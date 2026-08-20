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Tres jóvenes fueron acribillados cuando regresaban de jugar futbol en Irapuato, Guanajuato

De los asesinados, un joven de 17 y otro de 19 años fueron identificados de inmediato por sus familiares, mientras tres más se encuentran gravemente heridos

Cuatro jóvenes regresaban de jugar futbol cando les dispararon, tres murieron y uno más resultó herido en Malvas, Irapuato, Guanajuato Foto: Facebook
Cuatro jóvenes regresaban de jugar futbol cando les dispararon, tres murieron y uno más resultó herido en Malvas, Irapuato, Guanajuato Foto: Facebook
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Un ataque armado contra jóvenes que regresaban, futbol, Irapuato y Malvas dejó la noche del miércoles un saldo preliminar de tres hombres muertos y otras tres personas lesionadas, en una agresión ocurrida en al menos dos puntos cuando las víctimas volvían a sus domicilios después de disputar un partido. Los hechos movilizaron a corporaciones de seguridad y a personal de emergencia en la zona sur del municipio, cerca de los límites con Salamanca.

La agresión se habría desplegado desde la calle principal del Ejido Malvas hasta las inmediaciones del puente sobre el Libramiento Norte. En ambos puntos quedaron víctimas, motocicletas bajo resguardo y evidencia balística para integrar la investigación.

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De acuerdo con los reportes preliminares, los jóvenes eran originarios de El Carrizal Grande o se dirigían hacia esa comunidad después del encuentro deportivo. Viajaban en motocicletas cuando fueron interceptados por hombres armados que también se desplazaban en una motocicleta tipo cross.

El ataque ocurrió en dos puntos de la zona sur de Irapuato

Balón de fútbol clásico sobre césped con la sombra de una pistola en su superficie.
Un balón de fútbol clásico sobre césped muestra la sombra de una pistola proyectada en su superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ataque ocurrió cerca de las 21:15 horas sobre el tramo carretero Malvas-San José Temascatío, a la altura del cruce con la calle Revolución. Ahí, los agresores les cerraron el paso y comenzaron a disparar.

En ese primer punto murieron dos de los motociclistas por las heridas de bala, y sus cuerpos quedaron tendidos sobre la vialidad. Otros dos hombres lograron escapar de ese lugar y continuaron su trayecto hacia el libramiento norte, en el tramo Salamanca-Irapuato.

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La persecución habría continuado hasta un segundo punto, casi debajo del puente vehicular de Malvas. En esa zona se registraron nuevas detonaciones contra las víctimas que intentaban huir.

En ese sitio murió otro hombre como consecuencia del ataque, mientras al menos uno más resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Otra versión preliminar indicó que durante la huida otro grupo de jóvenes en motocicleta sufrió un accidente a la altura de la barda perimetral del Libramiento Norte, donde uno de ellos fue alcanzado por los disparos, perdió el control de la unidad, cayó y murió a la altura del puente del Materno Infantil.

Patrulla policial, cinta amarilla de "PRECAUCION PROHIBIDO EL PASO", tres personas con trajes blancos forenses y agentes en una calle de Tecámac.
Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de "Los Vallarta", célula ligada al CJNG en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa reconstrucción inicial también ubicó a un adolescente de 17 años conocido como “El Caballito” entre las víctimas mortales. En otro de los puntos fue reconocido un joven apodado “Lalito”, de aproximadamente 19 años, por uno de sus familiares.

Además, un joven identificado de manera preliminar como Gabriel resultó lesionado. Hasta el cierre de la información disponible no se había precisado el estado de salud de los heridos.

El saldo preliminar varió entre reportes de 3 y 4 muertos

La diferencia entre los primeros recuentos dejó dos balances preliminares: uno de tres hombres muertos y otro lesionado, y otro de cuatro fallecidos con tres o cuatro heridos. La coincidencia entre las versiones fue que todas las víctimas habían regresado de jugar futbol y se desplazaban en motocicletas cuando fueron atacadas.

También coincidieron en que los agresores portaban armas largas y dispararon sin mediar palabra. Varias de las motocicletas en las que viajaban los jóvenes quedaron en la avenida Ramón Corona y en otros puntos de la comunidad como parte de las diligencias.

Entre los vehículos localizados se encontró una motocicleta de alto cilindraje cerca de uno de los cuerpos. Todas las unidades quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y por corporaciones de los tres niveles de gobierno. El resguardo se extendió por distintos puntos de la comunidad para preservar indicios y permitir los peritajes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quedó a cargo de las diligencias para integrar la carpeta de investigación y establecer la mecánica de los hechos. En el lugar se recolectaron indicios balísticos y otros elementos para reconstruir lo ocurrido y definir si ambos episodios correspondieron a una sola agresión.

Familiares de las víctimas llegaron a la zona para buscar información sobre sus seres queridos. Los cuerpos fueron trasladados al Semefo para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el cierre de la información disponible no se habían reportado personas detenidas. Las autoridades mantenían abierta la investigación para identificar a los responsables, establecer el móvil del ataque y precisar el número definitivo de víctimas.

En la misma franja territorial, cerca de Loma de Flores y de los límites entre Irapuato y Salamanca, ya se había registrado en enero otro ataque contra personas reunidas en un campo deportivo, con un saldo de 11 personas muertas y 12 lesionadas.

  • El ataque ocurrió la noche del miércoles en Malvas, Irapuato, cuando jóvenes regresaban en motocicleta tras jugar futbol.
  • Los reportes preliminares ubicaron la agresión en dos puntos y manejaron un saldo de entre tres y cuatro muertos, con tres o cuatro lesionados.
  • No se reportaron detenidos y la Fiscalía de Guanajuato mantuvo abierta la investigación para definir la mecánica y el móvil.

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