Rescatan a dos pescadores chiapanecos tras seis días a la deriva en el Pacífico

La SEMAR confirmó el rescate de los pescadores a más de 240 km de la costa de Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 19 de agosto México recibió una extraordinaria noticia: Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas, los dos pescados de Chiapas que se encontraban a la deriva del océano Pacífico, fueron encontrados con vida personal naval.

Los pescados salieron de Bahía de Paredón, Tonalá, Chiapas, el pasado jueves 13 de agosto para realizar actividades de pesca en el Pacífico, sin embargo sus familiares perdieron la comunicación con Daniel y José Luis el viernes 14 cuando estaban a unos 120 kilómetros de la costa.

Al ver que ninguno de los dos regresó a casa, de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), Protección Civil y cooperativas pesqueras locales, realizando recorridos por el mar, aire y coordinación entre autoridades mexicanas y hondureñas.

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Después de seis días de mucha incertidumbre, por la desaparición de los pescadores chiapanecos, la SEMAR confirmó esta noche el rescate de Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas a más de 240 km de la costa de Chiapas.

“Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera, fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas”, informó la Secretaría de Marina (SEMAR).

Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave), fue posible ampliar la búsqueda, localizarlos, ponerlos a salvo y ser reunidos con sus familias", agregó la dependencia del gobierno federal.

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Esta acción se llevó a cabo cuando se recibió la llamada de auxilio por parte del personal de una cooperación pesquera, solicitando apoyo en la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años de edad, quienes zarparon al bordo de una embarcación de nombre “camaronera”, teniendo comunicación por última vez con ellos el pasado 14 de agosto.

La Secretaría de Marina, a cargo del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, desplegó unidades de superficie y áreas, realizando la recuperación de las personas bajo el concepto trinomio (buque-interceptora-aeronave), lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización a aproximadamente a 130 millas náuticas /240.76 kilómetros (del estado de Chiapas).

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Una vez ubicados, una patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó al área y se efectuaron las maniobras de rescate para poner a salvo a los dos pescadores, realizándoles valoración médica por parte del personal de sanidad naval. Más tarde, fueron llevados en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.

Asimismo, la Secretaría de Marina (SEMAR), por medio de la Armada de México, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en el mar y de brindar apoyo a quienes se encuentren en situación de peligro en aguas nacionales. Para atención de emergencias en la mar.

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Reconocen labor de la Secretaría de Marina

SEMAR confirmó su rescate el miércoles 19 de agosto (X / Gabriela Coutiño)

Judith Torres Vera. secretaria de Pesca y Acuacultura de Chiapas, agradeció a la Secretaría de Marina (SEMAR) por traer a casa con vida a Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas, los dos pescadores que estuvieron seis días a la deriva en el océano Pacífico.

Muy buenas tardes quienes nos escuchan ahora sí es noticia, es verdad: nos acaban de informar a los familiares de los compañeros Daniel y José Luis, a sus familiares, que ya aparecieron. Están prácticamente en aguas en Puerto Chiapas", dijo Judith Torres Vera.

“Muy contentos. Acá están, atrás están sus compañeros de trabajo y aquí el amigo Mino. Igual, muy contentos de que ya aparecieron los compañeros”, agregó la secretaria de Pesca y Acuacultura de Chiapas tras el rescate de Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portela Villegas.

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¿Qué provocó la desaparición de los pescadores?

Dos pescadores chiapanecos fueron hallados con vida tras seis días desaparecidos. REUTERS/Karen Toro

Las autoridades continúan recabando información sobre las causas que provocaron que la embarcación de los pescadores se alejara tanto de su ruta habitual de pesca. Los primeros reportes apuntan a que el viento y el mal tiempo habrían sido factores determinantes para que la embarcación quedara a la deriva en altamar.