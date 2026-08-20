PAN, PRI y MC, vuelven a arremeter contra Andy López Beltrán en la Permanente, mientras Morena acusa a Alito Moreno de “ponerse como tapete” en EEUU

Legisladores de oposición se lanzaron contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, las y los legisladores centraron parte del debate ante el Pleno en la cancelación de visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, así como en la denuncia del senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, quien interpuso la queja ante dependencias de Estados Unidos.

En la sesión donde se aprobó el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín, como embajador de México en Irlanda; así como la renuncia de Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y se dio trámite a 19 dictámenes de la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, los legisladores aprovecharon para arremeter contra los políticos que se mantienen al centro del escrutinio público.

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Comenzaron con escándalo de Sinaloa y terminaron con visa de Andy

Uno de los que abordó el historial de sesiones de la Comisión Permanente en el segundo año de la LXVI Legislatura, fue el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, quien recordó que este periodo iniciado el pasado 1 de mayo, comenzó con una noticia que cimbró a la política mexicana: la acusación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de 10 personas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

Precisó que al acercarse la finalización de las sesiones de la Permanente, el panorama no ha cambiado: “Lo estamos terminando con un elefante en la sala, que es cómo se ha convertido el retiro de una visa personal en un asunto de soberanía personal”.

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Gibrán Ramírez, recordó los escándalos de Morena de mayo a agosto.

Aseguró que el nombre de Andy -cada que es mencionado-, se relaciona directamente con términos como “huachicol, negocios gestionados desde el nepotismo en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Interoceánico”.

Entre los pendientes que dejan los legisladores está la propuesta de MC que instaba a la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca o Sinaloa. Destacó que se “guarda silencio” ante la “vulneración” de los derechos de las audiencias tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Andy no es la soberanía”, sentenció senador del PRI

Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños pidió a la Mesa Directiva una moción de ilustración, donde exhibió al expresidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas en diciembre de 2023, donde se deslindaba amistades de sus hijos:

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“Andrés tiene un amigo y que ese amigo recibió contratos en Quintana Roo y qué barbaridad. Pues yo soy amigo de mucha gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver”.

La grabación mostrada ante el Pleno agrega los audios filtrados por diversos medios donde Amilcar Olán -amigo de los hijos de AMLO a quien se le vincula con el huachicol fiscal- confirma que Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”, le comentó que le otorgarían una mina en Oaxaca, además, de afirmar que daba “mochadas” para que trascendieran obras como el Tren Interoceánico.

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Añorve recuerda dichos de AMLO en la Permanente, exhibe a Andy López Beltrán.

“Andy no es la patria, no es la soberanía... Quieren hacerlo niño héroe”, reiteró el senador del PRI, quien señaló que soberanía es “tener medicamentos en los hospitales, seguridad para que la ciudadanía pueda salir a las calles, soberanía es que el estado mexicano pueda entrar a muchos territorios sin pedirle permiso al crimen organizado”.

Senadora del PAN exhibe cartel de Andy

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Martínez Simón, cuestionó que Morena se negara a debatir y votar un punto de acuerdo promovido para la investigación de casos relacionados al huachicol fiscal: “¿Qué le quieren tapar al sexenio de López Obrador?”.

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Destacó que los escándalos de Morena han sido “muy notorios”, como el de Rubén Rocha Moya y el propio Enrique Inzunza, quien no ha solicitado licencia y tampoco se presentó a ninguna de las sesiones de la Permanente, pero sí continúa recibiendo su sueldo.

Durante su intervención, mostró un cartel con la foto de Andy, acompañado del mensaje “SIN VISA”, entre sus argumentos, comentó que la decisión de Estados Unidos se debe a vínculos con el “crimen organizado”.

Morena se va contra Alito Moreno

Los morenistas se lanzaron contra Alito Moreno, por haber ido a denunciar a Estados Unidos a los ministros que votaron a favor del retiro de mensajes donde el priista calificaba de “narcopartido” a Morena.

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Unod e los que explotó en el Pleno fue Gerardo Fernández Noroña, quien inició el discurso enalteciendo al gobierno del expresidente AMLO; volvió a llamar “usurpador” a Felipe Calderón, recordando que fue el iniciador de la guerra contra el narco.

Puso como ejemplo del huachicol fiscal a Ernesto Ruffo, acusando al PRI y al PAN de “servirse con la cuchara grande” ante el robo de combustible, y desde la tribuna arremetió contra el líder nacional del PRI:

“Dicen aquí que hasta por pasarte un alto te quitan la visa, pues Alejandro Moreno Cardenas ya se pasó Campeche enteró a su patrimonio, nunca vino a la Permanente y de eso no dicen nada... viajo a Estados Unidos en jet privado, fue a ponerse de tapete y no dicen nada”.

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