Yahir lanza petición a la producción y amenaza con salirse de La Casa de los Famosos 2026

Yahir aparece durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Yahir no se ha salvado de la polémica y los señalamientos en los últimos días dentro de La Casa de los Famosos México 2026, pese a que durante las primeras semanas se mantuvo como uno de los habitantes líderes y que menos críticas recibió desde fuera del encierro.

La falta de presupuesto de las últimas dos semanas y la escasez de comida han mermado en la actitud y la paz del cantante, quien cada vez luce más intolerante con lo que sucede dentro del reality de Televisa, incluso ha amenazado con pedir su salida si la producción no le cumple con una petición.

PUBLICIDAD

El cantante ha sido criticado por la audiencia por su actitud apática dentro del reality, la crítica se centra en la falta de contenido que genera, ya que sólo figura frente a la cámara en las primeras horas del día haciendo ejercicio, porque es el primero en levantarse; además, por querer ordenar y racionar la comida de todos.

La petición de Yahir y su amenaza a la producción de La Casa de los Famosos 2026

(Captura de pantalla)

Durante una charla con Memo Schutz y Masad Altamimi, Yahir comentó que ya ha pedido una aspiradora a la producción de La Casa de los Famosos pero esta no ha llegado, y amenazó con pedir su salida del reality si no llega esta semana.

PUBLICIDAD

“Si no hay aspiradora esta semana voy a pedir que me saquen, no puedo seguir así”, dijo Yahir mostrándose harto del polvo que hay dentro de la Casa.

Cabe señalar que parte de la dinámica del formato es darles artículos limitados durante las primeras semanas de estancia dentro del encierro, y poco a poco ir surtiendo conforme a las marcas también se vayan sumando como patrocinadores.

Yahir fue exhibido en el cine por comer tantos huevos y deja la cocina

(Captura de pantalla YouTube)

Yahir anunció que deja la cocina de La Casa de los Famosos México después de que se exhibió su forma de racionar los alimentos con el presupuesto semanal reducido al 50%, un conflicto que ya provocó roces con otros habitantes y lo colocó en el centro de la discusión por el manejo de la despensa.

PUBLICIDAD

La noche del martes 18 de agosto, el reality de Televisa incluyó una sección llamada Noche de Cine. Ahí, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice proyectaron una película titulada El señor de las raciones, dedicada por completo al cantante sonorense.

Las imágenes mostraron cómo Yahir administra la comida desde el recorte presupuestal. Ese escenario detonó reclamos de Ese Pérez y Flor Vigna, quienes expresaron molestia por las restricciones para repartir los alimentos.

Frente a los cuestionamientos en la gala, el cantante defendió que su intención ha sido ordenar la cocina para que la comida alcance durante la semana. “He estado tratando de dar organización en la cocina para que nos alcance... Sí me gustaría que todos tuvieran su pedazo de pan... Esa sería mi versión y si alguien opina lo contrario, nunca me he cerrado a escuchar a nadie... Vine a la casa a sumar”.

PUBLICIDAD

Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)

Yahir dijo que se sale de la cocina si su control incomoda al grupo

Yahir insistió en que su manejo de la despensa no busca imponer decisiones personales. “He tratado de darle un poco de organización a la cocina para que nos alcance, más que una situación de hacer que se haga lo que yo digo. Hice panes en la mañana, hice 14; ni siquiera es una barra completa de pan. No fui el que más hizo pan, no fui el que más come pan... pero independientemente de eso, sí me gustaría que tuvieran su pedazo de pan en la semana para la ansiedad, lo entiendo perfecto”.

Luego planteó su salida del área de cocina de manera abierta. “Con todo gusto me salgo de la cocina hoy mismo, no tengo ningún problema. Yo chambeo, yo vine a la casa a aportar, a sumar, no vengo a hacerle la vida imposible a nadie y tampoco quiero que me la hagan a mí. Adelante, ahí está la cocina”.

PUBLICIDAD

La discusión no comenzó en la gala. En conversaciones previas dentro de la casa, Memo Schutz cuestionó si la forma de administrar los alimentos podía convertirse en una actitud autoritaria: “Sí, pero tampoco puede ser un sargento, güey. ¿Sí me entiendes?”.

(Infobae/Jenifer Nava)

En ese mismo intercambio, Yahir fijó una postura más dura sobre el control de la despensa. “No, es que yo no puedo dejar que toquen la cocina”, dijo al hablar de las reservas de pan y de otros productos básicos.

El cantante dice que busca asegurar tres comidas al día

La preocupación de Yahir no se limita al pan. El propio cantante advirtió un escenario de escasez más amplio si no se controlan las porciones: “Porque cuando no, no va a haber pan y no va a haber jamón y no va a haber esto y no va a haber el otro”.

PUBLICIDAD

Su argumento central es que las provisiones deben durar para las tres comidas diarias. Ese punto cobra más peso por su rutina personal: sigue una dieta cetogénica desde hace años y necesita entre 160 y 180 gramos de proteína al día por su régimen de entrenamiento, que consiste en hora y media diaria, y por su condición de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides.

(captura de pantalla)

El huevo es su principal fuente de proteína. Ese detalle también lo ha colocado bajo críticas del público en redes sociales, mientras el recorte al presupuesto y el reparto de comida se mantienen como uno de los principales focos de tensión dentro de la casa.

PUBLICIDAD