”.

Destacó que los escándalos de Morena han sido “muy notorios”, como el de Rubén Rocha Moya y el propio Enrique Inzunza, quien no ha solicitado licencia y tampoco se presentó a ninguna de las sesiones de la Permanente, pero sí continúa recibiendo su sueldo.

Durante su intervención, mostró un cartel con la foto de Andy, acompañado del mensaje “SIN VISA”, entre sus argumentos, comentó que la decisión de Estados Unidos se debe a vínculos con el “crimen organizado”.

Morena se va contra Alito Moreno

Los morenistas se lanzaron contra Alito Moreno, por haber ido a denunciar a Estados Unidos a los ministros que votaron a favor del retiro de mensajes donde el priista calificaba de “narcopartido” a Morena.

Unod e los que explotó en el Pleno fue Gerardo Fernández Noroña, quien inició el discurso enalteciendo al gobierno del expresidente AMLO; volvió a llamar “usurpador” a Felipe Calderón, recordando que fue el iniciador de la guerra contra el narco.

Puso como ejemplo del huachicol fiscal a Ernesto Ruffo, acusando al PRI y al PAN de “servirse con la cuchara grande” ante el robo de combustible, y desde la tribuna arremetió contra el líder nacional del PRI:

“Dicen aquí que hasta por pasarte un alto te quitan la visa, pues Alejandro Moreno Cardenas ya se pasó Campeche enteró a su patrimonio, nunca vino a la Permanente y de eso no dicen nada... viajo a Estados Unidos en jet privado, fue a ponerse de tapete y no dicen nada”.

Temas Relacionados

Andy López BeltránAndrés Manuel López ObradorAlito MorenoPANPRIMCMorenaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

El ex Necaxa, con más de 80 partidos en Primera División, aparecería en el radar universitario ante la urgencia por sumar desequilibrio en el ataque

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Diputado de Morena Arturo Ávila alista demanda contra Carlos Gutiérrez por daño moral

La acción penal que prevé el legislador guinda se da una semana después de su pleito con su homólogo priista

Diputado de Morena Arturo Ávila alista demanda contra Carlos Gutiérrez por daño moral

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

En el video compartido en redes sociales, Mónica Gámez también afirmó que Fernando Farías es inocente y solicitó que sacaran “a los verdaderos culpables”

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX

El entrenador de 71 años podría regresar al futbol mexicano con el conjunto de los Tigres en medio de la crisis que atraviesan tras la renuncia de Guido Pizarro

Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

Equipo de Yahir sale en defensa del cantante ante críticas por su alimentación

Este es el setlist para Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX: detalles del LUX Tour

Gobierno de Zacatecas cancela presentación de Luis R. Conríquez por apología del delito

DEPORTES

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX

Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

Así fue el recibimiento a Miguel Borja en CDMX: ya tendría fecha de debut con América