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Los veterinarios coinciden en que los gatos que duermen a los pies de la cama desean tener control sobre su entorno

Los especialistas señalan que este acto no se trata de un simple capricho sino que combina deseo de compañía con necesidad de autoprotección

Un gato atigrado duerme acurrucado sobre sábanas claras en una cama, junto a la mano de una persona. Se observa una pared y parte de una mesita de noche.
Un gato atigrado duerme plácidamente en una cama junto a la mano de su dueño, ambos bajo sábanas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los veterinarios coinciden en que los gatos que duermen en los pies de la cama buscan estar cerca de sus dueños sin perder una salida rápida, una conducta que combina compañía, seguridad y control del entorno durante la noche.

Esa lectura también sirve para la convivencia diaria: dejar espacio en el extremo de la cama y mantener las mantas sueltas puede reducir roces nocturnos, porque el animal se acomoda mejor cuando no siente que puede quedar encerrado.

De acuerdo con especialistas citados por Radio Mitre esta elección de ese lugar no responde solo al espacio disponible sino que, al apagarse la luz, muchos felinos prefieren el extremo de la cama en vez de colocarse junto al torso por una mezcla de calma y autoprotección.

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La veterinaria Joanna Woodnutt explicó que el contacto cercano les transmite tranquilidad, pero sin la sensación de quedar aprisionados entre cobijas o por los movimientos de la persona. En palabras de la especialista: “Dormir cerca de tus pies es una forma de obtener esa sensación de seguridad, incluso mientras dormís”.

Dormitorio luminoso con cama matrimonial, sábanas blancas, manta beige y almohadas. Un gato atigrado gris duerme acurrucado sobre la manta. Plantas.
Un gato doméstico atigrado descansa profundamente dormido sobre una cama matrimonial con sábanas blancas y una manta beige en un dormitorio con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos evitan el torso para no quedar atrapados entre movimientos y mantas

Otro de los motivos es práctico. Los gatos suelen evitar el torso porque las personas se mueven mientras duermen, y colocarse en los pies les permite seguir cerca sin exponerse a giros o sacudidas durante la noche.

La veterinaria Jess Kirk dijo al medio que también buscan conservar una ruta de escape accesible. La especialista lo resumió así: “No quieren que los aplasten en mitad de la noche ni quedar atrapados entre las mantas”.

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Para los expertos, que un felino elija ese sitio de la cama también funciona como una señal de confianza. Dormir implica un estado de vulnerabilidad, de modo que hacerlo cerca del dueño indica que el animal se siente cómodo en ese entorno.

El comportamiento, de todos modos, no es idéntico en todos los casos. Algunos gatos prefieren dormir pegados a las personas, otros toman distancia y otros más buscan un rincón de la casa para descansar.

Gato atigrado durmiendo en cama blanca; dos personas durmiendo al fondo. Lámpara de mesa encendida.
Un gato atigrado de pelaje marrón y negro descansa profundamente a los pies de una cama, con dos personas durmiendo cubiertas por un edredón blanco en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar libre el pie de la cama puede facilitar el descanso del animal

Entender esa conducta ayuda a ajustar el espacio donde duerme el gato ya que dejar libre el pie de la cama facilita que el animal se acomode sin sentirse encerrado.

También puede servir ofrecer una cama para gatos en un lugar cercano si se busca que permanezca más próximo. La recomendación de los especialistas es tener paciencia con sus costumbres y no forzarlo a dormir encima de la persona.

La lectura de fondo es que no se trata de un capricho. Cuando el gato opta por los pies de la cama, combina deseo de compañía con necesidad de autoprotección.

Los expertos aconsejan respetar esas señales porque el vínculo se refuerza con confianza y no con imposiciones. Tomar en cuenta esa necesidad de seguridad aumenta la posibilidad de que el felino se sienta a gusto y de que la noche sea más tranquila para ambos.

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