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Patrocinador perdona a La Casa de los Famosos México y regresa al superar escándalo de Adrián Marcelo

Una de las marcas que abandonó la casa tras el escándalo de Adrián Marcelo regresa pese a las críticas del público por la falta de contenido

Un importante patrocinador perdona a La Casa de los Famosos México 2026
Un importante patrocinador perdona a La Casa de los Famosos México y regresa para esta cuarta temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La marca especializada en café, Nescafé regresa a La Casa de los Famosos México en su cuarta temporada, dos años después de abandonar el programa en medio del escándalo que provocó Adrián Marcelo con sus comentarios misóginos contra Gala Montes.

El retorno llega en un momento en que el reality enfrenta una ola de críticas por falta de contenido, tanto en redes sociales como desde exhabitantes y los propios concursantes.

Mariana Ochoa fue quien dio la noticia dentro de la casa, al leer una tarjeta dirigida a todos los habitantes, junto al anuncio, cada concursante recibió una taza personalizada con su nombre, el mismo formato que la marca utilizó en temporadas anteriores.

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El regreso de Nescafé no es menor en términos prácticos, los habitantes de la cuarta temporada operan con un presupuesto ajustado y cada semana la despensa se agota antes de que llegue la siguiente compra general.

En ese contexto, el café ocupa un lugar en la lista de prioridades junto a proteínas como carne, pollo y huevo.

El vínculo entre la marca y el programa viene desde la primera temporada.

Las tazas rojas con el logo de Nescafé se convirtieron en parte del ritual matutino de los habitantes, un elemento visual que los televidentes asociaron con el programa desde su arranque.

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Nescafé regresa como patrocinador de La Casa de los Famosos México
Nescafé regresa como patrocinador de La Casa de los Famosos México tras dos años de ausencia en el reality. (Captura de pantalla )

La salida de ocho marcas en 2024

En septiembre de 2024, durante la segunda temporada, los comentarios de Adrián Marcelo desencadenaron uno de los retiros de patrocinio más masivos en la historia de los realities mexicanos.

La frase “una mujer menos para maltratar”, tras la salida de una de sus compañeras y los contantes ataques hacía Gala Montes, fueron el punto de quiebre.

En cuestión de horas, al menos ocho marcas emitieron comunicados de salida, Unilever fue el grupo más afectado: retiró de un solo golpe a Rexona, Helados Holanda y Knorr.

Rexona, además, tenía una presencia física en la gala de eliminación, ya que su logo aparecía en la “puerta de la gran decisión” donde los nominados esperaban su suerte cada domingo.

A Unilever se sumaron Nestlé, que retiró a Nescafé, Nutrioli, Vips, Domino’s, Cklass, Price Shoes, Sabritas, Eternal Secret y DiDi.

Los primeros habitantes en notar la ausencia fueron Arath de la Torre y Mario Bezares, quienes todas las mañanas tomaban café en sus tazas rojas personalizadas. Un día las tazas estaban; al siguiente, habían desaparecido.

Al rededor de ocho marcas abandonaron la segunda temporada del reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Al rededor de ocho marcas abandonaron la segunda temporada del reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las críticas que rodean el regreso

La cuarta temporada no atraviesa su mejor momento ante el público, las redes sociales señalan que el programa carece de momentos memorables, y la crítica llegó también desde adentro de la casa.

El cantante Yahir advirtió a sus compañeros que las siestas prolongadas durante las tardes dejaban sin material la transmisión 24/7 de ViX en el horario de mayor audiencia potencial.

Desde afuera, la actriz Mar Contreras, exhabitante del programa, calificó los posicionamientos de la segunda semana como “de mega flojera” y aseguró que ninguno estuvo a la altura de temporadas anteriores.

Varias personas sentadas y recostadas en un sofá con cojines de colores. Un hombre de espaldas al frente, y otro grupo de personas al fondo.
La cuarta temporada del reality ha sido criticada por los usuarios en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrioli también entró al debate

El ambiente de tensión con los patrocinadores no se limitó al regreso de Nescafé, en días recientes, Yahir criticó el aceite disponible en la casa y lo comparó con el que se usa en automóviles.

La reacción en redes fue inmediata, y Nutrioli tuvo que emitir un comunicado para aclarar que no es patrocinador de la temporada 4 y que cualquier expresión realizada dentro del programa le es ajena.

Marca de aceite responde a dichos de Yahir. (Anayeli Tapia/Infobae)
Marca de aceite responde a dichos de Yahir. (Anayeli Tapia/Infobae)

El episodio reflejó la fragilidad de la relación entre marcas y el reality: los patrocinadores siguen de cerca lo que ocurre dentro de la casa, y no dudan en tomar distancia cuando sus productos quedan expuestos a comentarios negativos.

El regreso de Nescafé, en ese contexto, va a contracorriente, es una apuesta por un programa que aún no ha logrado convencer a su audiencia en esta temporada.

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